Как Алексей Семин пытался продать отреставрированный дом Бондарева за 1,25 миллиарда

Эксперты посчитали цену завышенной, за объект из ансамбля Старо-Татарской слободы дают не больше 500—800 млн рублей

Казанско-французский лендлорд и рантье Алексей Семин выставил на продажу очередной из отреставрированных объектов. Историческое здание в центре Казани, построенное архитектором Апанаевской мечети Романовым, после реновации представили как торговый центр площадью 17 тыс. кв. м стоимостью в рекордные 1,25 млрд рублей. Однако, получив запрос «Реального времени», в ASG поспешили сообщить, что объект не продается, а сообщение прошло «от стороннего агента» — объявление тут же сняли. Эксперты удивлены подобным поведением, некоторым участникам рынка Семин признавался в желании продать недвижимость в центре Казани. То же самое сообщил и представитель «Квартимолла» — компании, выступавшей агентом по продаже ТЦ. В любом случае, по оценке брокеров, цена на объект явно завышена.



ТЦ в черновой отделке в центре Казани

Постоянно проживающий, предположительно, во Франции миллиардер Алексей Семин выставил на продажу очередной крупный объект в историческом центре Казани. В объявлении сообщалось, что продается торговый центр в черновой отделке на улице Московской, 52, площадью 17 тыс. кв. м. Здание с отдельным входом с улицы предлагалось приобрести с участком земли в 1,5 гектара. Из плюсов продавец называл локацию: от ТЦ до Кремлевской — 1 км, до площади Тукая — 800 метров, до Суконной слободы — 2,3 км.

Примечательна высокая цена объекта — 1,25 млрд рублей. То есть один квадратный метр своего ТЦ собственник оценил в 73,5 тыс. рублей. Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка в 15,8 тыс. кв. м не превышает 214 млн рублей, предназначено здание «для размещения объектов торговли», по документу: «торговые объекты — магазины, торговые центры, продовольственные рынки».

Объявление о продаже торгового центра выставило агентство «Квартимолл». Его представитель рассказал «Реальному времени», что ТЦ только-только выставили на продажу, а собственник — крупная компания — занимается продажей еще ряда объектов в центре Казани.

Согласно выписке из ЕГРН, правообладатель участка под зданием — ЗПИКФ «АС — фонд строительный», которым управляет компания «УК «Капитал-Траст-Инвест», принадлежащая Алексею Семину. Фото wikipedia.org

Собственник объекта в историческом центре — структуры Алексея Семина

Согласно выписке из ЕГРН, правообладатель участка под зданием — ЗПИКФ «АС — фонд строительный», которым управляет компания «УК «Капитал-Траст-Инвест», принадлежащая Алексею Семину. Действительно, на сайте инвестиционной группы компаний ASG указано, что они готовы на базе объектов недвижимости и земельных участков инвестиционной группы компаний ASG обсудить возможность реализации совместных инвестиционных проектов в сфере ленд-девелопмента, торговой, офисной, производственно-складской и жилой недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства.

В частности, по направлению «Инвестиционные проекты в историческом центре Казани» группа компаний ASG реализует ряд перспективных инвестиционных проектов в сфере гостиничной, торговой и жилой недвижимости общей площадью 200 000 кв. м с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Несколько объектов находятся на заключительной стадии строительства, в том числе и многофункциональный комплекс на Московской, 52 (выставленный на продажу за 1,25 млрд рублей), центр семейного досуга на Нариманова, 22, гостиничные комплексы на ул. Петербургской и ул. Бутлерова.

«Неизвестный дом» на «купеческой улице» построил архитектор Апанаевской мечети

В отличие от рядом расположенных домов по улице Московской, сам дом 52 не является памятником старины или архитектуры. Тогда как известно, что ряд домов на улице Московской принадлежал известным купеческим фамилиям — Усмановых (дома 17 и 19 — не сохранились), Казаковых (дом 59/14), Апанаевых (дом 57/13), Юнусовых (дом 70). В доме 59/14 позднее были устроены гостиничные номера «Булгар», здесь и в гостинице «Амур» (тоже реставрирует компания Семина — см. ниже) в 1907—1913 годах жил татарский народный поэт Габдулла Тукай. Казанский краевед Лев Жаржевский рассказал «Реальному времени», что дом, расположенный по адресу: ул. Московская, 52, известен как дом А.И. Бондарева, построенный в 1874 году архитектором П.И. Романовым:

— Двухэтажное здание периметральной застройки периода эклектики с использованием элементов классицистической архитектуры. Это все, что можно найти об этом доме сегодня. Дом Бондарева числится за номером 609 в книге, называемой по желтому цвету обложки «Лимонником», «Республика Татарстан: Памятники истории и культуры. Каталог-справочник», изданной в Казани в издательстве «Эйдос» в 1993 году. Надо еще сказать, что этот каталог был издан в очень удачное время, когда практически все еще [дома, памятники архитектуры] были живы. А сейчас каталог можно скорее назвать, увы, «списком усопших домов», — с сожалением заметил Жаржевский.

