Гаязов Зуфар Фадипович
Общая информация
Родился 28 мая 1957 года в Казани.
Образование
1985 г. — окончил Казанский торговый институт.
1993 г. — окончил Московскую академию внешней торговли.
Трудовая деятельность
2000-2018 гг. — генеральный директор ЗАО «Китайгородская стена».
2003-2017 гг. — генеральный директор ООО «МосИнвест».
С 2003 г.— генеральный директор ООО «Татинтер Ресторантс».
Награды и звания
Награждён медалью «В память 1000-летия Казани», юбилейной медалью в честь "850-летия Москвы». Лауреат многочисленных премий «За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Муштари, 11/43
- Телефон: (843) 290-96-90
- Email: tatinter_riest@mail.ru
- Сайт: http://www.tatinter.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020