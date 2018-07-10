Минмолодежи нашли новый офис: ведомство готовится к переезду в Старо-Татарскую слободу

В течение месяца сотрудники госоргана будут переезжать с Петербургской в особняк XIX века на Сафьян, 5

Новое министерство готовится к переезду, как стало известно «Реальному времени», в бывший двухэтажный особняк Апанаевых по адресу: ул. Сафьян, 5. До последнего времени в здании располагалась лизинговая компания «Лизинг-трейд», а владеет строением другая связанная с ней фирма — «Группа 8К». Это уже не первый случай, когда компания предоставляет недвижимость госструктурам Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

Особняк для министерства

О разделении Министерства по делам молодежи и спорта РТ на два профильных ведомства официально сообщили 21 июня. Указ о назначении на должность министра Дамира Фаттахова появился на следующий день. Сразу же возник вопрос, где разместится новое Минмолодежи? Первая запись о его работе не заставила себя долго ждать: 25 июня Фаттахов разместил общую фотографию с крыльца здания пока по старому адресу — на Петербургской, 12. Однако, как выяснило «Реальное время», молодежный министр с коллективом уже нашел новое место прописки — это двухэтажный особняк Апанаевых в Старо-Татарской слободе на Сафьян, 5.

— Для размещения Министерства по делам молодежи РТ выбрано здание по адресу: улица Сафьян, 5. Оно будет приобретаться в государственное имущество РТ, соответствующее распоряжение Кабмина РТ подписано 6 июля. Заселение планируется сразу после завершения мелких ремонтных работ, а также подписания всех учредительных документов министерства, которые сейчас находятся на согласовании в Кабинете министров РТ, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе пока еще Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В трехэтажном (третий этаж появился уже в советское время) здании площадью в 1 100 кв. метров до последнего времени располагались две компании. Одна из них «Лизинг-Трейд» — организация, которая занимается поставками красных автобусов в Казань. Кроме того, компании принадлежат 57,8% акций «Банка Казани». На сайте лизинговой компании еще указан прежний адрес — Сафьян, 5, но по телефону горячей линии сообщили, что «Лизинг-Трейд» съехал неделю назад на Петербургскую, 86а (по этому адресу находится одно из отделений «Банка Казани»).

Источники «Реального времени» рассказали, что в качестве нового офиса для министерства рассматривали и другие здания, в частности, на Петербургской и Подлужной. Искали площади до 2 тысяч «квадратов», но в итоге предпочтение отдали именно старинному особняку на Сафьян, 5.

Новый дом для Минмолодежи

Кроме «Лизинг-Трейда», в том же здании располагалась компания по продаже «умных» углей, но представитель торговой точки Ника Минвалеева заявила, что магазина больше нет. Проектом занималась фирма «ПНГ» во главе с гендиректором Антоном Морошеком. Он же, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», является совладельцем «Лизинг-Трейда» и руководит компанией «Группа 8К». Именно последней с 2015 года принадлежит историческое здание на Сафьян, 5.

Еще раньше, с 2012 по 2015 год, особняком владел «КамаСтройИнвест». На сайте застройщика сообщается об обслуживании офиса «Лизинг-Трейда», хотя гендиректор строительной организации Делюс Сиразетдинов заявил нашему изданию, что это уже в прошлом. Старинный особняк XIX века постройки реконструировали и сдали в конце 2014 года.

Делюс Сиразетдинов заявил нашему изданию, что это уже в прошлом. Старинный особняк XIX века постройки реконструировали и сдали в конце 2014 года. Фото Романа Хасаева



— Наша компания в 2013 году к Универсиаде проводила реставрацию объекта культурного наследия — дома купцов Апанаевых, расположенного по улице Сафьян, 5. После этого здание было продано, но длительное время обслуживалось УК «КамаСтройИнвест», так как у нашей управляющей компании есть большой опыт в обслуживании объектов культурного наследия, они требуют дополнительного ухода и внимания, особенно фасады. Сейчас, насколько нам известно, происходит смена собственника этого здания, и офис «Лизинг-Трейда» оттуда переезжает. Но договоренность о том, кто будет обслуживать здание в дальнейшем, не достигнута. Наша управляющая компания будет для этого, конечно, лучшей кандидатурой. Что касается возможной стоимости здания, то точные цифры нам неизвестны, но так как оно расположено в историческом центре, там произведена хорошая отделка, проведены современные коммуникации, можно предположить, что стоимость должна быть назначена немаленькая, — ответил «Реальному времени» генеральный директор «КамаСтройИнвеста» Делюс Сиразетдинов. Он добавил, что офис «Лизинг-Трейда» по этому адресу открылся сразу после реставрации. У управляющей компании был договор на обслуживание: июнь — последний месяц, когда услуги по нему оказывались.

«В ситуации с Сафьян, 5, вопрос только один — с парковкой»

В ситуации, когда Министерство по делам молодежи РТ готовится к переезду в особняк, да еще и предоставляемый частной компанией, эксперты «Реального времени» не видят ничего удивительного.

— Это интересная историческая локация в Старо-Татарской слободе. Не вижу ничего удивительного в том, что такие объекты недвижимости обживают. Вот, например, на Карла Маркса в историческом здании находится Госкомитет по тарифам. Не так давно мы продали одно историческое здание на Лобачевского, где на втором этаже будет жилье, а на первом — торговые площади. Спрос на такие объекты есть. В ситуации с Сафьян, 5, вопрос только один — с парковкой. Как его будут решать? То, что «Лизинг-Трейд» и до этого предоставлял недвижимость госструктурам, может быть просто совпадением, — уверен генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

«В ситуации с Сафьян, 5, вопрос только один — с парковкой. Как его будут решать? То, что «Лизинг-Трейд» и до этого предоставлял недвижимость госструктурам, может быть просто совпадением», — уверен Мурат Ахмеров. Фото Романа Хасаева

Стоимость здания по самым скромным меркам эксперты оценивают в 55 млн рублей, если сравнивать с другими схожими объектами в историческом центре Казани: «В гостинице «Казань» на Баумана максимальная стоимость доходит до 150—170 тыс. рублей за квадратный метр. Есть предложения и по 200 тыс. рублей за квадрат, но за недвижимость в 150—170 квадратных метров. Эта недвижимость для владельцев в первую очередь — арендный доход, поэтому такая стоимость. По особнякам средняя цена квадратного метра 70—100 тыс. рублей, все зависит от уровня отделки, а также от того, как быстро нужно совершить сделку. Если быстро, то стоимость может снижаться до 50 тыс. рублей, если неспешно, то будет возрастать до 70—100 тысяч рублей за «квадрат», — пояснил Ахмеров.



Директор консалтингового агентства Kazan Real Estate Марсель Валиахметов подтверждает, что в центре вся недвижимость привлекательная. «Нужно только правильно решить вопрос с парковкой. Отсутствие гостевой — значительно снижает эффективность любой структуры», — считает собеседник издания.