Добавим также, что Петр Иванович Романов известен как архитектор, работавший в русле эклектизма, в 1870—1897 годах он был старостой храма Московских Чудотворцев Раифского Богородицского мужского монастыря (его дом на ул. Кирова, 35 сохранился). Он автор 130 построек в Казани, включая Апанаевскую мечеть, медресе «Касимия» и «Марджания». Шесть его зданий внесены в перечень объектов культурного наследия местного значения, расположенных в Казани: в частности, дом Бикмухаметова 1883 года постройки и дом С.М. Назирова 1886 года постройки на ул. Марджани, усадьба Тихомирнова на ул. Островского и церковь Спасо-Преображенская с трапезной храмового комплекса 1855 года постройки.

«В целях продолжения ансамбля зданий Старо-Татарской слободы»

Интересно, что сам владелец — ASG — изначально насчитал зданию площадь всего в 15,4 тыс. кв. м. На сайте приводится более подробная информация о выставленном на продажу объекте. Указано, например, что ТЦ располагается в историческом центре Казани, на пересечении улиц Московской и Г. Камала; в шаговой доступности от торгового центра — театр им. Г. Камала, Минэкономики, «Казаньгоргаз», множество бизнес-центров; в окружении есть ряд учебных заведений. Транспортная доступность, отмечают в компании, «обеспечена множеством остановок общественного транспорта», в пяти минутах ж/д и автовокзал; рядом Центральный рынок и пешеходная улица Баумана.

Но, главное, указывается, например, что основная часть торгового комплекса размещается на месте зданий постройки начала XX века, фиксируя исторически сложившуюся линию застройки по улицам Московской и Г. Камала. А сам современный облик торгового центра «в целях продолжения ансамбля зданий Старо-Татарской слободы имеет стилистику объектов историко-культурного наследия». На прилегающей территории, уверяет собственник, есть своя наземная парковка для посетителей. Впрочем, согласно приведенной на сайте компании информации, ввести в эксплуатацию здание планировали еще в 2013 году. На странице можно посмотреть и на то, как должен будет выглядеть готовый ТЦ с воссозданным историческим фасадом.

На странице можно посмотреть, как должен будет выглядеть готовый ТЦ. Фото asg-invest.ru

В ASG открестились от планов по продаже ТЦ

Среди плюсов трехэтажного объекта отмечается арендопригодная площадь (GLA) — 12 тыс. кв. м; просторный атриум (зона второго света), современные системы вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, сигнализации, видеонаблюдения, управления зданием; системы вертикальных коммуникаций — три пассажирских лифта, один грузовой лифт, два эскалатора. Сообщается, что объект перейдет покупателю вместе с профессиональной управляющей компанией, организованной парковочной зоной; три входные группы обеспечат комфортный доступ посетителей в ТЦ, а со стороны прилегающей территории имеется погрузочно-разгрузочная зона для арендаторов. Впрочем, после нашего обращения в компании открестились от планов по продаже объекта.

— Информация была от стороннего агента. Сейчас этого объявления нет, — заверили корреспондента «Реального времени» в компании «АС-Менеджмент», представляющей ASG.

Наше издание обратилось за разъяснениями к посреднику, менеджеру агентства «Квартимолл» по коммерческий недвижимости, назвавшемуся Егором. Он подтвердил, что объявление собственником было снято вскоре после нашего обращения в ASG.

«К большому сожалению, в центральной части Казани здания сегодня не котируются»

Полномочный представитель РГУД в Республике Татарстан Елена Стрюкова в беседе с «Реальным временем» рассказала, что еще несколько лет назад изучила отреставрированное здание ASG на Московской, 52:

— Смотрела его планировку. Там много аспектов, которые не позволяют его считать торговым объектом: шаг колонн, парковка, — поделилась мнением Елена Стрюкова.

Ряд других казанских экспертов и участников отрасли также признались нашему изданию, что им давно известно о намерении Алексея Семина реализовать свои объекты в центре Казани:

— Неоднократно встречал завышенные цены на объекты ASG, и, сколько не имел с ним [Семиным] дела, в итоге эти объекты так и не продавались, точно Семину по-настоящему покупатели на них не нужны. В чем его игра в действительности состоит, непонятно, — рассуждает участник рынка, пожелавший остаться неназванным.

