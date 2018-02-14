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Кощаковские помещики: Казань прирастет землями ТСП, Мусиных и гостя из Москвы

07:00, 14.02.2018 17
Кощаковские помещики: Казань прирастет землями ТСП, Мусиных и гостя из Москвы Фото: anzilant.ru

После того, как в конце января этого года стало известно, что в состав Казани может войти часть Пестречинского района — Кощаковское сельское поселение (зарегистрированы 2,8 тыс. человек, а проживают больше 4 тысяч), куда входят села Кощаково, Званка, Царево и Старое Кощаково — аналитическая служба «Реального времени» пригляделась к карте Кощаковского сельского поселения и узнала, чьими землями может прирасти Казань и какие «кощаковские ленд-лорды» окажутся от этого в выигрыше. Среди них оказался «Татспиртпром» и экс-глава «Татфондбанка», близкий знакомый Вексельберга и мечеть «Аль-Марджани».

С инициативой присоединения к Казани Кощаковского поселения выступили власти РТ. Решение об этом обещают принять только после обсуждения вопроса с местным населением, контроль за исполнением постановления возложен на Минюст РТ. Эксперты полагают, что присоединение Кощаковского поселения к столице РТ может сказаться положительно на недвижимости в этих местах, хотя к серьезному росту цен это привести не должно. Само пестречинское направление эксперты считают «незаслуженно недооцененным и полагают, что ситуация изменится после присоединения»: застройщики, которые войдут на территорию, выиграют, так как смогут написать писать «дом в Казани», а не «в 5 минутах от города». Из-за покупательского спроса и цены на землю могут также подняться. Новый генплан Казани предусматривает более масштабный прирост столицы: в реальные границы города войдут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район.

Как Гайзатуллины стали крупнейшими кощаковскими ленд-лордами

Крупнейшим «кощаковским ленд-лордом» можно считать Чулпан Гайзатуллину, которой в этом районе принадлежит 11 земельных участков общей площадью 17,9 млн кв. м или 1797,7 га. Общая их стоимость — почти 50 млн рублей. Крупнейшие — с кадастровыми номерами 16:33:080514:86 (площадью 680 га) и 16:33:080111:21 (площадью всего 34 га) — стоят 13,6 и 10,3 млн рублей. Один из участков принадлежит Гайзатуллиной непосредственно, она владеет компанией ООО «Раминвест», которая, в свою очередь, владеет небольшим по площади участком (25 тыс. кв. м) стоимостью 4,8 млн рублей (кадастровый номер 16:33:080514:48).

Остальные участки принадлежат ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Кощаковский», 95% которого владеет Чулпан Гайзатуллина, 4,7% — Лидия Николаевна Мусина, 0,3% — «Полюс С» Гузалии Газизуллиной. Начнем с миноритариев. «Полюс С» Гузалии Газизуллиной — бывший акционер «ИнтехБанка», через «Ритейл ШУЗ» ей принадлежало 19,8% банка. Лидия Мусина — супруга экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Любопытно, что до 27 июня 2017 года у Мусиной и Гайзатуллиной было по 47% в уставном капитале, а до марта 2016 года — по 50%.

Главный бенефициар СП «Кощаковский» — Чулпан Гайзатуллина, замдиректора организации при Кабмине РТ «Центр экономических и социальных исследований». Чулпан — супруга депутата Госсовета Рината Гайзатуллина. К слову, ООО «Раминвест» ранее было оформлено на депутата Госсовета РТ Рината Гайзатуллина непосредственно и на сына Чулпан и Рината — Рамиля Гайзатуллина, работающего управляющим отделением Фонда социального страхования РФ по РТ.

