Кому принадлежит Старо-Татарская слобода: дома Саввиди, владельца «Симурга» и «ИнтехБанка»
Город и регион, рестораторы, бывшие банки и строители, а также другие владельцы зданий в Старо-Татарской слободе
«Реальное время» изучило структуру собственников недвижимости в Старо-Татарской слободе. Как оказалось, все здания в одном из центральных районов Казани на набережной озера Кабан и в одной из трех пешеходных зон города принадлежат 85 собственникам. В их числе и сын известного казанского бизнесмена и экс-депутата Госсовета РТ Ираклия Саввиди, недавно скупивший участки в окрестностях санатория «Санта» и став одним из самых крупных собственников в Боровом Матюшино. Здесь же, в слободе, бьется за своё здание обанкротившийся девелопер, владелец компании «Симург» Самат Хакимов; и никак не может продать штаб-квартиру почившего в банковский кризис «ИнтехБанка» его «конкурсник». Общая площадь недвижимости в этой части Казани — 227,8 тыс. кв.м или как два торговых комплекса «Мега» вместе взятых. Общая кадастровая стоимость всех зданий — 5,36 млрд рублей, что почти вдвое дешевле, чем «недвижка» на Баумана — сопоставимая по площади 226 тыс. «квадратов» и ценой около 9 млрд рублей, но владельцев там значительно больше — 159.
В лидерах — республика, город и мечеть Марджани
Основная масса зданий в Старо-Татарской слободе сосредоточена в руках нескольких крупных собственников, но отдельные дома сильно «раздроблены». Большими зданиями площадью более тысячи «квадратов» владеют лишь девять физлиц и компаний, в ряде случаев это группы лиц.
Крупнейшую из этих групп собственников можно обозначить как «Республика Татарстан». Речь идет как о самом регионе, так и об учреждениях, так или иначе находящихся в государственной собственности. Татарстану принадлежит сразу шесть зданий — это дома 10, 11 и 25 на пешеходной улице Каюма Насыри, а также дом номер 26 по улице Марджани, который раскинулся сразу на двух кадастровых участках. Здание площадью 12 тыс. кв. м занимает Казанский колледж технологии и дизайна. Минмолодежи РТ принадлежит дом Апанаевых XVIII века — особняк на Сафьян, 5 площадью 1,1 тыс. кв. м; напомним, ведомство переехало в новый офис с Петербургской летом прошлого года после разделения функций с Минспорта.
Домом на Каюма Насыри, 11 площадью 109 кв. м владеет казанский Театр юного зрителя — здесь работает дом-музей купца Бурганутдина Муллина. Всего у Татарстана площадей — 14 тыс. кв. м, их кадастровая стоимость составляет около 318 млн рублей.
Второй по объемам принадлежащих площадей собственник — это муниципалитет и его структуры. Городу в слободе принадлежит 4,8 тыс. кв. м, общая их кадастровая стоимость — 101,8 млн рублей. Это сразу семь строений, крупнейшее из которых — здание на Шигабутдина Марджани, 38. Речь идет о муниципальной средней школе №12, она же является и собственником. Здание на Марджани, 40/1 принадлежит расположенной там же префектуре «Старый город». Дома по адресам: Сафьян, 3, Каюма Насыри, 12/6 (об этом здании еще будет подробнее рассказано ниже) и четырехэтажка с номером 18/13 — принадлежат самому городу.
Третьим по общей площади зданий владельцем является организация религиозная — местная мусульманская религиозная организация — приход Казанской соборной мечети «Аль-Марджани». Всего у нее — три здания, общая их площадь составляет 4,5 тыс. кв. м. Речь идет о домах на Зайни Султана, 6/15 (здание Казанского исламского колледжа), Каюма Насыри, 17 (здание самой мечети) и Шигабутдина Марджани, 16/1 (в здании находится кафе «Медина»).
«Ак Барс Капитал», строители и закрытый банк
Четвертое место по площади — у закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Ак Барс — Альянс», входящего в ООО «УК «Ак Барс Капитал». Инвестиционному фонду принадлежит здание на Каюма Насыри, 3 и корпуса здания на Каюма Насыри, 5 (в этих зданиях с внутренним двором сейчас расположены несколько популярных заведений общепита). Общая площадь зданий составляет 2,8 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость превышает 51 млн рублей.