Михаил Шутов, руководитель отдела развития и аренды ТЦ «ЦУМ», представитель Lynks Property Management (Москва), считает, что 1,25 млрд за ТЦ на улице Московской — это «очень дорого»:

— Реальная его стоимость, конечно, не такая, какую Семин предложил. Это недостроенное здание до сих пор. Его стоимость — от силы 500 млн рублей, больше оно стоить не будет. Потому что, во-первых, здание — памятник архитектуры, тяжело в него ввести стандартный торговый центр, больше годится для «офисника». А существующей его парковки — для «офисника» будет мало. Во-вторых, к большому сожалению, в центральной части Казани здания сегодня не котируются. Потому что сейчас строят напротив очень хороший бизнес-центр на пересечении улицы Московской и переулка Кирова. Там собственник немножко по-другому подошел: он понимает, что продавать объект смысла нет, лучше развить. Нормальный человек перед продажей вводит здание сначала в эксплуатацию, находит арендаторов и создает готовый бизнес. Если бизнес неготовый, непонятно, будет он в итоге работать или нет, в каком масштабе будет работать — никто не знает. Продать пустое здание, да еще и обремененное памятником архитектуры?!

«Если это хорошее место, даже если оно в три раза дороже стоит — его будут арендовать»

Шутов рассказал «Реальному времени», что ситуацию осложняют непростые отношения владельцев объектов в историческом центре Казани с чиновниками, регулирующими и контролирующими охранные зоны культурных объектов — «плачутся все, начиная с «Эдельвейс групп». Брать на себя здание, входящее в охранную зону, сам Шутов бы не стал, «даже если бы миллиард в кармане был», и никогда в жизни не рекомендовал бы покупку здания на Московской, 52 потенциальным инвесторам.

Андрей Генсен, владелец ООО «Дженсен групп», экс-директор департамента земельных и имущественных отношений АSG, так не считает. По его данным, сегодня цена в 100 тыс. рублей за квадратный метр в историческом центре Казани — вполне ходовая для коммерческой недвижимости:

— Строительство в историческом центре сегодня достаточно сложное. Естественно, там куча ограничений помимо фасадов: есть проблемы с подключением к сетям, с соблюдением защитных зон объектов культурного наследия. И недвижимость там получается дороже, чем в других районах города. Поэтому сегодня не так много игроков, кто занимается исторической застройкой здесь. Аренда там будет дороже, конечно, но бизнесу сегодня интересно все, на чем можно деньги заработать. Если там есть коммерческая привлекательность, если бизнесу участок со зданием приносит деньги, если им выгодно будет в этом месте арендовать — они будут арендовать. Бизнес определяется местом. Если это хорошее место, даже если оно в три раза дороже стоит — его будут арендовать, — уверен Андрей Генсен.

Хорошая локация, местный торговый трафик определяют цену ТЦ в 800 млн, считает эксперт

Диана Нургалиева, директор Агентства регионального развития (Казань), оценила объект на Московской, 52 в 800 млн рублей, заметив, что стоимость торгового центра определяется его доходностью:

— Сегодня инвесторы вкладывают деньги в диапазоне 7—9 лет. Кадастровая стоимость вообще ни о чем не говорит. Если к примеру взять ТЦ на ул. Сары Садыковой в более худшей локации площадью 14 тысяч кв. м с кадастровой стоимостью в 600 млн — то это становится еще очевиднее, — объяснила она, отметив плюсы центра на Московской. — Локация хорошая, заинтересовать может многих инвесторов с целью последующего арендного бизнеса как именно торговый центр. Парковка очень большая, местная торговля и Центральный рынок определяют хорошую проходимость.

ASG плотно занимается реставрацией зданий на Московской

Напомним также, что газета «Реальное время» 2 года назад писала, что ASG пообещала инвестировать в реставрацию здания в стиле модерн в Старо-Татарской слободе не менее 150 млн рублей. Правда, на тот момент шел второй этап восстановления гостиницы «Амур» братьев-купцов Юнусовых на улице Московской, 70, где останавливались Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская и другие выдающиеся личности. Собственник ASG намеревался воссоздать объект культурного наследия в прежнем облике и вел переговоры с московскими и краснодарскими отельерами, которые заинтересовались проектом, где номерной фонд составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. У ASG, кроме Московской, 70, работы параллельно велись на Тукая, 84, Тукая, 86, Лобачевского, 3, Пушкина, 38, Большой Красной,16 и Карла Маркса, 11. В планах были еще два объекта — на Московской, 37 и Карла Маркса, 29. Таким образом, только на Московской улице ASG, если иметь в виду и выставленный на продажу многофункциональный центр, застолбила три объекта.