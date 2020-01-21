Кому принадлежит Старо-Татарская слобода: дома Саввиди, владельца «Симурга» и «ИнтехБанка»

Город и регион, рестораторы, бывшие банки и строители, а также другие владельцы зданий в Старо-Татарской слободе

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» изучило структуру собственников недвижимости в Старо-Татарской слободе. Как оказалось, все здания в одном из центральных районов Казани на набережной озера Кабан и в одной из трех пешеходных зон города принадлежат 85 собственникам. В их числе и сын известного казанского бизнесмена и экс-депутата Госсовета РТ Ираклия Саввиди, недавно скупивший участки в окрестностях санатория «Санта» и став одним из самых крупных собственников в Боровом Матюшино. Здесь же, в слободе, бьется за своё здание обанкротившийся девелопер, владелец компании «Симург» Самат Хакимов; и никак не может продать штаб-квартиру почившего в банковский кризис «ИнтехБанка» его «конкурсник». Общая площадь недвижимости в этой части Казани — 227,8 тыс. кв.м или как два торговых комплекса «Мега» вместе взятых. Общая кадастровая стоимость всех зданий — 5,36 млрд рублей, что почти вдвое дешевле, чем «недвижка» на Баумана — сопоставимая по площади 226 тыс. «квадратов» и ценой около 9 млрд рублей, но владельцев там значительно больше — 159.

В лидерах — республика, город и мечеть Марджани

Основная масса зданий в Старо-Татарской слободе сосредоточена в руках нескольких крупных собственников, но отдельные дома сильно «раздроблены». Большими зданиями площадью более тысячи «квадратов» владеют лишь девять физлиц и компаний, в ряде случаев это группы лиц.

Крупнейшую из этих групп собственников можно обозначить как «Республика Татарстан». Речь идет как о самом регионе, так и об учреждениях, так или иначе находящихся в государственной собственности. Татарстану принадлежит сразу шесть зданий — это дома 10, 11 и 25 на пешеходной улице Каюма Насыри, а также дом номер 26 по улице Марджани, который раскинулся сразу на двух кадастровых участках. Здание площадью 12 тыс. кв. м занимает Казанский колледж технологии и дизайна. Минмолодежи РТ принадлежит дом Апанаевых XVIII века — особняк на Сафьян, 5 площадью 1,1 тыс. кв. м; напомним, ведомство переехало в новый офис с Петербургской летом прошлого года после разделения функций с Минспорта.

Домом на Каюма Насыри, 11 площадью 109 кв. м владеет казанский Театр юного зрителя — здесь работает дом-музей купца Бурганутдина Муллина. Всего у Татарстана площадей — 14 тыс. кв. м, их кадастровая стоимость составляет около 318 млн рублей.

Дом Апанаевых XVIII века принадлежит Министерству по делам молодежи Татарстана. Фото kartarf.ru

Второй по объемам принадлежащих площадей собственник — это муниципалитет и его структуры. Городу в слободе принадлежит 4,8 тыс. кв. м, общая их кадастровая стоимость — 101,8 млн рублей. Это сразу семь строений, крупнейшее из которых — здание на Шигабутдина Марджани, 38. Речь идет о муниципальной средней школе №12, она же является и собственником. Здание на Марджани, 40/1 принадлежит расположенной там же префектуре «Старый город». Дома по адресам: Сафьян, 3, Каюма Насыри, 12/6 (об этом здании еще будет подробнее рассказано ниже) и четырехэтажка с номером 18/13 — принадлежат самому городу.

Третьим по общей площади зданий владельцем является организация религиозная — местная мусульманская религиозная организация — приход Казанской соборной мечети «Аль-Марджани». Всего у нее — три здания, общая их площадь составляет 4,5 тыс. кв. м. Речь идет о домах на Зайни Султана, 6/15 (здание Казанского исламского колледжа), Каюма Насыри, 17 (здание самой мечети) и Шигабутдина Марджани, 16/1 (в здании находится кафе «Медина»).

