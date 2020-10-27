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ООО Татинтер Ресторантс

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

ООО «Татинтер Ресторантс» — сеть ресторанов, кафе и отелей Казани.

В сеть входят рестораны «Милан», «Перекрёсток Джаза»,«Круиз», «Гусь», «Галерея кухонь народов мира», сеть кафе «Алан Аш», гостинично-развлекательные комплексы «Татарская Усадьба», «Европа».

Руководитель — Гаязов Зуфар Фадипович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Муштари, 11/43
  • Телефон: (843) 290-96-90
  • Email: tatinter_riest@mail.ru
  • Сайт: http://www.tatinter.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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