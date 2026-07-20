Гиперпадение: что происходит с крупными розничными магазинами в России?

Эксперты объяснили, почему россияне все чаще выбирают магазины «у дома» вместо гипермаркетов

Фото: Мария Зверева

Эпоха больших закупок в гипермаркетах постепенно уходит в прошлое: россияне все чаще покупают продукты рядом с домом или заказывают их онлайн. За последние годы крупные магазины потеряли часть своей аудитории из-за развития доставки, изменения потребительских привычек и снижения уникальности ассортимента. В Казани, как и в других регионах, инвесторы делают ставку на более компактные торговые форматы. При этом эксперты уверены: гипермаркеты не исчезнут. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россияне все чаще выбирают магазины «у дома» вместо гипермаркетов

Доля традиционных гипермаркетов и супермаркетов в России продолжает снижаться. По итогам 2025 года на них пришелся лишь 21% от общего числа торговых площадей. Как следует из доклада Роспотребнадзора, который имеется у ТАСС, «потребители все чаще отдают предпочтение быстрой покупке в ближайшем магазине или заказу через онлайн-сервисы доставки (e-grocery)».

Напомним, что гипермаркет — это крупный магазин (площадью до 20 тысяч квадратных метров) с широким ассортиментом товаров (от продовольственных до непродовольственных: одежда, техника, посуда, товары для ремонта, игрушки), а супермаркет — более компактный продуктовый магазин, рассчитанный на регулярные повседневные покупки, при этом его размеры все равно доходят до 5 тысяч квадратных метров, чаще всего он располагается в отдельных помещениях. Например, известный в Татарстане и за его пределами «Бахетле».

Тенденция к снижению доли гипермаркетов наблюдается уже около десяти лет, рассказала полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова. Эксперт это связывает с несколькими факторами: изменением потребительских привычек, ускорением темпа жизни, развитием онлайн-торговли. При этом «у ретейлеров всегда были форматы: гипер-, супер— и форматы у дома, а еще экспресс/мини и ПВЗ. Изменилось лишь их количество».

— Так, например, у X5 Retail group был формат гипермаркетов «Карусель», где площадь магазина с техническими помещениями была от 2,5 до 7 тыс. кв. м. Последний гипермаркет «Карусель» закрылся в начале 2023 года. Следующий по величине формат — это супермаркеты «Перекресток». Площадь магазина — от 1 100 кв. м. В таком формате продается от 8 до 15 наименований товаров. Данный формат тоже претерпел ряд изменений с уходом иностранных производителей с рынка. Формат у дома — это «Пятерочка». Площадь магазинов — 300—500 кв. м, — объясняет Стрюкова.

Крупные магазины потеряли свою уникальность, а потребители — лояльность к ценам

За последние годы преимущества крупных торговых объектов заметно сократились, что связано, например, с уходом иностранных производителей, о чем рассказала Елена Стрюкова. После ограничений на импорт, введенных в 2014 году, ассортимент гипермаркетов стал менее уникальным.

По словам исполнительного директора компании GAB Invest Камилла Гареева, вся суть гипермаркетов начала постепенно исчезать, потому что не было никакого смысла ехать в гипермаркет, чтобы купить те же самые продукты, которые продаются, например, в «Пятерочке», «Магните», «Верном» или другом продуктовом магазине рядом с домом: «Просто большой магазин сам по себе не является основанием для приезда».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, во время пандемии резко выросла популярность онлайн-торговли и сервисов экспресс-доставки. Сегодня необязательно ехать в гипермаркет за чем-то особенным, достаточно оформить заказ — и его привезут домой за 10—15 минут.

Помимо этого, новое поколение иначе относится к потреблению: возможность купить много товаров уже не воспринимается как ценность. Молодежь все чаще выбирает самостоятельное создание вещей — от домашней выпечки до небольшого производства. На фоне роста цен и недоступности крупных покупок люди больше ценят простые радости и возможность что-то делать своими руками. Это становится одной из причин снижения интереса к гипермаркетам.

— Факт наличия возможности купить чего-то много уже не является какой-то особой ценностью, — заявил Гареев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Федеральный тренд прослеживается и в Казани

Как ранее сообщало «Реальное время», в Казани растет число небольших районных торговых центров, особенно в новых жилых массивах и пригородах. Такие объекты появляются прежде всего там, где ощущается дефицит торговой и социальной инфраструктуры, в том числе в направлениях Лаишево, Зеленодольска и Пестрецов. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев рассказал изданию, что сегодня наиболее востребованы малоформатные торговые и торгово-развлекательные центры в пригородах и окрестностях города. По его словам, с точки зрения вложений в недвижимость это выгодные инвестиции.

Такая же ситуация и с гипер— и супермаркетами, отметил Камилл Гареев.

По его словам, для небольших объектов просчитать экономику гораздо проще: уже есть статистика по соседним магазинам, можно оценить поток покупателей и потенциальную выручку. С гипермаркетами все значительно сложнее — необходимо заранее продумывать концепцию и формировать устойчивый покупательский трафик.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Гораздо проще вложить эти деньги, например, в создание 15—20 магазинов у дома в формате «Пятерочки», «Магнита», «Верного» — по 400 квадратных метров на один магазин. То есть с покупкой земли и строительством затраты на один магазин составят 60—70 миллионов рублей. И эти магазины будут приносить в совокупности больше дохода и требовать от вас в управлении гораздо меньше ресурсов, чем строительство гипермаркета. Соответственно, этот пункт подталкивает инвесторов строить именно такие магазины, — рассказал эксперт.

Во что превратятся гипермаркеты

По мнению Елены Стрюковой, рынок торговой недвижимости развивается циклично, поэтому в будущем гипермаркеты могут получить новое развитие после переосмысления их роли. При этом «пока предпосылок для этого нет».

Несмотря на снижение доли гипермаркетов, этот формат вряд ли исчезнет с рынка, считает директор направления стрит-ретейла NF GROUP Ирина Козина. Она отмечает, что гипермаркеты по-прежнему востребованы у покупателей, которые предпочитают совершать крупные закупки широкого ассортимента товаров:

— Спрос на гипермаркеты будет сохраняться, но точечное развитие будет зависеть от локации и покупательского трафика.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Будущее гипермаркетов во многом может быть связано с их трансформацией в другое пространства, заявил Камилл Гареев. В качестве примера он приводит торговые центры, которые постепенно становятся более развлекательными объектами: появляются фудкорты, детские центры, спортивные комплексы и другие форматы, которые помогают сохранить посещаемость. Поэтому такая перемена позволяет собственникам удерживать объекты на плаву в ожидании изменений рынка.

— Это основная концепция и тенденция: для того чтобы эти истории не закрывать, сделать из них что-то другое. Это тоже возможная история. Например, в той же «Меге» в Казани складские площади можно купить по 600—700 рублей за квадратный метр. Это бывший магазин IKEA.

При этом, если говорить о гипермаркетах вне торговых центров, то главным их преимуществом остаются удачные локации и хорошая транспортная доступность.

— Например, та же самая «Лента». Все [их] магазины находятся в собственности у компании, они не арендуют эти магазины. Так вот, локации, которые изначально были выбраны для строительства, сейчас настолько востребованы и удачны, что с точки зрения бизнеса там, условно говоря, убрать «Ленту» в классическом формате, поставить вместо нее многоквартирный дом со стилобатом, а в стилобате разместить «Ленту» — становится более прибыльным, чем просто держать эту локацию.

