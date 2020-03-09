Уфимский карикатурист отреагировал на споры вокруг «русской статьи» Конституции

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Художник из Уфы Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру в ответ на поднявшиеся споры вокруг введения «русской статьи» в Конституцию. Он переработал знаменитую сцену из фильма Алексея Балабанова «Жмурки».

На рисунке герои Сергея Маковецкого и Анатолия Журавлева сидят на лавке, а рядом с ними вместо героя Григория Сиятвинды сидит человек более похожий на башкира.

Вместо фразы «Я — русский», он произносит «Я — государствообразующий».

Напомним, что поправки в Конституцию, предлагающие считать русский язык языком государствообразующего народа вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Представители других народов посчитали это перегибом и призвали помнить о важной роли других этносов в истории России.