Замыкает пятерку акционерное общество «Спецкаучукремстрой» с помещениями в здании на Каюма Насыри, 25 общей площадью в 2,5 тыс. кв. м (кадастровая стоимость — 32,7 млн рублей). По этому адресу располагается сам трест «Спецкаучукремстрой», созданный еще в 1966 году. С 1991 года компания занимается жилищным строительством. В частности, компания строила жилой комплекс в овраге на улице Курашова, жилые комплексы «Счастливый» и «Славный».
Почти такая же площадь — 2 380 кв. м — у двух зданий стоимостью в 12,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «ИнтехБанк». Напомним, у банка была отозвана лицензия в марте 2017 года, сейчас над бывшими руководителями банка проходит судебный процесс, ущерб оценивается в 873 млн рублей. Речь идет о помещениях в самом дорогом здании района — на Каюма Насыри, 28 (об этом — ниже) и Марджани, 24, где ранее располагался офис банка.
Заметно меньшая площадь — 1 518 кв. м стоимостью в 10,8 млн — у Духовного управления мусульман Татарстана. Речь идет о здании Апанаевской мечети на Каюма Насыри, 27 и доме на Марджани, 28, где расположено Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Татарстане и Ульяновской области.
Бывший арендатор «Аль-Марджани» и остатки «Симурга»
Еще 1 166 кв. м принадлежат конечному бенефициару Гульназ Валитовой. Это здания на Каюма Насыри, 10 (собственник — ООО «Ритуальные услуги») и Каюма Насыри, 26 (собственник — ООО «Казан мусульман ашлары», компанией Валитова владеет вместе с мечетью «Аль-Марджани»), их общая кадастровая стоимость — 10,2 млн рублей. Отметим, что «Казан мусульман ашлары» владеет 118 тыс. кв. м стоимостью в 63 млн рублей в районе села Кощаково, при этом компания ранее арендовала у мечети «Аль-Марджани» двухэтажное здание, в котором в 2016 году произошел пожар.
Почти такая же площадь — у Самата Хакимова, который владеет 1 138 кв. м в здании на Марджани, 4 через ООО «Симург». Кадастровая стоимость этого дома выше, чем у зданий Гульназ Валитовой — 24,7 млн рублей. Связано это с очень низкой кадастровой стоимостью здания на Каюма Насыри, 26, которым Валитова владеет вместе с мечетью «Аль-Марджани» через «Казан мусульман ашлары». Этот дом площадью в 792 кв. м стоит всего 50,4 тыс. рублей. В здании расположен мини-отель «Бал», кадастровая стоимость 1 кв. м составляет всего 64 рубля — в тысячу раз дешевле площади в самом дорогом здании Старо-Татарской слободы.
Борцы с пустырем, дом без крыши и рекордсмен стоимости
Список крупнейших владельцев на этом исчерпан — у всех остальных юридических и физических лиц в собственности лишь здания или помещения с суммарной площадью менее 1 000 кв. м. Однако на нескольких зданиях хотелось бы заострить отдельное внимание.
К примеру, здание на улице Марджани, 8 принадлежит ООО «Татарская слобода», у которого сразу четыре собственника — Марат Латыпов, Зуфар Гаязов, Расуль Минниханов и Ильдус Фаизов. Площадь здания составляет 725 кв. м, а кадастровая стоимость — 15,2 млн рублей. Это юрлицо в августе 2016 года презентовало «Фонд развития Старо-Татарской Слободы», который должен был заниматься благоустройством, восстановлением и реставрацией исторических памятников, а также созданием новых достопримечательностей. Один из учредителей, Зуфар Гаязов, владеет рестораном «Татарская усадьба» (он как раз расположен в историческом здании XIX века на Марджани, 8). Одним из первых проектов планировалось освоение пустыря рядом с этим рестораном. Правда, кроме забора там пока ничего не появилось — видимо, все еще впереди.
