Депутаты ГД предложили платить неработающим матерям «родительскую зарплату»

В Кировской области уже есть ежемесячные выплаты для неработающих бабушек, дедушек, ухаживающих за детьми до трех лет

Фото: Артем Дергунов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением о выплате прожиточного минимума неработающим родителям, занимающимся уходом за детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Миронов обратил внимание на тот факт, что в Кировской области был принят закон, который предусматривает ежемесячные выплаты для неработающих бабушек, дедушек и иных родственников, ухаживающих за детьми до трех лет. Эта инициатива получила неофициальное название «бабушкина зарплата» и заинтересовала многих демографов. Размер выплаты варьируется в зависимости от возраста матери: до 45 794 рублей, если ей меньше 25 лет, и до 38 203 рублей, если ее возраст превышает 25 лет.

По мнению Миронова, для того чтобы обеспечить женщинам в России возможность заниматься воспитанием детей, не опасаясь снижения уровня семейного благосостояния из-за прекращения трудовой деятельности, необходимо расширить программу, действующую в Кировской области, и ввести «родительскую зарплату». Эта выплата должна составлять прожиточный минимум и предоставляться неработающему родителю при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

Парламентарий отметил, что мера, разработанная в Кировской области, может служить дополнительной поддержкой для семей и помочь молодым матерям вернуться к работе при наличии надежного ухода за ребенком. Однако он также подчеркнул, что такая модель может способствовать удалению ребенка от матери ради сохранения минимального дохода семьи.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил выплат пособий иностранцам.

Никита Егоров