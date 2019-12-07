События недели: запуск «Силы Сибири», реновация станков и челнинская жена основателя Wargaming

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в Китай. Этот проект может негативно сказаться на экономике Татарстана, поскольку позволяет КНР кратно увеличить производство пластика. Тем временем президент РТ Рустам Минниханов поручил предприятиям республики заняться реновацией станков, а уроженка Набережных Челнов Айгуль Михневич рассказала читателям «Реального времени», как встретила своего мужа — Ивана Михневича, сооснователя компании Wargaming.net, разработавшей игру World of Tanks

«Сила Сибири» даст Китаю пластик

В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири». Благодаря этому Китай в ближайшие годы станет одним из ключевых потребителей газа из РФ.

Колумнист «Реального времени» Альберт Бикбов считает, что этот проект позволит Китаю стать крупнейшим игроком на рынке пластика. Через 5-6 лет это может отразиться на экономике Татарстана — республика будет испытывать определенное давление в этой сфере.



Обновить станки

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу обновления станочного парка предприятий республики. Его заинтересовала программа СПбПУ Петра Великого, по которой специалисты вуза модернизируют станки советских времен. Реновация заключается во внедрении современного программного обеспечения и требует значительно меньших затрат, чем покупка нового оборудования.



Замуж за создателя World of Tanks

Выросшая в Набережных Челнах Айгуль Михневич рассказала о том, как встретила белорусского бизнесмена и политика Ивана Михневича, бывшего совладельца компании Wargaming.net.

Выросшая в Набережных Челнах Айгуль Михневич рассказала о том, как встретила белорусского бизнесмена и политика Ивана Михневича. Фото facebook.com/aygul.mikhnevich

В своей колонке в «Реальном времени» она призналась, что всегда хотела выйти замуж за иностранца, но не думала, что им станет программист из Белоруссии.



Схемы Мусина

На судебном процессе по делу главы «Татфондбанка» Роберта Мусина раскрыли схемы вывода денег из кредитной организации. Сотрудники среднего звена банка сообщили суду, что ТФБ выдавал кредиты компаниям из группы DOMO, также входившим в бизнес-империю банкира.

Решения о выдаче кредитов принимал кредитный комитет под председательством самого Мусина. Компания получала деньги, проводила их по счетам под видом покупки техники, часть средств при этом возвращалась на погашение процентов.



Родной язык и патриотизм

На заседании Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили воспитание патриотизма у молодежи и важность изучения родных языков. Об этом говорили президент РТ Рустам Минниханов, глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Исследование КФУ показало, что 15,9% представителей молодежи республики ценят свою принадлежность к какой-либо национальности очень высоко, еще 38,3% — просто высоко, а для 12,3% респондентов этот вопрос совершенно не важен.



Экспансия «Татспиртпрома» в Монголию

«Татспиртпром» будет распространять свою водку Tundra («Тундра») в Монголии. Компания надеется занять 20—25% рынка крепкого алкоголя в стране. Продавцом-дистрибутором в Монголии станет компания по выпуску алкогольных и безалкогольных напитков APU.

В ответ «Татспиртпром» займется продажами премиальной водки «Чингиз Хан» в Татарстане.



«Татспиртпром» надеется занять 20—25% рынка крепкого алкоголя в Монголии. Фото wikipedia.org

Нехватка полицейских

В полиции Татарстана отметили рост количества преступлений. Одной из причин в МВД считают сокращение штата. Оставшихся правоохранителей нередко отвлекают массовые мероприятия, на обеспечение которых их привлекают.

Для борьбы с преступностью в республике привлекают добровольцев. В дружины уже входят более 21 тысячи татарстанцев.



Ложная взятка за «Тукаевских»

В Московском райсуде Казани начался процесс по делу бывшего начальника подразделения БОП республиканского угрозыска Ильнара Залялова, приходящегося зятем предполагаемому лидеру группировки «Тукаевские». Вместе с братом Динаром он обвиняется в мошенничестве на 25 млн рублей.

По версии обвинения, в 2014 году Залялов потребовал 500 тысяч рублей от двоих фигурантов дела «Тукаевских». В 2017-м они же должны были выплатить полицейскому еще 25 млн рублей.



ТЦ Семина за 1,2 млрд

В центре Казани выставили на продажу историческое здание, построенное архитектором Апанаевской мечети Романовым. Оно было представлено как торговый центр. Объект оценили в 1,25 млрд рублей.

Владельцем здания оказалась одна из структур миллиардера Алексея Семина. В ASG на запрос «Реального времени» ответили, что объект не продается. Объявление было снято.



В центре Казани выставили на продажу историческое здание, построенное архитектором Апанаевской мечети Романовым. Фото Димы Канеки (domofoto.ru)

Приглашение в Казань для Эрдогана

В Казани побывал министр промышленности Турции Мустафа Варанк. Он рассказал, почему президент страны Реджеп Эрдоган не часто бывает в Татарстане и пообещал передать приглашение в Казань главе государства лично.

«Ваш вопрос я передам ему устно в качестве приглашения. Я ему скажу, что казанцы, татарстанцы хотят его видеть», — ответил министр на вопрос корреспондента «Реального времени».



Где в Татарстане еще нет сотовой связи

На коллегии Минцифры РТ рассказали, что сотовая сеть покрывает 99,8%. Однако проблемы наблюдаются как на дорогах, так и в населенных пунктах, в том числе и в Казани.

Отсутствие связи заметно на трассах М7, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск. В Казани сеть «не ловит» из-за нехватки базовых станций в центре. Установить их мешают дорогая земля и охранные зоны объектов культурного наследия. Также не все сотовые операторы охватили отдаленные населенные пункты. В 22 пунктах связи нет совсем, еще более 100 обслуживаются только одним оператором.



Аитову сократили срок

Верховный суд Татарстана не стал отменять приговор экс-главе «Свея» Рашиду Аитову. Однако срок бывшему застройщику был сокращен с 11 до 10 лет колонии общего режима. Арестованные автомобили и дома его близких родственников суд постановил вернуть владельцам.



Верховный суд Татарстана не стал отменять приговор экс-главе «Свея» Рашиду Аитову. Однако срок бывшему застройщику был сокращен с 11 до 10 лет колонии общего режима. Фото Дмитрия Резнова

Обсерватории КФУ могут попасть под защиту ЮНЕСКО

Обсерваторию имени Энгельгардта в Зеленодольском районе РТ и обсерваторию на территории КФУ могут включить в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту идею поддержали Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов и профессор Гамбургского университета Бабетта Вольфшмидт.



Угроза отключения газа

Старым домам Казани угрожает отключение газа в колонках. Пока угроза потенциальная, но универсального решения этой проблемы пока нет. Дымоходы в «хрущевках» и «сталинках» приходят в негодность. На их ремонт у управляющих компаний не хватает денег. А в программу капремонта такие работы не входят.

Пока в Казани три таких дома, в которых нет горячей воды из-за отключения газа, поступавшего в колонки. Каждая ситуация разбирается в индивидуальном порядке.

