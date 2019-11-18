Как беби-бум одолел миграцию — Казань пятый год прирастает за счет рождаемости

Впервые за 9 лет приток мигрантов в столицу республики снизился до исторического минимума — в 3,6 тысячи человек

Казань переломила многолетнюю тенденцию преобладания миграционного потока над рождаемостью в общем приросте численности населения столицы, свидетельствуют данные Татарстанстата. Демографический сдвиг случился по итогам 2015 года, когда численность новорожденных впервые превысила количество «гостей» республики с разницей в 2,7 тысячи человек, и с тех пор тренд укоренился. Феномен объясняется тем, что поток мигрантов в Казань, судя по статистике, резко сократился, тогда как сама столица продолжает собирать демографические «дивиденды» от «материнского капитала». Однако в этом году и наш город наряду с другими российскими миллионниками ощутил на себе последствия демографического кризиса 90-х годов: впервые за 9 лет прирост численности упал до исторического минимума — в 8,5 тысячи человек.

Казань не теряет, а прибавляет

Казань продолжает оставаться в лидерах по численности населения среди городов России. По официальным данным федеральной статистики, татарстанская столица занимает четвертое место среди 13 российских городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга. — прим. ред.). Ее численность на начало года составляла 1,25 млн человек, увеличившись за год на 8,5 тысячи человек. Казань опережает по этому показателю Самару и Омск (1,15 и 1,16 млн человек соответственно), а также Уфу (1,13 млн человек). На первом месте Новосибирск (1,62 млн человек), а на последнем — Волгоград (1,01 млн человек).

Казань прибавила человеческий капитал за последние 9 лет. За это время прирост общей численности составил чуть больше 100 тысяч — 106,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Татарстанстата. Из них почти 63 тысячи человек пришлось на мигрантов, а 43,5 тысячи — за счет естественного прироста (то есть рождаемости). Позднее, по запросу «Реального времени», территориальный орган Федеральной службы государственной статистики предоставил хронологические данные о том, как менялся миграционный приток в Казани и что происходило с рождаемостью.

Прирост общей численности составил чуть больше 100 тысяч — 106,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Татарстанстата. Фото Максима Платонова

В отдельных графах по годам представлена общая динамика численности Казани и общего прироста, а рядом — показатели естественного и миграционного прироста. Исследование коснулось периода с 2011 по 2019 год включительно. Правда, по трем последним позициям данные за 2019 год отсутствуют: они станут известны после 1 апреля 2020 года.

Прирост Казани могла обеспечить миграция из сел и небольших городов



— Казань выделялась и в 90-е годы, когда некоторые города-миллионники сокращались, а снижение миграционного притока в прошлом году объясняется изменениями в миграционном учете, — пояснила старший научный сотрудник Института демографии и Высшей школы экономики Екатерина Шербакова, — В 2018 году была проблема с миграционным учетом, не то чтобы порядок менялся, но скорее ведомственная проблема [была]. Маленький был миграционный прирост в целом по России, я думаю, что это и Татарстана касалось. Эту проблему обсуждали, она известна. В этом году как раз пошло резкое увеличение, на что обращали внимание многие журналисты. Просто был введен новый порядок, который обязывал МВД предоставлять отчетность статистики, насколько я представляю.

Вообще, учет миграции представляет проблему значительную и не только в Казани, в России, но и в других странах мира. «Постоянно специалисты собираются и думаю, какие критерии (применять) к мигрантам, которые приезжают на постоянное местожительства и на длительное пребывание. Тут тоже менялись у нас правила, все это довольно подвижно», — говорит эксперт.

А что касается естественного прироста, то население Казани более молодое, чем в целом по РФ. По данным Татарстанстата, средний возраст жителей Казани составляет 38,5 лет, у мужчин — 35,4 лет, у женщин — 41 год. «Хотя 38,5 лет — это не такое уж и молодое население. На Северном Кавказе население моложе, поэтому и рождаемость выше. Но и в Татарстане повыше, чем в регионах Центральной России», — говорит Екатерина Щербакова. — Но все равно получается, что население Казани за все эти 9 лет увеличилось в основном за счет миграционного прироста. Возможно, тут еще [повлияла] миграция из сел и городов меньшей численности».

