Список персон

Гаязов Зуфар Фадипович

Промышленность, Пищевая промышленность
Гаязов Зуфар Фадипович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 28 мая 1957 года в Казани.

Образование

1985 г. — окончил Казанский торговый институт.
1993 г. — окончил Московскую академию внешней торговли.

Трудовая деятельность

2000-2018 гг. — генеральный директор ЗАО «Китайгородская стена».
2003-2017 гг. — генеральный директор ООО «МосИнвест».
С 2003 г.— генеральный директор ООО «Татинтер Ресторантс».

Награды и звания

Награждён медалью «В память 1000-летия Казани», юбилейной медалью в честь "850-летия Москвы». Лауреат многочисленных премий «За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Муштари, 11/43
  • Телефон: (843) 290-96-90
  • Email: tatinter_riest@mail.ru
  • Сайт: http://www.tatinter.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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