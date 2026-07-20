Власти Казани о ситуации на АЗС: «Ажиотаж уже снижается»

В исполкоме заявили, что рассчитывают вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время

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Ажиотаж на АЗС в Казани снижается, заявил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. По его словам, город рассчитывает на возвращение к обычному режиму работы в ближайшее время.

Ранее автобусы, работающие на дизеле, столкнулись с проблемами длительного стояния в очередях.

— Маршруты городского общественного транспорта в ежедневном режиме обслуживают 615 автобусов. 60% из них работают на газомоторном топливе, проблем по их заправке не было. По остальным, по дизелям в результате резкого скачка цен на топливо поставщики, которые до этого поставляли топливо на базы автотранспортных предприятий, не смогли исполнять обязательства вовремя, — рассказал Шакиров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, автобусы пришлось переориентировать для заправки на общие сети АЗС. Как следствие, это вызвало проблему длительного стояния в очередях.



— Для решения этой проблемы по обращению в адрес руководства в ГК ТАИФ [был найден выход]. Спасибо им, выделили нам отдельную заправку, на которой стали заправляться и автобусы, и техника всех горслужб, что позволило обеспечить их стабильную работу. В настоящее время ажиотаж уже снижается, мы очень рассчитываем, что в ближайшее время сможем вернуться к обычному режиму работы, — сообщил он.

Напомним, в Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом. Он продолжит работу по проверке фактов отсутствия топлива на отдельных АЗС и совместно с Татарстанским УФАС будет проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен.



Галия Гарифуллина