Кроме того, выделим владельцев здания на улице Каюма Насыри, 12. В марте этого года под тяжестью снега у здания провалилась крыша. Речь идет о доме Ибрагимова середины XIX века, отреставрированном в 2013 году, но пустующем до сих пор. Большая часть этого здания — 236 кв. м кадастровой стоимостью в 7,35 млн рублей — принадлежит городу, еще 72 кв. м — в собственности у Госжилфонда при президенте РТ, по 20 кв. м принадлежит Танзиле Каюмовой и Аделю Фахрутдинову, а 20 кв. м владеют Рузалия и Адель Ибатуллины.
Также интересно обратить внимание на собственника помещений общей площадью в 360 кв. м в здании на улице Татарстан, 3/2 — угловой «сталинке» на пересечениях с улицами Каюма Насыри и Марджани. Эти помещения совсем недавно — 5 декабря 2019 года — приобрел Ираклий Саввиди.
Наконец, выделим и еще одно здание — четырехэтажный дом на улице Каюма Насыри, 28. Здесь — максимальные показатели кадастровой стоимости одного квадратного метра, они достигают 63,5 тыс. руб. за кв. м. У него — 18 собственников, один из крупнейших — уже упоминавшийся «ИнтехБанк». Он владеет 204 кв. м в здании. Самая большая площадь принадлежит ООО «БазисПлюс» Валерия Колсанова и Диляры Шакировой: у компании в здании — около 600 кв. м. Также в собственниках помещений можно встретить компанию «Такснет», московское МПНУ «Энерготехмонтаж», ООО «АрКомПроект».
|
№
|
Историческая ценность
|
Адрес
|
площадь, кв. м
|
Кадастровая стоимость, руб.
|
Собственник
|
Бенефициар
|
Общая площадь
|
Общая кадастровая стоимость, руб.
|
1
|
ул. Каюма Насыри, д.11
|
109,40
|
4.308.617,26
|
Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя"
|
РТ
|
14123
|
317.574.009,38
|
Дом Апанаевых, XVIII в.
|
ул. Сафьян, д. 5
|
1123,80
|
47.637.893,24
|
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
|
ул. Каюма Насыри, д. 10
|
308,70
|
2.150.913,55
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
ул. Каюма Насыри, д. 11
|
233,80
|
7.314.201,54
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
ул. Каюма Насыри, д. 11, кв. 1Н
|
89,00
|
4.433.027,70
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
ул. Каюма Насыри, д.25
|
41,20
|
2.540.296,00
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 26
|
3442,60
|
55.764.508,56
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 26
|
8774,50
|
193.424.551,53
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
2
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 38
|
880,70
|
15.815.328,78
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Вахитовского района г. Казани
|
г.Казань
|
4759,675765
|
101.846.549,81
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 38
|
3000,70
|
51.300.867,41
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Вахитовского района г. Казани
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 40/1
|
37,80
|
1.994.413,43
|
Муниципальное казенное учреждение "Префектура "Старый город" Исполнительного комитета муниципального образования города Казани
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 40/1, пом. 1112
|
464,70
|
19.531.573,35
|
Муниципальное казенное учреждение "Префектура "Старый город" Исполнительного комитета муниципального образования города Казани
|
ул. Каюма Насыри, д. 18/13, пом. 1200
|
78,30
|
4.220.548,52
|
Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан"
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
236,37
|
7.351.854,09
|
Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан"
|
ул. Сафьян, д. 3
|
61,11
|
1.631.964,23
|
Муниципальное образование "город. Казань Республики Татарстан"
|
3
|
ул. Зайни Султана, д. 6/15
|
507,00
|
4.218.255,21