Главный бенефициар СП «Кощаковский» — Чулпан Гайзатуллина, супруга депутата Госсовета Рината Гайзатуллина. Фото tatarstan.er.ru

Бывший актив «Золотого колоса» занимается разведением норок

Само предприятие «Кощаковский» — это бывший зверосовхоз «Кощаковский», образованный еще в СССР в 1958 году на базе Кощаковского отделения Бирюлинского зверосовхоза. Предприятие прошло государственную перерегистрацию в 2002 году, когда было зарегистрировано новое юридическое лицо — ОАО «СХП Кощаковский», с уставным фондом в 60,7 млн рублей. В июне 2003 года ОАО «Казанский мясокомбинат» выкупил полный пакет акций ОАО «СХП «Кощаковский». Сам «Казанский мясокомбинат» ныне на 20% принадлежит супруге экс-главы «Татфондбанка» Лидии Мусиной, на 20% — бывшему основателю холдинга «Золотой колос» Ринату Губайдуллину. Таким образом, СП «Кощаковский» можно смело считать наследием «Золотого колоса», перешедшего после банкротства холдинга в руки «Татфондбанка». Сегодня у СП «Кощаковский», по информации самого предприятия, большой объем пахотных земель — 1905 га (по-видимому, еще более 100 га находится вне Кощаковского сельского поселения). Основной объем реализации составляют продукция звероводства — 77%, продукция растениеводства — 23 %. У компании 14000 голов норок основного стада. Основной продукт СП «Кощаковский», таким образом, — пушнина.

«Татфондбанку» также принадлежит компания ООО «Газовик», которая владеет одним земельным участком в Богородском сельском поселении площадью 172,3 га, кадастровая стоимость участка составляет 3,3 млн рублей. Еще один участок площадью 130 га (стоимостью 2,5 млн рублей) в том же Богородском сельском поселении принадлежит Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд».

«Татспиртпрому» принадлежит кощаковских земель на миллиард рублей

Второй крупнейший владелец кощаковской земли — компания «Татспиртпром» («дочка» «Связьинвестнефтехима»), которой принадлежит 13 участков общей площадью 14,25 млн кв. м или 1425 га.

Второй крупнейший владелец кощаковской земли — компания «Татспиртпром». Фото Максима Платонова

Восемь из них, общей площадью 1197 га, принадлежат «дочке» «Татспиртпрома» ООО «Племконзавод «Казанский». Ранее, как писала газета «Реальное время», в Пестречинском районе у «Татспиртпрома» было семь земельных участков «для ведения крестьянского хозяйства» площадью 240 га, расположенных вплотную друг к другу, недалеко от поселка Званка. Согласно данным Росреестра по РТ, в 2016 году земля была предназначена для ведения крестьянского или фермерского хозяйства. В свое время на землях у села Званка «Татспиртпром» развивал коневодство: одним из главных идеологов этого дела был Рашит Шайхутдинов, занимавший пост гендиректора компании на протяжении 14 лет (с 1996 по 2010 годы). Шайхутдинов предлагал развивать тотализатор и аукцион породистых лошадей. После того, как в 2010 году он покинул кресло директора «Татспиртпрома» после публичного конфликта с властями, тема коневодства развивалась уже не так активно. При новом руководстве «Татспиртпрома», считали эксперты, сельскохозяйственное направление стало непрофильным, и поэтому логичным шагом выглядела реализация участков. Так, осенью 2016 года заговорили о предполагаемой покупке компанией «Эльдорадо» 35 тыс. кв. м, принадлежащих «Татспиртпрому», для строительства распределительного центра.

Восемь участков, где ранее развивали местное коневодство, согласно кадастровой стоимости, оцениваются сегодня в 22,9 млн рублей; крупнейший из них, с кадастровым номером 16:33:080711:45, площадью 8,6 млн кв. м, оценен в 16,2 млн рублей.

Летом 2017 года «Татспиртпром», кажется, решился освоить эти земли для строительства собственного склада (существующих к тому времени компании уже не хватало). Глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов заявил о намерении построить несколько складов в Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе и — в Кощаково (инвестиции должны составить более 1 млрд рублей). При этом самым большим должен стать именно кощаковский склад, который предполагали построить на 20 тыс. кв. м. В итоге под склад в Кощаково выделили 23,4 тыс. кв. м пестречинской земли.

Впрочем, «Татспиртпрому» принадлежат еще пять земельных участков — площадью 2,3 млн кв. м или 228,3 га. Причем эти земли оказались еще дороже — кадастровая их стоимость составляет 1,2 млрд рублей. Самый крупный и дорогой земельный участок, принадлежащий «Татспиртпрому» в Кощаковском сельском поселении, с кадастровым номером 16:00:000000:831, оценен в 1,14 млрд рублей.