Сейчас рожают чаще, чем приезжают мигранты



Первый вывод, который был сделан экспертами, заключается в том, что Казань переломила многолетнюю тенденцию преобладания миграционного потока над рождаемостью в общем приросте численности населения столицы. По данным Татарстанстата, по итогам 2015 года численность новорожденных впервые с 2011 года превзошла количество прибывающих мигрантов. Как следует из таблицы, тогда родились 7 034 ребенка, а приехали 4 280 человек трудовой силы.

До этого демографический тренд развивался в обратном направлении: мигрантов приезжало больше, чем рожали казанцы. Так, по итогам 2011 года в городе родились всего 2,7 тысячи малышей, а из стран СНГ приехали 13,2 тысячи работников.

Преобладание мигрантов в облике Казани доминировало 4 года подряд. Во многом за счет них население Казани постоянно увеличивалось. По подсчетам экспертов, за 4 года (начиная с 2011-го) в Казань приехали 42,7 тысячи человек, а всего трудится чуть больше 60 тысяч человек. При этом казанцев родилось за этот период всего 17,2 тысячи человек. Причем, не исключено, что заметный вклад в прирост естественной рождаемости привнесли и сами мигранты, у которых сильны традиции многодетности. Поэтому остается гадать, а сколько на самом деле родилось казанцев за 4 года до демографического перелома.

Преобладание мигрантов в облике Казани доминировало 4 года подряд. Фото Романа Хасаева

Интересно, что в последующие годы казанцы рожали чаще, чем приезжали мигранты. По данным Татарстанстата, по итогам 2016 года родились 8,3 тысячи детей (это пик рождаемости, — прим. ред.), а приехали — 6,6 тысячи мигрантов, по итогам 2017 года родились 6,1 тысячи детей, а приехали 5,5 тысячи мигрантов, по итогам 2018 года родились 8,5 тысячи детей, а приехали — 3,6 тысячи мигрантов. Налицо преобладание естественного прироста численности. По мнению экспертов, Казань собирает не только демографические «дивиденды» от материнского капитала, но пользуется социально-экономическими преимуществами.

— Казань уверенно держит статус города-миллионника. На 1 января 2019 года Казань занимает шестое место по численности населения среди 15 городов-миллионнников России (с учетом Москвы и Питера). Это хороший показатель. И есть все основания считать, что такой статус мы не утратим в будущем, — считает доцент, кандидат географических наук, кафедры географии и картографии КФУ Елена Пудовик. — Другое дело, что Казань, как и любой другой город России, зависим от демографических волн. Волнообразная демографическая динамика служит фоном, на котором формируются все позитивные и негативные тенденции демографического развития страны. Сейчас мы находимся на понижательной фазе волны.

«В Казани более благополучная ситуация чем в республике и России, — соглашается профессор кафедры общественного здоровья КГМУ Анас Гильманов. — Прирост населения в РФ сократился более, чем на 80 тысяч человек. Это связано с демографическими ямами, в которые мы попадаем через поколение, и они неизбежны, к сожалению, ни для Казани, ни для республики, ни для России. И падение будет глубоким и компенсировать его ничем невозможно. По Казани мы только начинаем этот процесс. Но у нас процесс чуть сглаженный, чем в РФ. В Казани он наступает на 3-4 года позже, чем в республике».

На пороге демографической ямы

Действительно, Казань, наряду с остальными городами, вошла в понижательную фазу рождаемости: впервые за 9 лет прирост ее численности упал до исторического минимума — в 8,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Татарстанстата. Это второй вывод, к которому подошли эксперты. До этого Казань стабильно генерировала ежегодный прирост на уровне 15,8—14,9 тысячи человек. Максимум был достигнут по итогам 2011 года, когда прирост населения составил 15,8 тысячи человек (за счет миграции. — прим. ред.). А дальше кривая плавно двигалась по нисходящей вследствие оттока мигрантов. Лишь в 2014 году случился скачок вверх. Прирост пробил отметку в 14,9 тысячи человек. Но в следующем году тенденция вернулась на «круги своя». В 2017 году прирост населения опустился до минимума — в 11,6 тысячи человек и подошел к историческому минимуму.