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
мечеть "Аль-Марджани"
|
4517,2
|
51.751.381,86
|
ул. Каюма Насыри, д. 17
|
3188,20
|
38.874.647,18
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1
|
177,90
|
1.873.897,20
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1
|
318,90
|
3.359.110,83
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 16/1
|
325,20
|
3.425.471,44
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети "Аль-Марджани" Мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
4
|
Дом, где в 1853-1880 гг. жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Казаков Мухаметзян Назирович
|
ул. Каюма Насыри, д. 3
|
1604,40
|
12.777.152,81
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
"Ак Барс Капитал", ООО УК
|
2834,908604
|
32.659.961,44
|
Усадьба Кушаева, XIX век: Главный дом. Флигель. Службы
|
ул. Каюма Насыри, д. 5
|
412,50
|
8.948.758,50
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1035
|
4,61
|
199.245,46
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1036
|
120,70
|
5.218.266,55
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
ул. Каюма Насыри, здание 5, корпус 2
|
211,80
|
1.686.737,08
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
Усадьба Кушаева, XIX век
|
ул. Каюма Насыри, здание 5, корпус 3
|
480,90
|
3.829.801,04
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд. недвижимости "АК БАРС-Альянс"
|
5
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 2Н
|
802,30
|
39.406.248,18
|
Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой"
|
Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой"
|
2516,1
|
125.402.610,98
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 5Н
|
804,80
|
39.529.039,68
|
Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой"
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1002
|
123,30
|
6.835.939,42
|
Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой"
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1-7, 10-37, 20а
|
785,70
|
39.631.383,70
|
Открытое акционерное общество "Спецкаучукремстрой"
|
6
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (55-61, 63-65, 67)
|
204,20
|
12.442.128,58
|
Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"
|
Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"
|
2379,5
|
107.730.575,71
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (55-61, 63-65, 67)
|
204,20
|
12.442.128,58
|
Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"
|
ул. Шигабутдина Марджани, д.24
|
1971,10
|
82.846.318,55
|
Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"
|
7
|
ул. Каюма Насыри, д. 27
|
227,60
|
13.453.285,78
|
Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|
Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|
1518,1
|
50.606.130,79
|
ул. Каюма Насыри, д. 27
|
402,00
|
4.617.814,20
|
Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|
ул. Шигабутдина Марджани, д.28
|
888,50
|
32.535.030,81
|
Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан
|
8
|
ул. Каюма Насыри, д.10
|
373,59
|
10.113.821,01
|
Обществo с ограниченной ответственностью "Ритуальные услуги"
|
Валитова Гульназ Марсовна
|
1166,4
|
10.164.240,16
|
ул. Каюма Насыри, д. 26
|
792,81
|
50.419,15
|
Общество с ограниченной ответственностью "Казан мусульман ашлары"
|
9
|
Дом П.З. Садовского, 1868г., архитектор П.Е. Аникин
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 4
|
1138,20
|
24.692.065,27
|
Общество с ограниченной ответственностью "Симург"
|
Хакимов Самат Масудович
|
1138,2
|
24.692.065,27
|
10
|
ул. Каюма Насыри, д. 24
|
764,00
|
0,00
|
Некоммерческое партнерство "Исламский культурный центр имени Шигабутдина Марджани"