Таким образом, общая стоимость почти полутора тысяч «татспиртпромовских» гектаров в Кощаковском СП оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. И, по факту, именно «Татспиртпром» можно назвать главным «ленд-лордом» Кощаково, если считать не по площади участков, а по их кадастровой стоимости.

Проект «Агромир Казань» предполагал строительство крупнейшего оптово-логистического центра. Фото gorkstudio.com

Как близкий к Вексельбергу знаток Фаберже «заходил» на кощаковские земли, строя овощехранилище

Третий крупнейший кощаковский «ленд-лорд» — «Агромир Казань», которому принадлежит всего один участок площадью 150 га в Кощаковском сельском поселении, зато кадастровая его стоимость составляет 435,8 млн рублей. «Агромир Казань» принадлежит на 70% «Национальной продуктовой корпорации», на 30% Михаилу Шамису. Проект «Агромир Казань» стартовал еще в 2015 году — он предполагал строительство крупнейшего оптово-логистического центра, который должен устанавливать прямые торговые контакты между производителями сельхозпродукции и покупателями для оптово-розничного сегмента. Первая очередь комплекса (49 га) должна была открыться в четвертом квартале 2016 года, вложить предполагалось 9 млрд рублей. Окончательно логистический центр должен быть введен в 2021 году. Общий объем инвестиций — более 16 млрд рублей. Площадь всего комплекса составит 148 га. Планировалось, что годовой оборот комплекса превысит 120 млрд рублей. Как он должен выглядеть в итоге, можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Сама «Национальная продуктовая корпорация» принадлежит двум офшорам: «Лондотранс Корп.» и «Эдванс Комплект ЛТД». За корпорацией, предположительно, стоит Владимир Воронченко, который и приезжал в село Кощаковское на старт проекта вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Воронченко — известный коллекционер, один из игроков на рынке русского искусства и антиквариата, председатель правления фонда «Связь времен», миссия которого — возвращение в Россию культурных ценностей, вывезенных за пределы страны в XX веке. Он и Андрей Ружников в 2011 году представляли интересы Виктора Вексельберга, пытаясь выкупить на аукционе подарочную табакерку Фаберже с драгоценными камнями, эмалью и портретом императора Николая II. Известно, что Воронченко был совладельцем закрывшейся дорогой парфюмерно-косметической сети DouglasRivoli 233. По оценкам журнала «Финанс», его состояние в 2006 и 2007 годах оценивалось в $150 млн. В 2004 году «Hermitage&Star Beute-Люкс Холдинг» Владимира Воронченко вошла в топ-200 крупнейших непубличных компаний Forbes, заняв 120-е место в списке с выручкой $190 млн в 2003 году.

Еще один бенефициар «Агромира Казань» — некий Михаил Иосифович Шамис, полный тезка Михаила Иосифовича Шамиса, считающегося рядом СМИ якобы авторитетным человеком, живущим в Ницце, и занимавшегося когда-то модельным и нефтяным бизнесом. Шамис известен как «экс-совладелец «Союзконтракта», сделавший состояние на торговле окорочками.

Воронченко и Ружников в 2011 году представляли интересы Виктора Вексельберга, пытаясь выкупить на аукционе подарочную табакерку Фаберже. Фото rusplt.ru

Зачем мечети «Аль-Марджани» земля на 62,8 млн рублей?

Владелец одного из самых дорогих участков через дорогу от кощаковского с/п — «Казан мусульман ашлары», которому принадлежит 118,4 тыс. кв. м стоимостью аж 62,8 млн рублей. «Казан мусульман ашлары» в свою очередь принадлежит Гульназ Марсовне Валитовой (90%) и мечети «Аль-Марджани». Компания эта упоминается в СМИ через запятую с мечетью: так, в 2016 году произошел пожар в двухэтажном здании, которое примыкало к мечети «Аль-Марджани», однако имам мечети Рамиль Мингараев заявлял тогда, что здание руководство мечети сдавало в аренду ООО «Казан мусульман ашлары» (то есть фактически открестился от этой компании). Тем не менее сама Гульназ Валитова — директор компании с похожим на мечеть названием ООО «Аль-Марджан».