В Минздраве РТ пояснили «Реальному времени», что снижение количества рожденных детей с 2015 по 2018 год связано со снижением числа женщин фертильного возраста. «В 2015 году количество женщин фертильного возраста составляло 95 тысяч человек, в 2016 году — 93,9 тысячи человек, в 2017 году — 93 тысячи человек, в 2018 году — 92,4 тысячи человек.

— Миздравом РТ совместно с Минтрудсоцзащиты реализуется комплексный план по дополнительным мерам, направленным на повышение рождаемости в Республике Татарстан. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» одним из приоритетных направлений проекта является проведение процедуры ЭКО с целью повышения рождаемости, — сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Пусть естественный прирост небольшой, но не все города-миллионники могут похвастаться его положительным сальдо. Тут нельзя сбрасывать со счета вклад в рождаемость семей мигрантов, потому что у них традиции многодетности остались сильными и прочными. Они вносят растущий вклад в повышение рождаемости Казани», — поясняет Елена Пудовик.

Казалось бы, тенденция снижение рождаемости в Казани проявила себя достаточно отчетливо, однако демографический спад явился неожиданностью. По крайней мере, в декабре прошлого года председатель комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов на заседании Казгордумы при принятии городского бюджета на 2019 год и на перспективу 2020—2021 годов прогнозировал, что численность города к концу 2018 года увеличится на 11,5 тысячи человек вместо фактических 8,5 тысячи человек. Иначе говоря, при прогнозе роста численности на 0,92% Казань показала прирост только на 0,62%.

Казалось бы, разница мизерная, в пределах статистической погрешности, но в демографическом подсчете, где каждый младенец на вес золота, потеря в 0,3% огромна и очень заметна. Вообще, прогноз казанских властей предусматривает рост населения в пределах 1% в год. Заветным рубежом обозначено достижение планки численности в 1,279 млн человек к 2021 году при нынешних 1,251 млн. Но получится ли нарастить за 2 года «человеческий капитал» на 28 тысяч граждан? За год Казань по факту «рожает» от силы 5 тысяч младенцев, и еще примерно столько же приезжает на заработки мигрантов. В итоге мегаполис приплюсовывает 10 тысяч в год.

Примерно 20 процентов от всех мигрантов приезжают в Татарстан



— Мы медленно двигаемся к модели «одна семья — один ребенок». Такие тенденции понятны и ожидаемы, — рассуждает доцент кафедры географии и картографии КФУ Елена Пудовик. — Другое дело, что для нас, как впрочем и для подавляющего большинства регионов РФ, очень важны иммиграционные процессы, подпитывающие рост численности населения Казани. Здесь ситуация не так печальна в перспективе, потому что Татарстан занимает первое место по объему привлечения мигрантов в ПФО. Примерно 20 процентов от всех мигрантов приезжает в Татарстан, а внутри республики — более половины мигрантов едет в Казань, где и в основном закрепляется. По численности мигрантов Татарстан занимает седьмое место среди всех регионов России, что является очень хорошим показателем. Казань исторически сложившийся центр притяжения мигрантов, что обусловлено высоким уровнем социально-экономического развития республики. Исходя из этого можно сказать, что численность населения Казани будет расти, но достаточно медленно. Основным источником роста станут мигранты, в их структуре ведущая роль принадлежит странам Ближнего Зарубежья.

«Я считаю, что ничего плохого нет в том, что численность Казани не увеличивается. Это говорит о том, что нивелировался поток переезжающих из села в город», — высказал личное мнение председатель общественной палаты Анатолий Фомин, уточнив, что не является профессионалом в области демографии и высказывает частное мнение. «И мировые тенденции показывают, что когда сильно растут мегаполисы ничего хорошего для страны нет. Потому что обескровливается рабочая сила на местах».

Профессор кафедры общественного здоровья КГМУ Анас Гильманов напомнил, что максимум рождений в республике случился в 1988 году, когда в республике родились 88 тысяч детей, а в постсоветское время максимумом стали 2013—2014 годы с 56 тысячами новорожденных.