|
Некоммерческое партнерство "Исламский культурный центр имени Шигабутдина Марджани"
|
764
|
0,00
|
11
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 8
|
727,62
|
15.186.091,06
|
Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода"
|
Латыпов Марат Ринатович
|
727,6171
|
15.186.091,06
|
12
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 8
|
725,29
|
15.137.611,92
|
Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода"
|
Гаязов Зуфар Фадипович
|
725,2943
|
15.137.611,92
|
13
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 8
|
725,29
|
15.137.611,92
|
Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода"
|
Минниханов Расуль Рифкатович
|
725,2943
|
15.137.611,92
|
14
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 8
|
725,29
|
15.137.611,92
|
Общество с ограниченной ответственностью "Татарская Слобода"
|
Фаизов Ильдус Асафович
|
725,2943
|
15.137.611,92
|
15
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, кв. 6Н
|
589,50
|
28.954.235,70
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС"
|
Касьян Юрий Николаевич
|
701,8
|
35.597.379,40
|
ул. Каюма Насыри, д. 25, пом. 1001
|
39,90
|
2.460.141,03
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС"
|
ул. Каюма Насыри, д.25
|
72,40
|
4.183.002,67
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКАС"
|
16
|
ул. Каюма Насыри, д. 20
|
678,70
|
5.371.014,62
|
Шаматова Ксения Ильдаровна
|
Шаматова Ксения Ильдаровна
|
678,7
|
5.371.014,62
|
17
|
ул. Каюма Насыри, д. 1/5
|
12,60
|
100.344,13
|
Муртазин Гаял Гайсинович
|
Муртазин Гаял Гайсинович
|
579,3
|
22.419.296,60
|
ул. Каюма Насыри, д. 1/5
|
127,90
|
5.037.222,55
|
Муртазин Гаял Гайсинович
|
ул. Каюма Насыри, д. 1/5
|
438,80
|
17.281.729,92
|
Муртазин Гаял Гайсинович
|
18
|
ул. Каюма Насыри, д. 40
|
437,50
|
18.006.660,00
|
Общество с ограниченной ответственностью Городской Центр "Эксклюзив"
|
Жукова Вера Юрьевна
|
437,5
|
18.006.660,00
|
19
|
ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 1-8, 8а, 9, 10, 10а, 11-16, 40-44, 61-72
|
360,10
|
16.675.107,49
|
Саввиди Ираклий Ираклиевич
|
Саввиди Ираклий Ираклиевич
|
360,1
|
16.675.107,49
|
20
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1Н
|
354,82
|
19.152.935,75
|
Общество с ограниченной ответственностью "БазисПлюс"
|
Шакирова Диляра Ульфетовна
|
354,816
|
19.152.935,75
|
21
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 3Н
|
235,50
|
14.349.271,69
|
Закрытое акционерное общество "ТаксНет"
|
Закрытое акционерное общество "ТаксНет"
|
344,9
|
21.015.132,94
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1010
|
109,40
|
6.665.861,25
|
Закрытое акционерное общество "ТаксНет"
|
22
|
ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1Н
|
292,20
|
3.077.868,25
|
Купкенова Рамиля Рафкатовна
|
Купкенова Рамиля Рафкатовна
|
292,2
|
3.077.868,25
|
23
|
ул. Татарстан, д. 3/2, пом. подвал (11-13) 1 (43-53)
|
284,90
|
13.192.830,11
|
Общество с ограниченной ответственностью "Доминанта"
|
Краснова Ляйля Рамилевна
|
284,9
|
13.192.830,11
|
24
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1Н
|
278,78
|
15.048.735,23
|
Общество с ограниченной ответственностью "БазисПлюс"
|
Колсанов Валерий Михайлович
|
278,784
|
15.048.735,23
|
25
|
ул. Каюма Насыри, д. 38
|
259,90
|
14.567.413,19
|
Открытое акционерное общество "Снежный барс 2000"
|
Открытое акционерное общество "Снежный барс 2000"
|
259,9
|
14.567.413,19
|
26
|
ул. Каюма Насыри, д. 38, пом. 1001
|
234,80
|
9.663.917,18
|
Сотова Ольга Владимировна
|
Сотова Ольга Владимировна
|
234,8
|
9.663.917,18
|
27
|
ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1030
|
101,90
|
4.405.479,38
|
Чистяков Леонид. Владимирович
|
Чистяков Леонид. Владимирович
|
214,1913955
|
9.260.213,70
|
ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1033
|
102,70
|
4.440.066,07
|
Чистяков Леонид. Владимирович
|
ул. Каюма Насыри, д. 5, пом. 1035
|
9,59
|
414.668,25
|
Чистяков Леонид. Владимирович
|
28
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок эт. (90-102), 104а
|
206,50
|
12.582.270,09
|
Шигапов Рустем Нурисламович
|
Шигапов Рустем Нурисламович
|
206,5
|
12.582.270,09
|
29
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 3, 13, 14, 15
|
81,30
|
5.162.307,73
|
Минуллин Хабибрахман Масхутович
|
Минуллин Хабибрахман Масхутович
|
203,7
|
12.620.273,15
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 4-12
|
122,40
|
7.457.965,42
|
Минуллин Хабибрахман Масхутович
|
30
|
ул. Татарстан, д. 3/2, нежилое помещение №1042
|
197,50
|
9.145.608,80
|
Аскаров Иниль Фаритович
|
Аскаров Иниль Фаритович
|
197,5
|
9.145.608,80
|
31
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 1000
|
82,90
|
5.263.902,96
|
Маркина Нина Михайловна
|
Маркина Нина Михайловна
|
176,7
|
11.219.923,44
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (81-83, 85, 85А, 86)
|
93,80
|
5.956.020,48
|
Маркина Нина Михайловна
|
32
|
ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1 (22-36)
|
171,20
|
3.233.569,10
|
Общество с ограниченной ответственностью "Центр неврологии и эпилептологии"
|
Хузина Гульнара Рашидовна
|
171,2
|
3.233.569,10
|
33
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (102а, 102-113)
|
153,50
|
9.352.922,32
|
Открытое акционерное общество "МПНУ Энерготехмонтаж"
|
Ширяев Руслан Яковлевич
|
153,5
|
9.352.922,32
|
34
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (91а) цок. (78-81, 83)
|
139,00
|
8.469.421,51
|
Целищев Александр Геннадьевич
|
Целищев Александр Геннадьевич
|
139
|
8.469.421,51
|
35
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (114-123, 127)
|
138,30
|
8.103.916,83
|
Мингазова Гульнара Данияловна
|
Мингазова Гульнара Данияловна
|
138,3
|
8.103.916,83
|
36
|
ул. Каюма Насыри, д.10
|
41,51
|
1.123.757,89
|
Обществo с ограниченной ответственностью "Ритуальные услуги"
|
Местная мусульманская религиозная организация-приход. Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов г. Казани централизованной религиозной организации-Духовного управления мусульман Республики Татарстан
|
129,6
|
1.129.360,02
|
ул. Каюма Насыри, д. 26
|
88,09
|
5.602,13
|
Общество с ограниченной ответственностью "Казан мусульман ашлары"
|
37
|
ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д. 2/22
|
127,40
|
3.078.020,95
|
Халиулин Рашит Саитович
|
Халиулин Рашит Саитович
|
127,4
|
3.078.020,95
|
38
|
ул. Каюма Насыри, д. 13
|
122,50
|
4.134.221,88
|
Сулейманова Зульфия Сагитовна
|
Сулейманова Зульфия Сагитовна
|
122,5
|
4.134.221,88
|
39
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (71-75, 77, 78)
|
104,00
|
6.336.833,36
|
Богаутов Денис Владимирович
|
Богаутов Денис Владимирович
|
104
|
6.336.833,36
|
40
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, кв. 9Н
|
102,80
|
6.263.716,05
|
Маннапова Наиля Ренатовна
|
Маннапова Наиля Ренатовна
|
102,8
|
6.263.716,05
|
41
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. цок. (103, 104, 105, 106,
|
100,80
|
6.141.853,87
|
Обществo с ограниченной ответственностью "Евро-Тех"
|
Махмутов Гумер Загитович
|
100,8
|
6.141.853,87
|
42
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. встр. неж. 1 (91-101)
|
98,00
|
6.222.707,96
|
Телешева Мария Игоревна
|
Телешева Мария Игоревна
|
98
|
