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Для граждан Китая продлили безвизовый въезд в Россию на 15 месяцев

14:47, 20.07.2026

Ранее такое право у жителей КНР действовало до 14 сентября 2026 года

Для граждан Китая продлили безвизовый въезд в Россию на 15 месяцев
Фото: Мария Зверева

Китайцам разрешили въезжать в Россию без виз до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что ранее такое право у жителей КНР действовало до 14 сентября 2026 года. Таким образом льготу продлили на 15,5 месяца.

Ранее Путин установил День хоккея в России.

Никита Егоров

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