Неизвестно, какие интересы у мечети, возможно, участок был выкуплен под мусульманское кладбище. Здесь расположены также два участка площадью 776,7 тыс. кв. м, принадлежащие муниципальному казенному учреждению «Управление по организации ритуальных услуг» мэрии Казани (учредитель — Казанская городская дума) — очевидно, под кладбище. К слову, именно в Кощаковском сельском поселении несколько лет назад планировали построить крематорий, против чего решительно выступили жители поселения, в частности, деревни Званка, независимо от вероисповедания. Участок «Аль-Марджани», кстати, расположен «в 3 километрах на запад от деревни Званка».

Среди «миноритариев» Кощаково можно найти владельца участка в 10 га стоимостью почти 30 млн рублей Эдуарда Фатхуллина, владельца участка в 7,6 га стоимостью 22,2 млн рублей компанию «Парк Казань» (принадлежит Дмитрию Сергеевичу Григорьеву), владельца участка в 7 га стоимостью 21,7 млн рублей Дамира Махмутова. Среди «ленд-лордов», помимо паевого фонда «Татфондбанка», есть владельцы инвестпаев Закрытого паевого инвестфонда недвижимости «ИАРТ Девелопмент» и «Рост Девелопмент».

Государству принадлежит четыре земельных участка площадью 64 га, кадастровая стоимость которых составляет 1,25 млн рублей.

Владельцы крупных наделов в Кощаковском сельском поселении
номер участка площадь площадь без погрешности кадастровая стоимость собственник Учредители
16:33:080710:383 25113 +/- 1387 25.113 7.346.305,89 Акционерное Общество «Татспиртпром» СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ, АО
16:33:080710:354 13112 +/- 1002 13.112 3.835.653,36 Акционерное Общество «Татспиртпром» СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ, АО
16:33:080710:358 23088 +/- 1330 23.088 17.698.337,28 Акционерное Общество «Татспиртпром» СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ, АО
16:00:000000:831 2156632 +/- 514 2.156.632 1.139.823.144,64 Акционерное Общество «Татспиртпром» СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ, АО
16:33:080710:391 65283 +/- 2236 65.283 19.097.235,99 Акционерное Общество «Татспиртпром» СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ, АО
16:33:080516:411 993469 +/- 8721 993.469 1.947.199,24 Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИАРТ Девелопмент»
16:33:080710:11 43661 +/- 146.26 43.661 98.237,25 Государство
16:33:080709:3 82625 +/- 2515 82.625 185.080,00 Государство
16:33:080516:7 360000 +/- 420 360.000 795.600,00 Государство
Сергей Афанасьев
НедвижимостьОбществоБизнесВластьАналитика
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    это же брат министра финансов
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  • Анонимно 14 февр
    Почему не написали по какой цене они достались этим помещикам?
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  • Анонимно 14 февр
    За ящик водки, и совмесным распитием
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  • Анонимно 14 февр
    и попробуйте отнять у них!!!
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  • Анонимно 14 февр
    Казан ашлары. Гульназ Валитова это дочь Мансура-хазрэта Джалетдинова, имама мечети Марджани и заммуфтия Татарии.
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  • Анонимно 14 февр
    Хорошая статья. А то они о благе селян типа заботятся)))
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    Анонимно 14 февр
    Ну так то хорошо, что те деревни уже будут Казанью
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    Анонимно 14 февр
    пробки там видели?
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    Анонимно 14 февр
    не типа, а заботятся. Это точно
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  • Анонимно 14 февр
    на сегодняшний день о звероводстве речи быть не может все поголовье норок уничтожили в прошлом году.А какое было хозяйство гремело на всю страну.
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  • Анонимно 14 февр
    А где у них еще все земли скуплены ? кому следующим готовиться к присоединению к Казани?
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  • Анонимно 14 февр
    Никакого присоединения не будет. Присоединяют к Казани небольшой участок.
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    Анонимно 14 февр
    просветите?
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  • Анонимно 14 февр
    100 в гору у них и в Лаишевском и Зеленодольском районе есть земли которые необходимо присоединить к Казани.
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    Анонимно 14 февр
    И что же это присоединение даст, а?
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  • Анонимно 15 февр
    Забрать у Газовика и у Мусиной земли, продать.
    Деньги направить в АСВ в счет погашения долга Мусина
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  • Анонимно 15 февр
    Всю землю вдоль трассы до Наб. Челнов присоедините к Казани. Остальное не надо. Озолотитесь
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