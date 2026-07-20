Россия ожидает рекордного прироста туристов из Китая

В отрасли позитивно оценивают продление безвизового режима до конца 2027 года

Фото: Мария Зверева

Российский турбизнес ожидает значительного роста числа поездок из Китая по итогам текущего года. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, прирост может составить от 27 до 35% по сравнению с прошлым годом.

— Вместе с тем нельзя не отметить необходимость поддержки въездного туризма, прежде всего более активного продвижения российского турпродукта в Китае и организации регулярных инфотуров для представителей китайского турбизнеса в регионы России с участием и при содействии российских туроператоров, формирующих безопасные туристические программы, — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Кроме того, на рост турпотока повлияют сохранение механизма групповых безвизовых поездок, запуск трансграничной канатной дороги в Амурской области и увеличение числа авиарейсов.

Ранее право безвизового въезда в Россию для граждан Китая действовало до 14 сентября 2026 года, однако президент Владимир Путин подписал указ о его продлении до 31 декабря 2027 года.



Вадим Вахрушев