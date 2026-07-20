Для граждан Китая продлили безвизовый въезд в Россию на 15 месяцев
Ранее такое право у жителей КНР действовало до 14 сентября 2026 года
Китайцам разрешили въезжать в Россию без виз до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, что ранее такое право у жителей КНР действовало до 14 сентября 2026 года. Таким образом льготу продлили на 15,5 месяца.
Ранее Путин установил День хоккея в России.
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