6.222.707,96
|
43
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 61-70
|
96,10
|
6.102.063,62
|
Мингазова Анна Юрьевна
|
Мингазова Анна Юрьевна
|
96,1
|
6.102.063,62
|
44
|
ул. Каюма Насыри, д. 28
|
94,50
|
6.000.468,39
|
Бурмистрова Любовь Геннадьевна
|
Бурмистрова Любовь Геннадьевна
|
94,5
|
6.000.468,39
|
45
|
ул. Каюма Насыри, д. 1/5, пом. 1 (3, 5, 6)
|
92,70
|
3.650.903,29
|
Вахитов Изгар Хатыбович
|
Вахитов Изгар Хатыбович
|
92,7
|
3.650.903,29
|
46
|
ул. Фатыха Карима, д.2/22
|
91,40
|
1.726.333,04
|
Хусаинова Лэйсан Рустамовна
|
Хусаинова Лэйсан Рустамовна
|
91,4
|
1.726.333,04
|
47
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1 (1, 3-9)
|
86,30
|
5.479.792,83
|
Бадретдинов Марат Альбертович
|
Бадретдинов Марат Альбертович
|
86,3
|
5.479.792,83
|
48
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1031
|
83,80
|
5.321.050,28
|
Веденеева Светлана Валерьевна
|
Веденеева Светлана Валерьевна
|
83,8
|
5.321.050,28
|
49
|
ул. Фатыха Карима, д.2/22
|
82,10
|
1.550.677,71
|
Горнаев Константин Анатольевич
|
Горнаев Константин Анатольевич
|
82,1
|
3.101.355,42
|
50
|
ул. Каюма Насыри, д. 33
|
80,60
|
2.000.078,52
|
Лебедев Герман Георгиевич
|
Лебедев Герман Георгиевич
|
80,6
|
2.000.078,52
|
51
|
ул. Каюма Насыри, д. 33
|
80,60
|
2.000.078,52
|
Шамсутдинов Рушан Галяфович
|
Шамсутдинов Рушан Галяфович
|
80,6
|
2.000.078,52
|
52
|
ул. Сафьян, д. 3
|
77,77
|
2.077.045,39
|
Исмагилов Дамир Шамилович
|
Исмагилов Дамир Шамилович
|
77,77
|
2.077.045,39
|
53
|
ул. Каюма Насыри, д. 18/13, пом. 1134
|
72,50
|
3.907.915,30
|
Габитов Фаризан Ракибович
|
Габитов Фаризан Ракибович
|
72,5
|
3.907.915,30
|
54
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
71,96
|
2.238.196,59
|
Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд. при Президенте Республики Татарстан"
|
ГЖФ
|
71,96065574
|
2.238.196,59
|
55
|
ул. Татарстан, д. 3/2, нежилое помещение №1041
|
64,40
|
2.982.163,07
|
Аракелян Тигран Арамович
|
Аракелян Тигран Арамович
|
64,4
|
2.982.163,07
|
56
|
ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д.2/22
|
63,85
|
1.205.977,73
|
Кадеров Ахметша Исхакович
|
Кадеров Ахметша Исхакович
|
63,85
|
1.205.977,73
|
57
|
ул. Фатыха Карима (Ф.Карима - Ш.Марджани), д.2/22
|
63,85
|
1.205.977,73
|
Сагдеева Гульсина Рафаиловна
|
Сагдеева Гульсина Рафаиловна
|
63,85
|
1.205.977,73
|
58
|
ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 1(124-126, 128, 130,
|
61,80
|
3.924.115,84
|
Общество с ограниченной ответственностью "АрКомПроект"
|
Мингазова Гульнара Данияловна
|
61,8
|
3.924.115,84
|
59
|
ул. Каюма Насыри, д. 38, пом. 2
|
60,40
|
2.485.948,03
|
Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС КОНСАЛТ"
|
Богатов Сергей Александрович
|
60,4
|
2.485.948,03
|
60
|
Дом, где в 1853-1880 гг. жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Казаков Мухаметзян Назирович
|
ул. Каюма Насыри, д. 3
|
58,90
|
469.069,00
|
Хасанов Рустам Радифович
|
Хасанов Рустам Радифович
|
58,9
|
469.069,00
|
61
|
ул. Фатыха Карима, д. 2/22, пом. 1 (22-36)
|
42,80
|
808.392,28
|
Общество с ограниченной ответственностью "Центр неврологии и эпилептологии"
|
Хузин Фасил Василович
|
42,8
|
808.392,28
|
62
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
40,63
|
1.927.911,00
|
Самсонов Александр Анатольевич
|
Самсонов Александр Анатольевич
|
40,63212435
|
1.927.911,00
|
63
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
40,63
|
1.927.911,00
|
Самсонова Татьяна Анатольевна
|
Самсонова Татьяна Анатольевна
|
40,63212435
|
1.927.911,00
|
64
|
ул. Каюма Насыри, д. 31
|
39,20
|
1.090.861,52
|
Кудусов Фирузджон Фозилбоевич
|