«Ак Барс Капитал», строители и закрытый банк

Четвертое место по площади — у закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Ак Барс — Альянс», входящего в ООО «УК «Ак Барс Капитал». Инвестиционному фонду принадлежит здание на Каюма Насыри, 3 и корпуса здания на Каюма Насыри, 5 (в этих зданиях с внутренним двором сейчас расположены несколько популярных заведений общепита). Общая площадь зданий составляет 2,8 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость превышает 51 млн рублей.

Инвестиционному фонду принадлежит здание на Каюма Насыри, 3 и корпуса здания на Каюма Насыри, 5. Фото geofotoput.ru

Замыкает пятерку акционерное общество «Спецкаучукремстрой» с помещениями в здании на Каюма Насыри, 25 общей площадью в 2,5 тыс. кв. м (кадастровая стоимость — 32,7 млн рублей). По этому адресу располагается сам трест «Спецкаучукремстрой», созданный еще в 1966 году. С 1991 года компания занимается жилищным строительством. В частности, компания строила жилой комплекс в овраге на улице Курашова, жилые комплексы «Счастливый» и «Славный».

Почти такая же площадь — 2 380 кв. м — у двух зданий стоимостью в 12,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «ИнтехБанк». Напомним, у банка была отозвана лицензия в марте 2017 года, сейчас над бывшими руководителями банка проходит судебный процесс, ущерб оценивается в 873 млн рублей. Речь идет о помещениях в самом дорогом здании района — на Каюма Насыри, 28 (об этом — ниже) и Марджани, 24, где ранее располагался офис банка.

Заметно меньшая площадь — 1 518 кв. м стоимостью в 10,8 млн — у Духовного управления мусульман Татарстана. Речь идет о здании Апанаевской мечети на Каюма Насыри, 27 и доме на Марджани, 28, где расположено Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Татарстане и Ульяновской области.

Здание Апанаевской мечети на Каюма Насыри, 27 принадлежит Духовному управлению мусульман Татарстана. Фото wikipedia.org

Бывший арендатор «Аль-Марджани» и остатки «Симурга»

Еще 1 166 кв. м принадлежат конечному бенефициару Гульназ Валитовой. Это здания на Каюма Насыри, 10 (собственник — ООО «Ритуальные услуги») и Каюма Насыри, 26 (собственник — ООО «Казан мусульман ашлары», компанией Валитова владеет вместе с мечетью «Аль-Марджани»), их общая кадастровая стоимость — 10,2 млн рублей. Отметим, что «Казан мусульман ашлары» владеет 118 тыс. кв. м стоимостью в 63 млн рублей в районе села Кощаково, при этом компания ранее арендовала у мечети «Аль-Марджани» двухэтажное здание, в котором в 2016 году произошел пожар.

Почти такая же площадь — у Самата Хакимова, который владеет 1 138 кв. м в здании на Марджани, 4 через ООО «Симург». Кадастровая стоимость этого дома выше, чем у зданий Гульназ Валитовой — 24,7 млн рублей. Связано это с очень низкой кадастровой стоимостью здания на Каюма Насыри, 26, которым Валитова владеет вместе с мечетью «Аль-Марджани» через «Казан мусульман ашлары». Этот дом площадью в 792 кв. м стоит всего 50,4 тыс. рублей. В здании расположен мини-отель «Бал», кадастровая стоимость 1 кв. м составляет всего 64 рубля — в тысячу раз дешевле площади в самом дорогом здании Старо-Татарской слободы.

Возвращаясь к «Симургу» Хакимова, отметим, что ранее компания была крупным застройщиком, в 2015 году открыла ресторан в Старо-Татарской слободе (как раз в здании на Марджани, 4, по поводу которого сейчас ведется судебная тяжба), а в 2017 года была признана банкротом по иску самого Хакимова. В 2018 году банкротом признали уже и Хакимова, по иску «Ак Барс» Банка.

