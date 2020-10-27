ООО Татинтер Ресторантс
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
ООО «Татинтер Ресторантс» — сеть ресторанов, кафе и отелей Казани.
В сеть входят рестораны «Милан», «Перекрёсток Джаза»,«Круиз», «Гусь», «Галерея кухонь народов мира», сеть кафе «Алан Аш», гостинично-развлекательные комплексы «Татарская Усадьба», «Европа».
Руководитель — Гаязов Зуфар Фадипович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Муштари, 11/43
- Телефон: (843) 290-96-90
- Email: tatinter_riest@mail.ru
- Сайт: http://www.tatinter.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020