Кудусов Фирузджон Фозилбоевич
|
39,2
|
1.090.861,52
|
65
|
ул. Сафьян, д. 3
|
38,89
|
1.038.522,69
|
Салимов Фарид. Ибрагимович
|
Салимов Фарид. Ибрагимович
|
38,885
|
1.038.522,69
|
66
|
ул. Каюма Насыри, д. 31
|
38,50
|
1.088.544,76
|
Кудусов Фирузджон Фозилбоевич
|
Кудусов Фирузджон Фозилбоевич
|
38,5
|
1.088.544,76
|
67
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
36,57
|
1.735.119,90
|
Саттарова София Залялутдиновна
|
Саттарова София Залялутдиновна
|
36,56891192
|
1.735.119,90
|
68
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 44, пом. 1А
|
31,50
|
1.588.887,09
|
Общество с ограниченной ответственностью "Подарки"
|
Исхаков Фархат Габдулхаевич
|
31,5
|
1.588.887,09
|
69
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 44, пом. 1А
|
31,50
|
1.588.887,09
|
Общество с ограниченной ответственностью "Подарки"
|
Колтун Эдуард. Ефимович
|
31,5
|
1.588.887,09
|
70
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
28,44
|
1.349.537,70
|
Халилова Фагимя Яруллаевна
|
Халилова Фагимя Яруллаевна
|
28,44248705
|
1.349.537,70
|
71
|
ул. Шигабутдина Марджани, д. 44,
|
24,80
|
954.275,23
|
Исмагилов Ильназ Ильдарович
|
Исмагилов Ильназ Ильдарович
|
24,8
|
954.275,23
|
72
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
20,32
|
963.955,50
|
Гаусуддин Саид. Ахмед
|
Гаусуддин Саид. Ахмед
|
20,31606218
|
963.955,50
|
73
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
20,24
|
629.492,79
|
Каюмова Танзиля Мидхатовна
|
Каюмова Танзиля Мидхатовна
|
20,23893443
|
629.492,79
|
74
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
20,24
|
629.492,79
|
Фахрутдинов Адель Рифкатович
|
Фахрутдинов Адель Рифкатович
|
20,23893443
|
629.492,79
|
75
|
ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59
|
16,49
|
763.600,45
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО"
|
Безрученко Валерий Александрович
|
16,49
|
763.600,45
|
76
|
ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59
|
16,01
|
741.141,61
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО"
|
Горбова Наталья Петровна
|
16,005
|
741.141,61
|
77
|
ул. Татарстан, д. 3/2, пом. 54-59
|
16,01
|
741.141,61
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРО"
|
Лопатин Дмитрий Владимирович
|
16,005
|
741.141,61
|
78
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
15,24
|
474.062,47
|
Ибатуллина Рузалия Наилевна
|
Ибатуллина Рузалия Наилевна
|
15,24166667
|
474.062,47
|
79
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
11,17
|
530.175,53
|
Галиуллина Гельсиря Насыбулловна
|
Галиуллина Гельсиря Насыбулловна
|
11,1738342
|
530.175,53
|
80
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
11,17
|
530.175,53
|
Гафиятуллин Минасхат Насыбуллович
|
Гафиятуллин Минасхат Насыбуллович
|
11,1738342
|
530.175,53
|
81
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
11,17
|
530.175,53
|
Нурмухаметова Минеруй Насибулловна
|
Нурмухаметова Минеруй Насибулловна
|
11,1738342
|
530.175,53
|
82
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
9,48
|
449.845,90
|
Хисметов Кямиль Сабируллаевич
|
Хисметов Кямиль Сабируллаевич
|
9,480829016
|
449.845,90
|
83
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
8,13
|
385.582,20
|
Ахмедов Мухаммад. Абдуллажанович
|
Ахмедов Мухаммад. Абдуллажанович
|
8,12642487
|
385.582,20
|
84
|
ул. Каюма Насыри, д.12/6
|
5,08
|
158.020,82
|
Ибатуллин Адель Наилевич
|
Ибатуллин Адель Наилевич
|
5,080555556
|
158.020,82
|
85
|
ул. Каюма Насыри, д.24
|
4,06
|
192.791,10
|
Ахмедова Гульнара Мухаммадовна
|
Ахмедова Гульнара Мухаммадовна
|
4,063212435
|
192.791,10
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