Борцы с пустырем, дом без крыши и рекордсмен стоимости



Список крупнейших владельцев на этом исчерпан — у всех остальных юридических и физических лиц в собственности лишь здания или помещения с суммарной площадью менее 1 000 кв. м. Однако на нескольких зданиях хотелось бы заострить отдельное внимание.



К примеру, здание на улице Марджани, 8 принадлежит ООО «Татарская слобода», у которого сразу четыре собственника — Марат Латыпов, Зуфар Гаязов, Расуль Минниханов и Ильдус Фаизов. Площадь здания составляет 725 кв. м, а кадастровая стоимость — 15,2 млн рублей. Это юрлицо в августе 2016 года презентовало «Фонд развития Старо-Татарской Слободы», который должен был заниматься благоустройством, восстановлением и реставрацией исторических памятников, а также созданием новых достопримечательностей. Один из учредителей, Зуфар Гаязов, владеет рестораном «Татарская усадьба» (он как раз расположен в историческом здании XIX века на Марджани, 8). Одним из первых проектов планировалось освоение пустыря рядом с этим рестораном. Правда, кроме забора там пока ничего не появилось — видимо, все еще впереди.

Зуфар Гаязов владеет рестораном «Татарская усадьба», расположенным в историческом здании XIX века на Марджани, 8. Фото Максима Платонова

Кроме того, выделим владельцев здания на улице Каюма Насыри, 12. В марте этого года под тяжестью снега у здания провалилась крыша. Речь идет о доме Ибрагимова середины XIX века, отреставрированном в 2013 году, но пустующем до сих пор. Большая часть этого здания — 236 кв. м кадастровой стоимостью в 7,35 млн рублей — принадлежит городу, еще 72 кв. м — в собственности у Госжилфонда при президенте РТ, по 20 кв. м принадлежит Танзиле Каюмовой и Аделю Фахрутдинову, а 20 кв. м владеют Рузалия и Адель Ибатуллины.

Также интересно обратить внимание на собственника помещений общей площадью в 360 кв. м в здании на улице Татарстан, 3/2 — угловой «сталинке» на пересечениях с улицами Каюма Насыри и Марджани. Эти помещения совсем недавно — 5 декабря 2019 года — приобрел Ираклий Саввиди.

Судя по отчеству — Ираклиевич — речь идет о сыне бывшего депутата Госсовета Татарстана (на фото), заочно обвиненного в заказе убийства двух сотрудников санатория «Санта» в 2002 году, владельцем и председателем совета директоров которого он был.

Наконец, выделим и еще одно здание — четырехэтажный дом на улице Каюма Насыри, 28. Здесь — максимальные показатели кадастровой стоимости одного квадратного метра, они достигают 63,5 тыс. руб. за кв. м. У него — 18 собственников, один из крупнейших — уже упоминавшийся «ИнтехБанк». Он владеет 204 кв. м в здании. Самая большая площадь принадлежит ООО «БазисПлюс» Валерия Колсанова и Диляры Шакировой: у компании в здании — около 600 кв. м. Также в собственниках помещений можно встретить компанию «Такснет», московское МПНУ «Энерготехмонтаж», ООО «АрКомПроект».

Владельцы недвижимости в Старо-Татарской слободе

№ Историческая ценность Адрес площадь, кв. м Кадастровая стоимость, руб. Собственник Бенефициар Общая площадь Общая кадастровая стоимость, руб. 1 ул. Каюма Насыри, д.11 109,40 4.308.617,26 Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" РТ 14123 317.574.009,38 Дом Апанаевых, XVIII в. ул. Сафьян, д. 5 1123,80 47.637.893,24 Министерство по делам молодежи Республики Татарстан ул. Каюма Насыри, д. 10 308,70 2.150.913,55 Республика Татарстан (Татарстан) ул. Каюма Насыри, д. 11 233,80 7.314.201,54 Республика Татарстан (Татарстан) ул. Каюма Насыри, д. 11, кв. 1Н 89,00 4.433.027,70 Республика Татарстан (Татарстан) ул. Каюма Насыри, д.25 41,20 2.540.296,00 Республика Татарстан (Татарстан) ул. Шигабутдина Марджани, д. 26 3442,60 55.764.508,56 Республика Татарстан (Татарстан) ул. Шигабутдина Марджани, д. 26 8774,50 193.424.551,53 Республика Татарстан (Татарстан) 2 ул. Шигабутдина Марджани, д. 38 880,70 15.815.328,78 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Вахитовского района г. Казани г.Казань 4759,675765 101.846.549,81 ул. Шигабутдина Марджани, д. 38 3000,70 51.300.867,41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Вахитовского района г. Казани ул. Шигабутдина Марджани, д. 40/1 37,80 1.994.413,43 Муниципальное казенное учреждение "Префектура "Старый город" Исполнительного комитета муниципального образования города Казани ул. Шигабутдина Марджани, д. 40/1, пом. 1112 464,70 19.531.573,35 Муниципальное казенное учреждение "Префектура "Старый город" Исполнительного комитета муниципального образования города Казани ул. Каюма Насыри, д. 18/13, пом. 1200 78,30 4.220.548,52 Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан" ул. Каюма Насыри, д.12/6 236,37 7.351.854,09 Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан" ул. Сафьян, д. 3 61,11 1.631.964,23 Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан" 3 ул. Зайни Султана, д. 6/15 507,00 4.218.255,21 Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан мечеть "Аль-Марджани" 4517,2 51.751.381,86 ул. Каюма Насыри, д. 17 3188,20 38.874.647,18 Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1 177,90 1.873.897,20 Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1 318,90 3.359.110,83 Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1 325,20 3.425.471,44 Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан 4 Дом, где в 1853-1880 гг. жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Казаков Мухаметзян Назирович ул. Каюма Насыри, д. 3 1604,40 12.777.152,81 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" "Ак Барс Капитал", ООО УК 2834,908604 32.659.961,44 Усадьба Кушаева, XIX век: Главный дом. Флигель. Службы ул. Каюма Насыри, д. 5 412,50 8.948.758,50 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1035 4,61 199.245,46 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1036 120,70 5.218.266,55 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" ул. Каюма Насыри, здание 5, корпус 2 211,80 1.686.737,08 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" Усадьба Кушаева, XIX век ул. Каюма Насыри, здание 5, корпус 3 480,90 3.829.801,04 Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс" 5 ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 2Н 802,30 39.406.248,18 Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой" Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой" 2516,1 125.402.610,98 ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 5Н 804,80 39.529.039,68 Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой" ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1002 123,30 6.835.939,42 Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой" ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1-7, 10-37, 20а 785,70 39.631.383,70 Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой" 6 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (55-61, 63-65, 67) 204,20 12.442.128,58 Публичное акционерное общество "ИнтехБанк" Публичное акционерное общество "ИнтехБанк" 2379,5 107.730.575,71 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (55-61, 63-65, 67) 204,20 12.442.128,58 Публичное акционерное общество "ИнтехБанк" ул. Шигабутдина Марджани, д.24 1971,10 82.846.318,55 Публичное акционерное общество "ИнтехБанк" 7 ул. Каюма Насыри, д. 27 227,60 13.453.285,78 Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан 1518,1 50.606.130,79 ул. Каюма Насыри, д. 27 402,00 4.617.814,20 Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан ул. Шигабутдина Марджани, д.28 888,50 32.535.030,81 Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан 8 ул. Каюма Насыри, д.10 373,59 10.113.821,01 Обществo с ограниченной ответственностью "Ритуальные услуги" Валитова Гульназ Марсовна 1166,4 10.164.240,16 ул. Каюма Насыри, д. 26 792,81 50.419,15 Общество с ограниченной ответственностью "Казан мусульман ашлары" 9 Дом П.З. Садовского, 1868г., архитектор П.Е. Аникин ул. Шигабутдина Марджани, д. 4 1138,20 24.692.065,27 Общество с ограниченной ответственностью "Симург" Хакимов Самат Масудович 1138,2 24.692.065,27 10 ул. Каюма Насыри, д. 24 764,00 0,00 Некоммерческое партнерство "Исламский культурный центр имени Шигабутдина Марджани" Некоммерческое партнерство "Исламский культурный центр имени Шигабутдина Марджани" 764 0,00 11 ул. Шигабутдина Марджани, д. 8 727,62 15.186.091,06 Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода" Латыпов Марат Ринатович 727,6171 15.186.091,06 12 ул. Шигабутдина Марджани, д. 8 725,29 15.137.611,92 Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода" Гаязов Зуфар Фадипович 725,2943 15.137.611,92 13 ул. Шигабутдина Марджани, д. 8 725,29 15.137.611,92 Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода" Минниханов Расуль Рифкатович 725,2943 15.137.611,92 14 ул. Шигабутдина Марджани, д. 8 725,29 15.137.611,92 Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода" Фаизов Ильдус Асафович 725,2943 15.137.611,92 15 ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 6Н 589,50 28.954.235,70 Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС" Касьян Юрий Николаевич 701,8 35.597.379,40 ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1001 39,90 2.460.141,03 Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС" ул. Каюма Насыри, д.25 72,40 4.183.002,67 Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС" 16 ул. Каюма Насыри, д. 20 678,70 5.371.014,62 Шаматова Ксения Ильдаровна Шаматова Ксения Ильдаровна 678,7 5.371.014,62 17 ул. Каюма Насыри, д. 1/5 12,60 100.344,13 Муртазин Гаял Гайсинович Муртазин Гаял Гайсинович 579,3 22.419.296,60 ул. Каюма Насыри, д. 1/5 127,90 5.037.222,55 Муртазин Гаял Гайсинович ул. Каюма Насыри, д. 1/5 438,80 17.281.729,92 Муртазин Гаял Гайсинович 18 ул. Каюма Насыри, д. 40 437,50 18.006.660,00 Общество с ограниченной ответственностью Городской Центр "Эксклюзив" Жукова Вера Юрьевна 437,5 18.006.660,00 19 ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 1-8, 8а, 9, 10, 10а, 11-16, 40-44, 61-72 360,10 16.675.107,49 Саввиди Ираклий Ираклиевич Саввиди Ираклий Ираклиевич 360,1 16.675.107,49 