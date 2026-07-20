Разрыв между желаемой и реальной зарплатой IT-специалистов составил 77 тыс. рублей

Большинство российских IT-специалистов подумывают о поиске новой работы

Фото: Динар Фатыхов

73% российских IT-специалистов подумывают о поиске новой работы. Главной причиной для смены работодателя оказалось желание увеличить уровень дохода — 45% участников исследования указали именно эту причину.

В настоящее время средняя зарплата в отрасли составляет 181,1 тысячи рублей в месяц, в то время как желаемая сумма достигает 258,5 тысячи рублей. Таким образом, разрыв между текущими доходами и ожиданиями специалистов превышает 77 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Также 31% респондентов рассматривают новые предложения из-за отсутствия карьерного роста, 28% ощущают нехватку возможностей для профессионального развития, а 23% испытывают усталость и выгорание.

Аналитики отмечают, что после периода бурного роста зарплат в IT-отрасли ожидания соискателей становятся более реальными. В то же время кандидаты менее строго подходят к отбору потенциальных работодателей и готовы рассматривать более широкий спектр предложений.

Однако популярность рекрутинговых онлайн—сервисов среди IT-специалистов несколько снизилась: за год доля соискателей, использующих такие платформы для поиска работы, уменьшилась на 3%.

Ранее сообщалось, что 70% казанцев знают зарплаты коллег.

Никита Егоров