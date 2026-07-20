Пассажиропоток из Казани в Москву на поезде остался на уровне прошлого года

До сентября ОАО «РЖД» приняло решение назначить дополнительные поезда по маршруту Казань — Москва

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года на Горьковской железной дороге сохраняется стабильный пассажиропоток по направлениям в Москву, и Казань не исключение, сообщила пресс-служба ГЖД.

По данным за январь — июнь, число пассажиров, отправившихся из Казани в Москву, составило 352,8 тыс. человек, что соответствует уровню 2025 года.

В период с июля по сентябрь ОАО «РЖД» приняло решение назначить дополнительные поезда по маршруту Казань — Москва: №205/206 и №273/274.



Никита Егоров