20 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1Н 354,82 19.152.935,75 Общество с ограниченной ответственностью "БазисПлюс" Шакирова Диляра Ульфетовна 354,816 19.152.935,75 21 ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 3Н 235,50 14.349.271,69 Закрытое акционерное общество "ТаксНет" Закрытое акционерное общество "ТаксНет" 344,9 21.015.132,94 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1010 109,40 6.665.861,25 Закрытое акционерное общество "ТаксНет" 22 ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1Н 292,20 3.077.868,25 Купкенова Рамиля Рафкатовна Купкенова Рамиля Рафкатовна 292,2 3.077.868,25 23 ул. Татарстан, д. 3/2, пом. подвал (11-13) 1 (43-53) 284,90 13.192.830,11 Общество с ограниченной ответственностью "Доминанта" Краснова Ляйля Рамилевна 284,9 13.192.830,11 24 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1Н 278,78 15.048.735,23 Общество с ограниченной ответственностью "БазисПлюс" Колсанов Валерий Михайлович 278,784 15.048.735,23 25 ул. Каюма Насыри, д. 38 259,90 14.567.413,19 Открытое акционерное общество "Снежный барс 2000" Открытое акционерное общество "Снежный барс 2000" 259,9 14.567.413,19 26 ул. Каюма Насыри, д. 38, пом. 1001 234,80 9.663.917,18 Сотова Ольга Владимировна Сотова Ольга Владимировна 234,8 9.663.917,18 27 ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1030 101,90 4.405.479,38 Чистяков Леонид. Владимирович Чистяков Леонид. Владимирович 214,1913955 9.260.213,70 ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1033 102,70 4.440.066,07 Чистяков Леонид. Владимирович ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1035 9,59 414.668,25 Чистяков Леонид. Владимирович 28 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок эт. (90-102), 104а 206,50 12.582.270,09 Шигапов Рустем Нурисламович Шигапов Рустем Нурисламович 206,5 12.582.270,09 29 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 3, 13, 14, 15 81,30 5.162.307,73 Минуллин Хабибрахман Масхутович Минуллин Хабибрахман Масхутович 203,7 12.620.273,15 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 4-12 122,40 7.457.965,42 Минуллин Хабибрахман Масхутович 30 ул. Татарстан, д. 3/2, нежилое помещение №1042 197,50 9.145.608,80 Аскаров Иниль Фаритович Аскаров Иниль Фаритович 197,5 9.145.608,80 31 ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 1000 82,90 5.263.902,96 Маркина Нина Михайловна Маркина Нина Михайловна 176,7 11.219.923,44 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (81-83, 85, 85А, 86) 93,80 5.956.020,48 Маркина Нина Михайловна 32 ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1 (22-36) 171,20 3.233.569,10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр неврологии и эпилептологии" Хузина Гульнара Рашидовна 171,2 3.233.569,10 33 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (102а, 102-113) 153,50 9.352.922,32 Открытое акционерное общество "МПНУ Энерготехмонтаж" Ширяев Руслан Яковлевич 153,5 9.352.922,32 34 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (91а) цок. (78-81, 83) 139,00 8.469.421,51 Целищев Александр Геннадьевич Целищев Александр Геннадьевич 139 8.469.421,51 35 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (114-123, 127) 138,30 8.103.916,83 Мингазова Гульнара Данияловна Мингазова Гульнара Данияловна 138,3 8.103.916,83 36 ул. Каюма Насыри, д.10 41,51 1.123.757,89 Обществo с ограниченной ответственностью "Ритуальные услуги" Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан 129,6 1.129.360,02 ул. Каюма Насыри, д. 26 88,09 5.602,13 Общество с ограниченной ответственностью "Казан мусульман ашлары" 37 ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д. 2/22 127,40 3.078.020,95 Халиулин Рашит Саитович Халиулин Рашит Саитович 127,4 3.078.020,95 38 ул. Каюма Насыри, д. 13 122,50 4.134.221,88 Сулейманова Зульфия Сагитовна Сулейманова Зульфия Сагитовна 122,5 4.134.221,88 39 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (71-75, 77, 78) 104,00 6.336.833,36 Богаутов Денис Владимирович Богаутов Денис Владимирович 104 6.336.833,36 40 ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 9Н 102,80 6.263.716,05 Маннапова Наиля Ренатовна Маннапова Наиля Ренатовна 102,8 6.263.716,05 41 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (103, 104, 105, 106, 100,80 6.141.853,87 Обществo с ограниченной ответственностью "Евро-Тех" Махмутов Гумер Загитович 100,8 6.141.853,87 42 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. встр. неж. 1 (91-101) 98,00 6.222.707,96 Телешева Мария Игоревна Телешева Мария Игоревна 98 6.222.707,96 43 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 61-70 96,10 6.102.063,62 Мингазова Анна Юрьевна Мингазова Анна Юрьевна 96,1 6.102.063,62 44 ул. Каюма Насыри, д. 28 94,50 6.000.468,39 Бурмистрова Любовь Геннадьевна Бурмистрова Любовь Геннадьевна 94,5 6.000.468,39 45 ул. Каюма Насыри, д. 1/5, пом. 1 (3, 5, 6) 92,70 3.650.903,29 Вахитов Изгар Хатыбович Вахитов Изгар Хатыбович 92,7 3.650.903,29 46 ул. Фатыха Карима, д.2/22 91,40 1.726.333,04 Хусаинова Лэйсан Рустамовна Хусаинова Лэйсан Рустамовна 91,4 1.726.333,04 47 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (1, 3-9) 86,30 5.479.792,83 Бадретдинов Марат Альбертович Бадретдинов Марат Альбертович 86,3 5.479.792,83 48 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1031 83,80 5.321.050,28 Веденеева Светлана Валерьевна Веденеева Светлана Валерьевна 83,8 5.321.050,28 49 ул. Фатыха Карима, д.2/22 82,10 1.550.677,71 Горнаев Константин Анатольевич Горнаев Константин Анатольевич 82,1 3.101.355,42 50 ул. Каюма Насыри, д. 33 80,60 2.000.078,52 Лебедев Герман Георгиевич Лебедев Герман Георгиевич 80,6 2.000.078,52 51 ул. Каюма Насыри, д. 33 80,60 2.000.078,52 Шамсутдинов Рушан Галяфович Шамсутдинов Рушан Галяфович 80,6 2.000.078,52 52 ул. Сафьян, д. 3 77,77 2.077.045,39 Исмагилов Дамир Шамилович Исмагилов Дамир Шамилович 77,77 2.077.045,39 53 ул. Каюма Насыри, д. 18/13, пом. 1134 72,50 3.907.915,30 Габитов Фаризан Ракибович Габитов Фаризан Ракибович 72,5 3.907.915,30 54 ул. Каюма Насыри, д.12/6 71,96 2.238.196,59 Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд. при Президенте Республики Татарстан" ГЖФ 71,96065574 2.238.196,59 55 ул. Татарстан, д. 3/2, нежилое помещение №1041 64,40 2.982.163,07 Аракелян Тигран Арамович Аракелян Тигран Арамович 64,4 2.982.163,07 56 ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д.2/22 63,85 1.205.977,73 Кадеров Ахметша Исхакович Кадеров Ахметша Исхакович 63,85 1.205.977,73 57 ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д.2/22 63,85 1.205.977,73 Сагдеева Гульсина Рафаиловна Сагдеева Гульсина Рафаиловна 63,85 1.205.977,73 58 ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1(124-126, 128, 130, 61,80 3.924.115,84 Общество с ограниченной ответственностью "АрКомПроект" Мингазова Гульнара Данияловна 61,8 3.924.115,84 59 ул. Каюма Насыри, д. 38, пом. 2 60,40 2.485.948,03 Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС КОНСАЛТ" Богатов Сергей Александрович 60,4 2.485.948,03 60 Дом, где в 1853-1880 гг. жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Казаков Мухаметзян Назирович ул. Каюма