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В КГМУ сменился проректорский состав

16:50, 20.07.2026

Новым проректором по административно-хозяйственной части назначен Дамир Имамеев

В КГМУ сменился проректорский состав
Фото: взято с сайта kzn.ru

В Казанском государственном медицинском университете сменился состав проректоров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

— На должность проректора назначен Дамир Имамеев — в прошлом директор РКБ, казанской поликлиники №21, — сообщает университет.

Прежний проректор по административно-хозяйственной работе Зиннур Гараев покинул должность. Вместе с ним университет оставили проректоры Сергей Осипов и Ильнур Ямалнеев.

Первый проректор Лайсан Мухарямова сменила направление деятельности. Теперь она сосредоточится на академической и научной работе, сохранив за собой пост заведующей кафедрой истории, философии и социологии.

Ранее сообщалось о запуске в республике кадрового центра для привлечения врачей из других регионов.

Вадим Вахрушев

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