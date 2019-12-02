Китай захватит рынок пластиков? Чем обернется для Татарстана запуск «Силы Сибири»

Амурский ГПЗ, реализуемый с проектом российско-китайского газопровода, позволит Поднебесной самой производить дешевые полимеры

Сегодня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин должны были провести телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири» (позднее появилась информация, что это произойдет в течение недели). «Газпром» и CNPC договорились о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года. Договор на 30 лет, предполагает поставку 38 млрд кубометров голубого топлива в год. С «Силой Сибири» Россия существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках. Однако для Татарстана запуск проекта, особенно с учетом того, что вместе с газом в Китай отправятся и его фракции (с Амурского ГПЗ), это может обернуться неожиданными последствиями, считает колумнист «Реального времени», блогер-аналитик Альберт Бикбов, автор телеграм-канала Bikbov.guru. Почему — блогер поясняет в своей очередной авторской колонке для нашего издания.

С «Силой Сибири» Россия получит преимущество в мировых газовых войнах

О значении «Силы Сибири» для России напишут много аналитиков и политологов. Опять будут говорить о реализации Россией имиджа энергетической сверхдержавы. Будет много комментариев, что проект снижает нашу зависимость от поставок в Европу, а украинцы почувствуют себя под еще большим давлением. Реализация «Силы Сибири» может подтолкнуть Россию к некоторому давлению на европейцев, поскольку все-таки у нас сейчас появляются большие варианты с маневрированием поставками газа. Есть аналитики, которые говорят, что Россия теперь может взвинтить цены на газ для Европы, и это действительно так.

Мы сейчас видим с каким ожесточением, с какими трудностями идет реализация «Северного потока». Видите последние сообщения: американцы включают режим санкций для тех европейских компаний, которые участвуют в этом проекте. Фактически вся история газовых взаимоотношений с Европой в последнее время была очень здорово испорчена украинским фактором, то есть транзитом газа через Украину. И, соответственно, проекты «Газпрома», которые хотят снизить эту зависимость от Украины, от этих бесконечных газовых войн, соглашений с украинцами — конечно, это очень важная тема. И я считаю, с точки зрения геополитики запуск этого мощного проекта «Сила Сибири», безусловно, проект энергетической сверхдержавы.

Проект «Сила Сибири» реализуется вместе с проектом Амурского ГПЗ, который планируют достроить к 2024 году. Фото gazprom.ru

Благодаря Амурскому ГПЗ Китай станет ведущим производителем пластика

Иными словами, «Сила Сибири» — это действительно очень крупный проект, достойный инфраструктурных времен проектов советского периода. Не говоря уже о том, что эта ось Москва — Пекин, с точки зрения геополитики и партнерства, очень важна.

Но про все эти вещи напишут очень много и политологов, и экономистов, и различного рода аналитиков. А я бы все-таки хотел повернуть ситуацию в сторону Татарстана. По нашей республике здесь достаточно интересная вещь. Дело в том, что проект «Сила Сибири» реализуется вместе с проектом Амурского ГПЗ, который планируют достроить к 2024 году. Это чрезвычайно мощный проект — завод будет использовать газ, который идет по газопроводу «Сила Сибири», и делать из него разные фракции, которые в дальнейшем должны пойти на пиролиз для химической промышленности.

В данном случае интересен косвенный эффект для Татарстана. Во-первых, это один из самых крупных газохимических проектов в мире, и пока ход работ показывает, что там все идет по графику и к 2024 году они сделают этот завод. Но вопрос в другом — в том, что в Китай с Амурского ГПЗ будет поставляться огромное количество фракций: этан, пропан, бутан, которые будут использованы для пиролиза этилена, соответственно, для производства пластиков. Таким образом, возрастет производство пластиков в самом Китае — это раз. Во-вторых, этот пластик будет чрезвычайно дешевым, поскольку все рядом находится. В-третьих, для Китая это станет поводом снизить собственные закупки данной продукции на мировом рынке.

Когда появится крупнейший игрок на рынке пластиков, для которого Амурский ГПЗ будет поставлять сырье, то даже для Татарстана, поскольку у нас чрезвычайно мощное производство пластмасс, лет через 5—6 это сыграет свою роль, это будет ощутимо. Фото gazprom.ru

Для Татарстана все это будет иметь опосредованный, косвенный эффект. Увеличится производство пластиков на мировом рынке и, хотя спрос на пластики продолжит расти, увеличится и предложение. Поэтому, пусть даже с большой осторожностью, можно говорить о корректировке мировых цен в сторону давления. Соответственно, когда появится крупнейший игрок на рынке пластиков, для которого Амурский ГПЗ будет поставлять сырье, то даже для Татарстана, поскольку у нас чрезвычайно мощное производство пластмасс, лет через 5—6 это сыграет свою роль, это будет ощутимо.

Кроме того, сам проект Амурского ГПЗ интересен тем, что в нем участвует давний партнер ТАИФа, компания Linde. Можно вспомнить совместные проекты ТАИФа и Linde на «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме», ТАИФ-НК. Не говоря уже о новом проекте — заводе-«этиленнике», соглашение по которому было подписано недавно, и здесь тоже применены технологии Linde. Сейчас этот партнер ТАИФа также участвует в проекте Амурского ГПЗ.

Если все подытожить, Амурский ГПЗ — очень крупный проект, действительно сопоставимый с тем, что делали у нас в СССР, и значение которого, поверьте мне, еще долгое время будут обсуждать.

Судя по тому, что сейчас в администрации Дональда Трампа идет самая настоящая война по поводу Китая, здесь могут быть какие-то издержки. Но мы должны понимать, что на носу у американцев выборы и только по результатам этих выборов станет понятно — остается Трамп или нет. Фото facebook.com/WhiteHouse

Россия и Китай — достаточно мощный тандем

Реакция Запада на запуск газопровода «Сила Сибири» предсказуема. Проект учитывает ту торговую войну, которую сейчас развязывает администрация Трампа, оказывая давление на Китай. Будут и другие реакции. Когда у одной из крупнейших энергетических держав появляются дополнительные «мускулы», естественно, американцы будут на это реагировать.

Судя по тому, что сейчас в администрации Дональда Трампа идет самая настоящая война по поводу Китая, здесь могут быть какие-то издержки. Но мы должны понимать, что на носу у американцев выборы и только по результатам этих выборов станет понятно — остается Трамп или нет. Потому что, как я вижу, у противников Трампа гораздо более взвешенная позиция по отношению к Китаю.

Кроме того, поскольку крупнейший потребитель этого проекта «Силы Сибири» все-таки Китай, поэтому я расцениваю введение новых санкций как маловероятную возможность. Да, будут пытаться что-то сделать, но извините, мы — Россия и Китай — это достаточно мощный тандем. Одно дело — России что-то диктовать, указывать, вводить какие-то санкции и т. д. и т. п. Но даже если взять отношения американцев с Китаем, как показывает пример торговой войны Трампа, в ней далеко не чувствуется уверенности, а достижений вообще не наблюдается.