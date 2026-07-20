Полпред президента Игорь Комаров прибыл с визитом в Казань
В рамках поездки он примет участие в освящении возрожденного храма
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.
— В Международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая его встретил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов, — сообщает пресс-служба.
В программе поездки полпреда — участие в церемонии освящения возрожденного храма в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца, который находится в Казанском Богородицком мужском монастыре.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Казань и посетил Петропавловский собор.
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