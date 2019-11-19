Ольга Васильева — о Стоянии на Угре: «Не надо путать преподавание с политикой»
На форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани призвали не политизировать историю
Сегодня в стенах Академии наук РТ состоялось пленарное заседание форума «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Основную массу гостей составили учителя истории и обществознания из Татарстана и других регионов России. В роли главного спикера выступила министр просвещения России Ольга Васильева — тоже историк. Немудрено, что при таком составе участников почти все обсуждения касались вопросов школьного преподавания исторической науки. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Историк — главный человек в школе
Говоря об особой важности преподавания истории в школе, Ольга Васильева высказала мнение, что история и литература — основные школьные предметы, формирующие личность, а сообщество учителей истории и обществознания — наиболее влиятельное преподавательское сообщество.
— Это очевидно, если взглянуть на итоги конкурсов «Учитель года». Чаще всего их победителями становятся именно историки. Исключением стал только нынешний год, — напомнила Васильева.
Согласился с министром и еще один статусный гость форума — председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян.
— История — один из главных школьных предметов, наряду с литературой и русским языком. Они формируют идентичность, оказывают влияние на формирование мировоззрения молодого поколения, — уверен он.
Спорный XX век
В то же время преподавание истории в школе — вопрос, традиционно вызывающий бурные споры в обществе. Это неудивительно, ведь у каждого есть свой сформировавшийся взгляд на то или иное историческое событие, его оценка. Особенно много споров вызывает недалекое прошлое, воспоминания о котором еще свежи в головах многих из нас. Речь об истории XX века, особенно второй его половины, а также об итогах и оценках событий Второй мировой войны.
По словам Васильевой, в ходе широкого общественного обсуждения концепции преподавания истории удалось достичь определенного согласия по этим вопросам, однако попытки пересмотреть итоги российской истории, предпринимаемые извне уже несколько десятилетий, продолжаются.
— Очень много желающих попасть в российскую школу, провести различные конкурсы, посвященные истории второй половины XX века, дать большие средства, сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована, — рассказала Ольга Васильева. — И в этом случае мы с вами обязаны противостоять тому, что происходит, потому что это связано с воспитанием нашего гражданина, который завтра будет управлять страной.
Пытаются пересмотреть итоги войны
Тезис подтвердил и Александр Чубарьян. По его словам, в ряде стран сегодня уже не все признают тот факт, что советская армия освободила Восточную Европу от фашизма. Мол, это было не освобождение, а лишь замена немецкой оккупации на советскую. На это Ольга Васильева ответила примером.
— Когда я в очередной раз вижу попытки исказить историю, то в своих выступлениях перед молодыми людьми привожу выдержку из одного письма, — рассказала министр. — Его написал в мае 1944-го своей любимой девушке Илья Эйдельман, который ушел на фронт, будучи студентом первого курса филфака. И его слова хорошо понимают представители нынешней молодежи, потому что написал это их сверстник: «Теперь мы шагаем по Румынии. Мы великодушны. Осторожно проходим по полям, стараясь не растоптать посевов. Не прикасаемся к цветущим фруктовым садам и виноградникам. Видя такой оборот дела, запуганные немцами местные жители говорят о нас, что это не большевики: большевики идут где-то сзади…»
Напоминать о злодеяниях
По мнению Васильевой, о цене и итогах Победы, 75-летие которой будет отмечаться в следующем году, сегодня нужно говорить каждый день. К примеру, о количестве погибших, а также о злодеяниях, которые жители нашей страны претерпели от гитлеровцев.
— Еще одна история, которую я рассказываю молодым людям во время встреч. Ейск, маленький город Ростовской области, 9—10 октября 1942 года. Сюда в детский дом были эвакуированы 215 детей-инвалидов из Симферополя. Зондеркоманда СС убила этих детей — 112 мальчиков и 102 девочек в возрасте от 4 до 9 лет. Одному мальчику удалось спастись, позже он напишет об этом книгу. Дети были убиты в душегубках и похоронены в могилах недалеко от цветущих садов Ейска. Когда в 1943 году провели вскрытие захоронения, то написали следующее: «…с искаженными от ужаса и мучений лицами; некоторые умерли, обнявшись, потому что закапывали их полуживыми…», — рассказала Ольга Васильева. — Мы сегодня много говорим о внедрении новых подходов к преподаванию истории. Я согласна с педагогами, которые предлагают использовать 11-й класс для более подробного рассказа об исторических событиях второй половины XX века, о современной России. Считаю, такой подход поможет нам подробнее остановиться на итогах и уроках Второй мировой войны и в первую очередь ее важнейшей части — Великой Отечественной войны. С историей XX века неразрывно связана большая политика. Здесь уместно вспомнить слова Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».
Стояние на Угре: не надо смешивать преподавание с политикой
Эту цитату из песни «Машины времени» Ольга Васильева вспомнила еще раз, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о личной позиции по поводу предложения губернатора Калужской области Анатолия Артамонова более широко праздновать годовщину Стояния на реке Угре (противостояние войск Ивана III и ордынского хана Ахмата в 1480 году, ознаменовавшее окончательное падение золотоордынского ига). Это предложение вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны властей Татарстана. По словам Васильевой, в этой ситуации нельзя смешивать политику с преподаванием.
— Работа преподавания, работа с детьми — очень тонкая и глубокая работа. Давайте отделять историю от политики. «Прогибаться под изменчивый мир» не стоит. Надо делать дело, которому ты служишь, которому ты веришь. И дети не должны становиться заложниками политических разногласий, желания, как сейчас говорят, «хайпануть», — заявила Васильева.
Обязательный ЕГЭ по истории в 2022 году введут в пилотном режиме
После завершения основной части пленарного заседания Ольга Васильева приступила к ответам на вопросы, поступившие от учителей за время выступлений спикеров.
Один из них касался перспектив введения обязательного ЕГЭ по истории для выпускников 11-х классов.
— Меня часто об этом спрашивают. В 2020 году мы в пилотном режиме, в нескольких регионах, проведем обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Думаю, в 2022 году мы то же самое сможем сделать в отношении истории, — пояснила министр. — Это чаяние времени. Люди, которые приезжают в Россию на работу, мигранты, должны сдавать экзамены по русскому языку и российской истории. Так почему же люди, которые живут в России, не должны знать историю своей страны?
А вот на вопрос об учительских зарплатах глава Минпросвещения ответила более уклончиво.
— Понимаю, что проблема оплаты труда — одна из основных. Потихонечку движемся. Необходимо прийти к тому, чтобы 70% зарплаты было базовой частью и только 30% — стимулирующей. Задача повышения зарплат — одна из главных, если не самая главная задача нашего министерства, — заявила Ольга Васильева.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/158206-ne-nado-putat-prepodavanie-s-politikoy-glava-minprosvescheniya-rf-vyskazalas-o-predlozhenii-prazdno
Правильно "призвали" - а то некоторые одиозные профессиональные "историки" даже из Истории Золотой Орды делают агрессивную политику сегодняшнего дня.
Яркие, но типичные примеры, коллеги и со-авторы - несостоявшийся автор "Татарской камасутры" Исхаков и скандальный профессор Измайлов.
Чем они занимаются - Историей или Политикой?
Похоже современной политикой.
Но выдают себя за "историков".
В этом и "проблема" - пожалуйста, занимайтесь политикой, но зачем при этом выдавать себя за учёного?