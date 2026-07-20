Россия ожидает рекордного прироста туристов из Китая
В отрасли позитивно оценивают продление безвизового режима до конца 2027 года
Российский турбизнес ожидает значительного роста числа поездок из Китая по итогам текущего года. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, прирост может составить от 27 до 35% по сравнению с прошлым годом.
— Вместе с тем нельзя не отметить необходимость поддержки въездного туризма, прежде всего более активного продвижения российского турпродукта в Китае и организации регулярных инфотуров для представителей китайского турбизнеса в регионы России с участием и при содействии российских туроператоров, формирующих безопасные туристические программы, — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Кроме того, на рост турпотока повлияют сохранение механизма групповых безвизовых поездок, запуск трансграничной канатной дороги в Амурской области и увеличение числа авиарейсов.
Ранее право безвизового въезда в Россию для граждан Китая действовало до 14 сентября 2026 года, однако президент Владимир Путин подписал указ о его продлении до 31 декабря 2027 года.
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