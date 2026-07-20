Источник: Бастрыкину разрешили привлечь к уголовке мирового судью Гафарова из Казани

С представлением по нему к судейскому сообществу обращался Александр Бастрыкин

Марсель Гафаров (слева) в 2015-м получал награду от главы МВД Татарстана Артема Хохорина. Фото: взято с телеграм-канала Следкома

Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ обнародовала результат секретного рассмотрения материала в отношении мирового судьи из Казани Марселя Гафарова. Из релиза следует — представление главы СКР Александра Бастрыкина по этому казанцу удовлетворено. Как отмечают источники «Реального времени», согласие ВККС касается уголовного преследования, причем, возможно, даже привлечения в качестве обвиняемого. Правда, для этого сначала нужно установить, где он находится.

Напомним, еще до заседания «Реальное время» сообщало — заседание может пройти в закрытом режиме, поскольку речь идет об уже расследуемом в Казани уголовном деле, затрагивающем вопросы оперативно-разыскной деятельности и на этом основании засекреченном. Как отмечали осведомленные источники, расследование по нему началось более полугода назад — в отношении неустановленных лиц и по статье 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий путем проведения незаконной прослушки и иных оперативных мероприятий. Заметим, санкцию на прослушивание телефонных переговоров силовики обязаны получать в судебном порядке, представляя основания для подозрений в отношении конкретных лиц.

Мировым судьей Гафарова избирал Госсовет РТ в 2023-м — сроком на три года. взято с сайта Госсовета РТ

Вопросы в этой части к Марселю Гафарову появились в связи с прежним местом службы — в 2022-м он уходил в отставку с поста начальника «убойного» отдела управления угрозыска МВД Татарстана. За два десятка лет в милиции-полиции участвовал в раскрытии многих резонансных дел о тяжких преступлениях. В частности, занимался разработкой группировок «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. Коллеги из смежных ведомств называют полковника Гафарова крепким профессионалом.

Представление Бастрыкина в отношении этого казанца Высшая квалифколлегия судей страны рассматривала в закрытом от журналистов и слушателей режиме, поэтому его результаты стали известны лишь сегодня. По данным источников «Реального времени», сам Гафаров, судья участка №4 по Московскому району Казани, на заседание в Москву не ездил. Минимум за 10 дней до этого, находясь в отпуске, он покинул Татарстан, предупредив близких об уходе на СВО. В отставку перед этим мировой судья не уходил, так что ранее назначенные им дела спешно пришлось передавать другим судьям.

Будут ли силовики объявлять бывшего коллегу в розыск — покажет время.