Насыри, д. 3 58,90 469.069,00 Хасанов Рустам Радифович Хасанов Рустам Радифович 58,9 469.069,00 61 ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1 (22-36) 42,80 808.392,28 Общество с ограниченной ответственностью "Центр неврологии и эпилептологии" Хузин Фасил Василович 42,8 808.392,28 62 ул. Каюма Насыри, д.24 40,63 1.927.911,00 Самсонов Александр Анатольевич Самсонов Александр Анатольевич 40,63212435 1.927.911,00 63 ул. Каюма Насыри, д.24 40,63 1.927.911,00 Самсонова Татьяна Анатольевна Самсонова Татьяна Анатольевна 40,63212435 1.927.911,00 64 ул. Каюма Насыри, д. 31 39,20 1.090.861,52 Кудусов Фирузджон Фозилбоевич Кудусов Фирузджон Фозилбоевич 39,2 1.090.861,52 65 ул. Сафьян, д. 3 38,89 1.038.522,69 Салимов Фарид. Ибрагимович Салимов Фарид. Ибрагимович 38,885 1.038.522,69 66 ул. Каюма Насыри, д. 31 38,50 1.088.544,76 Кудусов Фирузджон Фозилбоевич Кудусов Фирузджон Фозилбоевич 38,5 1.088.544,76 67 ул. Каюма Насыри, д.24 36,57 1.735.119,90 Саттарова София Залялутдиновна Саттарова София Залялутдиновна 36,56891192 1.735.119,90 68 ул. Шигабутдина Марджани, д. 44, пом. 1А 31,50 1.588.887,09 Общество с ограниченной ответственностью "Подарки" Исхаков Фархат Габдулхаевич 31,5 1.588.887,09 69 ул. Шигабутдина Марджани, д. 44, пом. 1А 31,50 1.588.887,09 Общество с ограниченной ответственностью "Подарки" Колтун Эдуард. Ефимович 31,5 1.588.887,09 70 ул. Каюма Насыри, д.24 28,44 1.349.537,70 Халилова Фагимя Яруллаевна Халилова Фагимя Яруллаевна 28,44248705 1.349.537,70 71 ул. Шигабутдина Марджани, д. 44, 24,80 954.275,23 Исмагилов Ильназ Ильдарович Исмагилов Ильназ Ильдарович 24,8 954.275,23 72 ул. Каюма Насыри, д.24 20,32 963.955,50 Гаусуддин Саид. Ахмед Гаусуддин Саид. Ахмед 20,31606218 963.955,50 73 ул. Каюма Насыри, д.12/6 20,24 629.492,79 Каюмова Танзиля Мидхатовна Каюмова Танзиля Мидхатовна 20,23893443 629.492,79 74 ул. Каюма Насыри, д.12/6 20,24 629.492,79 Фахрутдинов Адель Рифкатович Фахрутдинов Адель Рифкатович 20,23893443 629.492,79 75 ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59 16,49 763.600,45 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО" Безрученко Валерий Александрович 16,49 763.600,45 76 ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59 16,01 741.141,61 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО" Горбова Наталья Петровна 16,005 741.141,61 77 ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59 16,01 741.141,61 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО" Лопатин Дмитрий Владимирович 16,005 741.141,61 78 ул. Каюма Насыри, д.12/6 15,24 474.062,47 Ибатуллина Рузалия Наилевна Ибатуллина Рузалия Наилевна 15,24166667 474.062,47 79 ул. Каюма Насыри, д.24 11,17 530.175,53 Галиуллина Гельсиря Насыбулловна Галиуллина Гельсиря Насыбулловна 11,1738342 530.175,53 80 ул. Каюма Насыри, д.24 11,17 530.175,53 Гафиятуллин Минасхат Насыбуллович Гафиятуллин Минасхат Насыбуллович 11,1738342 530.175,53 81 ул. Каюма Насыри, д.24 11,17 530.175,53 Нурмухаметова Минеруй Насибулловна Нурмухаметова Минеруй Насибулловна 11,1738342 530.175,53 82 ул. Каюма Насыри, д.24 9,48 449.845,90 Хисметов Кямиль Сабируллаевич Хисметов Кямиль Сабируллаевич 9,480829016 449.845,90 83 ул. Каюма Насыри, д.24 8,13 385.582,20 Ахмедов Мухаммад. Абдуллажанович Ахмедов Мухаммад. Абдуллажанович 8,12642487 385.582,20 84 ул. Каюма Насыри, д.12/6 5,08 158.020,82 Ибатуллин Адель Наилевич Ибатуллин Адель Наилевич 5,080555556 158.020,82 85 ул. Каюма Насыри, д.24 4,06 192.791,10 Ахмедова Гульнара Мухаммадовна Ахмедова Гульнара Мухаммадовна 4,063212435 192.791,10