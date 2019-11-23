События недели: очереди за медсправками, обыски в ПСО «Казань» и Васильева о Стоянии на Угре

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в медучреждениях многих городов России выстроились очереди водителей, спешащих получить справки от нарколога и психиатра до введения новых правил медицинского освидетельствования. В Казани в одой из таких очередей скончался мужчина. Тем временем, следствие пришло с обысками в ПСО «Казань» по делу о хищениях на космодроме «Восточный». В компании подчеркнули, что правоохранителей интересуют данные о других застройщиках. Глава Минпросвещения Ольга Васильева высказалась о предложении праздновать Стояние на реке Угре. «Реальное время» проанализировало ценники татарских исполнителей на новогодние корпоративы и выяснило, кто владеет коммерческими площадями на улице Баумана.

Очереди в наркодиспансерах

На этой неделе во многих городах России образовались огромные очереди в нарко- и психдиспансеры: водители спешили получить соответствующие справки до изменения правил их выдачи. Предполагалось, что стоимость таких документов возрастет до 5 тысяч рублей и более. В одной из таких очередей в Казани скончался пожилой мужчина.

Президент РФ Владимир Путин назвал нововведение «чушью», после чего федеральный Минздрав был вынужден перенести изменения, которые должны были вступить в силу с 22 ноября, на неопределенный срок.



Следователи в ПСО «Казань»

Следком провел выемку документов в офисе ПСО «Казань». Информация о расследовании дела о хищении 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» вызвала серьезный резонанс.



Информация о расследовании дела о хищении 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» вызвала серьезный резонанс. Фото kremlin.ru

Однако в самой компании объяснили, что следствие интересуют документы, касающиеся строительства первой очереди объекта, подрядчиком которой была другая фирма. В «Роскосмосе» подчеркнули, что сейчас работы на космодроме строго контролируются.

О Стоянии на Угре и истории

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани. Она много говорила о преподавании истории, коснувшись при этом темы Стояния на реке Угре.

Глава Минпроса высказалась на этот счет довольно туманно, призвав отделять политику от истории и не «прогибаться под изменчивый мир».



Корпоративы татарских звезд

«Реальное время» проанализировало ценники на новогодние корпоративы звезд татарского шоу-бизнеса. Первое место в рейтинге досталось Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей. По сравнению с прошлым годом, его запросы выросли в два-три раза, теперь исполнитель требует за выступление от 1—1,5 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом, запросы певца выросли в два-три раза. Фото Дмитрия Резнова

А вот Салават Фатхутдинов в этом году готов выступить за 500 тысяч, но это тоже вдвое больше его прошлогоднего прайса. Народный артист Татарстана и Башкортостана готовит юбилейную программу к своему 60-летию.



«Корпорация МСП» и «Проверенный бизнес»

Глава АО «Корпорация МСП» Александр Браверман пообщался с бизнесменами и похвалил Татарстан. Он поддержал предложение президента РТ Рустама Минниханова объединить платформы «Бизнес-навигатор МСП» и «Проверенный бизнес».



Мать 6-летнего стритрейсера из Челнов

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева в очередной раз заставила говорить о себе СМИ и соцсети. Теперь она дала 6-летнему сыну разогнаться на машине до 130 км/ч, выложив запись этого момента в интернет. На женщину уже завели два уголовных дела.



Агина Алтынбаева в очередной раз заставила говорить о себе СМИ и соцсети. Фото vk.com

Госжилфонд РТ расширит соципотеку

Государственный жилищный фонд при президенте РТ планирует расширить программу соципотеки. Также планируется развивать «повторную соципотеку». Заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов рассказал в интервью «Реальному времени», как молодые семьи смогут получить доступ к программе.



Путин о ВСМ Москва — Казань

Президент РФ Владимир Путин снова высказался о своем отношении к ВСМ Москва — Казань. На форуме «Россия зовет!» глава государства сообщил, что подходит к рассмотрению этого проекта с утилитарных позиций. По его словам, государство могло бы найти деньги на строительство магистрали, но нужно окончательно понять, «какая будет отдача».



Проверка топлива

В Татарстане прошла массовая проверка топлива на АЗС. С начала месячника инспекторы отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах. В 16 образцах выявлены те или иные отклонения от нормы. Во время проверки были обнаружены факты недолива, а также судовое топливо в бензине.



С начала месячника инспекторы отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах. Фото Максима Платонова

Кому принадлежит улица Баумана

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что за 4 года стоимость недвижимости на главной туристической улице Казани упала с 9 до 8,5 млрд рублей. Суммарная площадь всех объектов уменьшилась на 15,3 тыс. кв. м. Владеют недвижимостью на Баумана 152 юридических и физических лица.



Сокращение притока мигрантов

Приток мигрантов в Казань снизился впервые за 9 лет. В этом году в столицу Татарстана переехали 3,6 тысячи человек. Количество родившихся в городе младенцев оказалось выше, чем число «гостей». При этом до минимума упал и прирост численности населения, он составил 8,5 тысячи человек.

