ООО Спецкаучукремстрой
Общая информация
Трест «Спецкаучукремстрой» создан в 1966 году в составе Министерства Нефтеперерабатывающей и Нефтехимической промышленности СССР. Основными заказчиками треста являлись все заводы CCCP, производящие синтетический каучук (СК), а также ряд других заводов Министерства, расположенных территориально на одних площадках с заводами СК. Все это время трест был дислоцирован в г. Казани на ул. Каюма Насыри 25, где находится и в настоящее время. Таким образом, г. Казань являлась городом, откуда координировалась вся работа по реконструкции и капитальному ремонту всех заводов синтетического каучука на территории СССР.Выполнялись также значительные объемы по жилищному строительству.
В течение 1991-1995 годов ряд управлений расположенных в различных регионах приватизировались по своим планам. В Казани же было образовано ОАО «Спецкаучукремстрой».
Руководитель: Касьян Юрий Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: К.Насыри, д. 25
- Телефон: (843) 293-42-20
- Email: sales@oao-skrs.ru
- Сайт: www.oao-skrs.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017