Гендиректор «Салавата Юлаева» объяснил, почему матчи с «Ак Барсом» в Уфе пройдут со зрителями

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, почему уфимский клуб не ограничил доступ на матчи в Уфе на полуфинальную серию плей-офф Восточной конференции с «Ак Барсом».

«Мы начали продажу билетов почти сразу после победы над «Авангардом» и на следующий день продали уже 90% на первую игру. На данный момент в Башкортостане нет никаких ограничений на проведение массовых мероприятий, мы находимся в постоянном контакте с правительством республики и с КХЛ. Формальных препятствий для проведения матча со зрителями мы не получали. Продажи билетов идут в штатном режиме.

Безусловно, если будут какие-то жесткие запреты, мы вернем все денежные средства болельщикам. Но очень бы не хотелось проводить матчи без зрителей. Такие встречи, как вчера мы могли видеть (речь идет про матч «Спартак» — «Динамо», — прим. ред.), производят тяжелое впечатление. В первую очередь мы играем для своих болельщиков, тем более в таком хоккейном городе, как Уфа.

Мы планируем сделать более тщательный досмотр людей на входных группах, по всей арене повесим антисептики для рук, будем раздавать дезинфицирующие салфетки. Также привлечем дополнительных медработников, которые будут сидеть в фойе стадиона, и каждый зритель сможет к ним обратиться за помощью. Плюс мы планируем обработать все поверхности, продезинфицировать. Попросим зрителей подойти пораньше, но на данный момент очень хотим провести матч со зрителями. Эта серия вызывает очень большой интерес у наших болельщиков, и не хотелось бы играть при пустых трибунах», — сказал Курносов.