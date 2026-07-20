За полгода с казанцев взыскали 274 млн рублей за нарушения на платных парковках

Сумма выросла на 12% по сравнению с прошлым годом

Фото: Мария Зверева

За полгода с казанцев взыскали 274 млн рублей за нарушения на платных муниципальных парковках. Это на 12% больше, чем годом ранее, следовало из презентации, продемонстрированной на «деловом понедельнике» в мэрии.

На автомобилистов было возложено 307 млн рублей штрафов (также +12% к 2025 году). Было рассмотрено почти 125,3 тыс. дел — на 8%, чем в аналогичный период прошлого года.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее распространенными причинами для вынесения штрафов стали превышение бесплатного периода и межинтервальной оплаты, выбор неверной парковочной зоны, ошибки при вводе регистрационного знака транспортного средства. Об этом рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Александр Земченко.

Напромним, в Казани может появиться новая платная парковка около поликлиники №18 на 61 место. Общее количество парковочных мест в городе увеличено с 17 399 до 17 460.

Галия Гарифуллина