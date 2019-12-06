«Татспиртпром» завез «Тундру» в Монголию

«Татспиртпром» намерен завоевать 20—25% рынка Монголии

Фото: Максим Платонов

«Татспиртпром» расширяет каналы сбыта водки за пределами России. Вчера гендиректор госхолдинга Ирек Миннахметов и глава крупнейшей в Монголии компании по выпуску алкогольных и безалкогольных напитков APU Цэвээнжавын Эрдэнэбилэг подписали в Казани соглашение о сотрудничестве. «Татспиртпром» развернет розлив водки Tundra на мощностях партнера, а APU сам займется ее дистрибуцией на территории Монголии и соседних стран. Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что татарстанский производитель претендует на получение федеральных субсидий для развития экспорта, хотя, как выяснило «Реальное время», сам Миннахметов не считает розлив за рубежом экспортом.

Как «Татспиртпром» закрепляется за рубежом

«Татспиртпром» продолжает зарубежную экспансию, проникая на новые рынки соседних стран через заключение контрактов на розлив своей продукции с крупными дистрибуторами и производителями алкоголя. Второе соглашение на контрактный розлив водки вчера было подписано с национальным производителем напитков Монголии APU (одновременно с этим и остается крупным дистрибутором алкоголя на рынке страны). До этого «Татспиртпром» опробовал этот прием при вхождении на алкогольный рынок Азербайджана, договорившись о строительстве завода стоимостью $2 млн с импортером Carcoglu Group, но какие марки здесь будут разливаться, не сообщалось.

В Монголию передается в розлив марка Tundra («Тундра»). По условиям соглашения, «Татспиртпром» будет производить водку по своей лицензии на мощностях APU, а продавцом-дистрибутором на внутреннем рынке страны и за ее пределами выступит сам APU.

«Впервые был на «Татспиртпроме» в октябре и увидел, какую они используют технологию, мне понравилось», — рассказал президент компании господин Батсайхан

«Тундра» в обмен на «Чингисхан»

«Tundra является быстрорастущим брендом в России, — пояснил «Реальному времени» гендиректор Ирек Миннахметов. — При этом она относится к среднему ценовому сегменту».

Взамен «Татспиртпром» продолжит дистрибуцию монгольского водочного бренда Сinggis Khan («Чингисхан»). Он относится к классу ультра-премиальной водки и по определению не может быть массовым продуктом, его доля мала, заметил Миннахметов. По его словам, «Татспиртпром» выступил эксклюзивным дистрибутором «Чингисхана» в сентябре этого года и останется им на все время действия соглашения о сотрудничестве — 3 года. Таким образом, монгольские друзья приехали покорять российский рынок водкой «Чингисхан», а татарстанский производитель повез «Тундру». Глава «Татспиртпрома» рассчитывает занять около 20—25% рынка Монголии.

«Монгольские потребители хорошо знают российскую водку, — рассказал президент компании господин Батсайхан. — Впервые был на «Татспиртпроме» в октябре и увидел, какую они используют технологию, мне понравилось. Бренд «Тундра» — очень хороший бренд, и по объемам продаж номер один в России. Это многое значит, потому что российские потребители любят качественные продукты, и значит, в Монголии они будут достойными. Я уверен в том, что это будет успешный проект».

«С этим брендом мы завоевываем рынки СНГ — ближнее и дальнее зарубежье, поэтому приняли решение разливаться на территории Монголии», — пояснил Миннахметов

Взять четверть рынка

«С этим брендом мы завоевываем рынки СНГ — ближнее и дальнее зарубежье, поэтому приняли решение разливаться на территории Монголии, — пояснил Миннахметов. — Мы видим в нем большой потенциал и собираемся претендовать на лидирующие позиции в нашем сегменте. Занять от 20 до 25% — это реальная задача, но за год мы это сделаем или за три, думаю, время покажет».

Инвестиции пока не подсчитаны, потому что готовится целая программа продвижения. «Если говорить в целом, то на несколько миллионов долларов идет», — сказал Миннахметов.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что татарстанский производитель претендует на получение федеральных субсидий для развития экспорта, хотя сам Миннахметов не считает розлив за рубежом экспортом.

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов