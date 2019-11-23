События недели: очереди за медсправками, обыски в ПСО «Казань» и Васильева о Стоянии на Угре
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На уходящей неделе в медучреждениях многих городов России выстроились очереди водителей, спешащих получить справки от нарколога и психиатра до введения новых правил медицинского освидетельствования. В Казани в одой из таких очередей скончался мужчина. Тем временем, следствие пришло с обысками в ПСО «Казань» по делу о хищениях на космодроме «Восточный». В компании подчеркнули, что правоохранителей интересуют данные о других застройщиках. Глава Минпросвещения Ольга Васильева высказалась о предложении праздновать Стояние на реке Угре. «Реальное время» проанализировало ценники татарских исполнителей на новогодние корпоративы и выяснило, кто владеет коммерческими площадями на улице Баумана.
Очереди в наркодиспансерах
На этой неделе во многих городах России образовались огромные очереди в нарко- и психдиспансеры: водители спешили получить соответствующие справки до изменения правил их выдачи. Предполагалось, что стоимость таких документов возрастет до 5 тысяч рублей и более. В одной из таких очередей в Казани скончался пожилой мужчина.
Президент РФ Владимир Путин назвал нововведение «чушью», после чего федеральный Минздрав был вынужден перенести изменения, которые должны были вступить в силу с 22 ноября, на неопределенный срок.
Следователи в ПСО «Казань»
Следком провел выемку документов в офисе ПСО «Казань». Информация о расследовании дела о хищении 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» вызвала серьезный резонанс.
Однако в самой компании объяснили, что следствие интересуют документы, касающиеся строительства первой очереди объекта, подрядчиком которой была другая фирма. В «Роскосмосе» подчеркнули, что сейчас работы на космодроме строго контролируются.
О Стоянии на Угре и истории
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани. Она много говорила о преподавании истории, коснувшись при этом темы Стояния на реке Угре.
Глава Минпроса высказалась на этот счет довольно туманно, призвав отделять политику от истории и не «прогибаться под изменчивый мир».
Корпоративы татарских звезд
«Реальное время» проанализировало ценники на новогодние корпоративы звезд татарского шоу-бизнеса. Первое место в рейтинге досталось Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей. По сравнению с прошлым годом, его запросы выросли в два-три раза, теперь исполнитель требует за выступление от 1—1,5 млн рублей.
А вот Салават Фатхутдинов в этом году готов выступить за 500 тысяч, но это тоже вдвое больше его прошлогоднего прайса. Народный артист Татарстана и Башкортостана готовит юбилейную программу к своему 60-летию.
«Корпорация МСП» и «Проверенный бизнес»
Глава АО «Корпорация МСП» Александр Браверман пообщался с бизнесменами и похвалил Татарстан. Он поддержал предложение президента РТ Рустама Минниханова объединить платформы «Бизнес-навигатор МСП» и «Проверенный бизнес».
Мать 6-летнего стритрейсера из Челнов
Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева в очередной раз заставила говорить о себе СМИ и соцсети. Теперь она дала 6-летнему сыну разогнаться на машине до 130 км/ч, выложив запись этого момента в интернет. На женщину уже завели два уголовных дела.
Госжилфонд РТ расширит соципотеку
Государственный жилищный фонд при президенте РТ планирует расширить программу соципотеки. Также планируется развивать «повторную соципотеку». Заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов рассказал в интервью «Реальному времени», как молодые семьи смогут получить доступ к программе.
Путин о ВСМ Москва — Казань
Президент РФ Владимир Путин снова высказался о своем отношении к ВСМ Москва — Казань. На форуме «Россия зовет!» глава государства сообщил, что подходит к рассмотрению этого проекта с утилитарных позиций. По его словам, государство могло бы найти деньги на строительство магистрали, но нужно окончательно понять, «какая будет отдача».
Проверка топлива
В Татарстане прошла массовая проверка топлива на АЗС. С начала месячника инспекторы отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах. В 16 образцах выявлены те или иные отклонения от нормы. Во время проверки были обнаружены факты недолива, а также судовое топливо в бензине.
Кому принадлежит улица Баумана
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что за 4 года стоимость недвижимости на главной туристической улице Казани упала с 9 до 8,5 млрд рублей. Суммарная площадь всех объектов уменьшилась на 15,3 тыс. кв. м. Владеют недвижимостью на Баумана 152 юридических и физических лица.
Сокращение притока мигрантов
Приток мигрантов в Казань снизился впервые за 9 лет. В этом году в столицу Татарстана переехали 3,6 тысячи человек. Количество родившихся в городе младенцев оказалось выше, чем число «гостей». При этом до минимума упал и прирост численности населения, он составил 8,5 тысячи человек.
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