В КГМУ сменился проректорский состав
Новым проректором по административно-хозяйственной части назначен Дамир Имамеев
В Казанском государственном медицинском университете сменился состав проректоров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
— На должность проректора назначен Дамир Имамеев — в прошлом директор РКБ, казанской поликлиники №21, — сообщает университет.
Прежний проректор по административно-хозяйственной работе Зиннур Гараев покинул должность. Вместе с ним университет оставили проректоры Сергей Осипов и Ильнур Ямалнеев.
Первый проректор Лайсан Мухарямова сменила направление деятельности. Теперь она сосредоточится на академической и научной работе, сохранив за собой пост заведующей кафедрой истории, философии и социологии.
Ранее сообщалось о запуске в республике кадрового центра для привлечения врачей из других регионов.
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