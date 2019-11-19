Ольга Васильева — о Стоянии на Угре: «Не надо путать преподавание с политикой»

На форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани призвали не политизировать историю

Фото: Максим Платонов

Сегодня в стенах Академии наук РТ состоялось пленарное заседание форума «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Основную массу гостей составили учителя истории и обществознания из Татарстана и других регионов России. В роли главного спикера выступила министр просвещения России Ольга Васильева — тоже историк. Немудрено, что при таком составе участников почти все обсуждения касались вопросов школьного преподавания исторической науки. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Историк — главный человек в школе

Говоря об особой важности преподавания истории в школе, Ольга Васильева высказала мнение, что история и литература — основные школьные предметы, формирующие личность, а сообщество учителей истории и обществознания — наиболее влиятельное преподавательское сообщество.

— Это очевидно, если взглянуть на итоги конкурсов «Учитель года». Чаще всего их победителями становятся именно историки. Исключением стал только нынешний год, — напомнила Васильева.

Согласился с министром и еще один статусный гость форума — председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян.

— История — один из главных школьных предметов, наряду с литературой и русским языком. Они формируют идентичность, оказывают влияние на формирование мировоззрения молодого поколения, — уверен он.

История, наряду с литературой и русским языком, формирует идентичность, оказывает влияние на формирование мировоззрения молодого поколения, уверен Чубарьян

Спорный XX век

В то же время преподавание истории в школе — вопрос, традиционно вызывающий бурные споры в обществе. Это неудивительно, ведь у каждого есть свой сформировавшийся взгляд на то или иное историческое событие, его оценка. Особенно много споров вызывает недалекое прошлое, воспоминания о котором еще свежи в головах многих из нас. Речь об истории XX века, особенно второй его половины, а также об итогах и оценках событий Второй мировой войны.

По словам Васильевой, в ходе широкого общественного обсуждения концепции преподавания истории удалось достичь определенного согласия по этим вопросам, однако попытки пересмотреть итоги российской истории, предпринимаемые извне уже несколько десятилетий, продолжаются.

— Очень много желающих попасть в российскую школу, провести различные конкурсы, посвященные истории второй половины XX века, дать большие средства, сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована, — рассказала Ольга Васильева. — И в этом случае мы с вами обязаны противостоять тому, что происходит, потому что это связано с воспитанием нашего гражданина, который завтра будет управлять страной.

Преподавание истории в школе — вопрос, традиционно вызывающий бурные споры в обществе

Пытаются пересмотреть итоги войны

Тезис подтвердил и Александр Чубарьян. По его словам, в ряде стран сегодня уже не все признают тот факт, что советская армия освободила Восточную Европу от фашизма. Мол, это было не освобождение, а лишь замена немецкой оккупации на советскую. На это Ольга Васильева ответила примером.

— Когда я в очередной раз вижу попытки исказить историю, то в своих выступлениях перед молодыми людьми привожу выдержку из одного письма, — рассказала министр. — Его написал в мае 1944-го своей любимой девушке Илья Эйдельман, который ушел на фронт, будучи студентом первого курса филфака. И его слова хорошо понимают представители нынешней молодежи, потому что написал это их сверстник: «Теперь мы шагаем по Румынии. Мы великодушны. Осторожно проходим по полям, стараясь не растоптать посевов. Не прикасаемся к цветущим фруктовым садам и виноградникам. Видя такой оборот дела, запуганные немцами местные жители говорят о нас, что это не большевики: большевики идут где-то сзади…»

По мнению Васильевой, о цене и итогах Победы, 75-летие которой будет отмечаться в следующем году, сегодня нужно говорить каждый день

Напоминать о злодеяниях

По мнению Васильевой, о цене и итогах Победы, 75-летие которой будет отмечаться в следующем году, сегодня нужно говорить каждый день. К примеру, о количестве погибших, а также о злодеяниях, которые жители нашей страны претерпели от гитлеровцев.

— Еще одна история, которую я рассказываю молодым людям во время встреч. Ейск, маленький город Ростовской области, 9—10 октября 1942 года. Сюда в детский дом были эвакуированы 215 детей-инвалидов из Симферополя. Зондеркоманда СС убила этих детей — 112 мальчиков и 102 девочек в возрасте от 4 до 9 лет. Одному мальчику удалось спастись, позже он напишет об этом книгу. Дети были убиты в душегубках и похоронены в могилах недалеко от цветущих садов Ейска. Когда в 1943 году провели вскрытие захоронения, то написали следующее: «…с искаженными от ужаса и мучений лицами; некоторые умерли, обнявшись, потому что закапывали их полуживыми…», — рассказала Ольга Васильева. — Мы сегодня много говорим о внедрении новых подходов к преподаванию истории. Я согласна с педагогами, которые предлагают использовать 11-й класс для более подробного рассказа об исторических событиях второй половины XX века, о современной России. Считаю, такой подход поможет нам подробнее остановиться на итогах и уроках Второй мировой войны и в первую очередь ее важнейшей части — Великой Отечественной войны. С историей XX века неразрывно связана большая политика. Здесь уместно вспомнить слова Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».

«Работа преподавания, работа с детьми — очень тонкая и глубокая работа. Давайте отделять историю от политики», — подчеркнула Васильева

Стояние на Угре: не надо смешивать преподавание с политикой

Эту цитату из песни «Машины времени» Ольга Васильева вспомнила еще раз, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о личной позиции по поводу предложения губернатора Калужской области Анатолия Артамонова более широко праздновать годовщину Стояния на реке Угре (противостояние войск Ивана III и ордынского хана Ахмата в 1480 году, ознаменовавшее окончательное падение золотоордынского ига). Это предложение вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны властей Татарстана. По словам Васильевой, в этой ситуации нельзя смешивать политику с преподаванием.

— Работа преподавания, работа с детьми — очень тонкая и глубокая работа. Давайте отделять историю от политики. «Прогибаться под изменчивый мир» не стоит. Надо делать дело, которому ты служишь, которому ты веришь. И дети не должны становиться заложниками политических разногласий, желания, как сейчас говорят, «хайпануть», — заявила Васильева.

«В 2020 году мы в пилотном режиме, в нескольких регионах, проведем обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Думаю, в 2022 году мы то же самое сможем сделать в отношении истории», — пояснила министр

Обязательный ЕГЭ по истории в 2022 году введут в пилотном режиме

После завершения основной части пленарного заседания Ольга Васильева приступила к ответам на вопросы, поступившие от учителей за время выступлений спикеров.

Один из них касался перспектив введения обязательного ЕГЭ по истории для выпускников 11-х классов.

— Меня часто об этом спрашивают. В 2020 году мы в пилотном режиме, в нескольких регионах, проведем обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Думаю, в 2022 году мы то же самое сможем сделать в отношении истории, — пояснила министр. — Это чаяние времени. Люди, которые приезжают в Россию на работу, мигранты, должны сдавать экзамены по русскому языку и российской истории. Так почему же люди, которые живут в России, не должны знать историю своей страны?

А вот на вопрос об учительских зарплатах глава Минпросвещения ответила более уклончиво.

— Понимаю, что проблема оплаты труда — одна из основных. Потихонечку движемся. Необходимо прийти к тому, чтобы 70% зарплаты было базовой частью и только 30% — стимулирующей. Задача повышения зарплат — одна из главных, если не самая главная задача нашего министерства, — заявила Ольга Васильева.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов