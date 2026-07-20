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Полпред президента Игорь Комаров прибыл с визитом в Казань

21:50, 20.07.2026

В рамках поездки он примет участие в освящении возрожденного храма

Полпред президента Игорь Комаров прибыл с визитом в Казань
Фото: Максим Платонов

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

— В Международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая его встретил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов, — сообщает пресс-служба.

В программе поездки полпреда — участие в церемонии освящения возрожденного храма в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца, который находится в Казанском Богородицком мужском монастыре.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Казань и посетил Петропавловский собор.

Вадим Вахрушев

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