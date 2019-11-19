Кому принадлежит Баумана — на «казанский Арбат» пришли москвичи и «архангельский мужик»

Коммерческой недвижимости на пешеходной улице татарстанской столицы убыло

Фото: Максим Платонов

«Казанский Арбат» подешевел на полмиллиарда рублей за неполные 4 года. Если в январе 2016 года недвижимость на Баумана тянула на 9 млрд рублей, то сейчас она оценивается в 8,49 млрд — такова общая кадастровая стоимость зданий. Суммарная площадь всех объектов уменьшилась на 15,3 тыс. кв. м. О 152 хозяевах главной пешеходной улицы столицы, размерах их богатства и причинах, по которым некоторые весьма состоятельные люди расстались с лакомыми активами — в материале «Реального времени».

Государство подвинулось



За минувшие с «ревизии» «Реального времени» без малого 4 года преобладавшая на Баумана доля республиканской собственности заметно уменьшилась. В 2016 году за Республикой Татарстан числилось 27 объектов общей площадью 29,08 тыс. кв. м, а сейчас — 20 объектов или 28,37 тыс. кв. м. Уменьшилась и совокупная кадастровая стоимость «гособъектов» — с 875 до 809 млн рублей.

«Записаны» эти объекты на МБУ «Национальный культурный центр «Казань», казанское Объединение подростковых клубов «Подросток», МБУ «Дом работников образования» города Казани и АО «Дирекция внебюджетных программ развития города».

Кадастровая стоимость этого объекта с 2016 года снизилась с 424,5 млн рублей до 422,9 млн

Кроме того, правительство Татарстана через ОАО «Связьинвестнефтехим» владеет гостиницей «Ногай» (бывший Дом печати), площадью 17,2 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость этого объекта с 2016 года снизилась с 424,5 млн рублей до 422,9 млн.

А в целом совокупная доля государства на Баумана в денежном выражении с 2016 упала с 1,3 до 1,2 млрд рублей.

Главные бенефициары

В результате республика уступила место главного бенефициара «казанского Арбата» братьям Айрату и Илшату Хайруллиным. Они по-прежнему остаются владельцами каждого седьмого квадратного метра недвижимости на Баумана.



Республика уступила место главного бенефициара «казанского Арбата» братьям Айрату и Илшату Хайруллиным. Фото kzn.ru

Площадь четырех зданий, объединенных под вывесками торгового комплекса «ГУМ» и отеля «Шаляпин», не изменилась, она, как и прежде, составляет почти 14 процентов площади всех зданий, расположенных на улице. А вот совокупная стоимость этих владений основателей группы «Эдельвейс» с января 2016 года ощутимо подросла — с 1,1 млрд рублей до 1,35 млрд.

Осталась только «Родина»

После продажи доли в «Казанском подворье» — бывшей гостинице «Казань» значительно — с 26,6 тыс. кв. м до 21,8 тыс. кв. м похудел и «пакет» семьи местных рантье Рахматуллиных и Гизатуллиных. На Баумана у них в собственности остались только помещения ТРК «Родина» — бывшего одноименного кинотеатра.

В целом сейчас семье принадлежит 10,5 процента недвижимости на Баумана общей стоимостью около 942 млн рублей, тогда как на начало 2016-го их доля на «Арбате» оценивалась более чем в миллиард.



Топ-менеджер «Ямашнефти» через принадлежащее ему единолично ООО «Инвест Хаус» владеет на Баумана торгово-офисным центром «Сибирские номера» общей площадью 9,9 тыс. кв. м

Экс-депутата и топ-менеджера обошла бизнес-леди

Не потерял ни метра на Баумана, но спустился с 6-й на 7-ю позицию в рейтинге экс-депутат Госсовета Татарстана, начальник НГДУ «Ямашнефть» Виктор Смыков. А все благодаря тому, что казанской индивидуальной предпринимательнице Жанне Геращенко удалось увеличить свои владения в квартале на углу улиц Баумана, и Чернышевского, в том числе в здании, выстроенном на месте обрушившегося в 2001 году на фоне строительства подземной торговой галереи легендарного магазина «Кристалл».



Доходные площади Геращенко выросли с 7,88 тыс. кв. м в 2016 году до 10,68 в 2019-м, это более 5 процентов общей площади помещений на Баумана. Кадастровая стоимость принадлежащих ей объектов превышает 473,4 млн рублей. Топ-менеджер «Ямашнефти» через принадлежащее ему единолично ООО «Инвест Хаус» владеет на Баумана торгово-офисным центром «Сибирские номера» общей площадью 9,9 тыс. кв. м. Согласно кадастровой оценке это здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения истории, стоит почти 517 млн рублей. Заметим, что более обширные владения Жанны Геращенко немногим дешевле — они оцениваются в 473,4 млн.

На восьмом месте в десятке главных владельцев недвижимости на Баумана стоит Центробанк России — его здание, как и в 2016 году, оценивается в 323,5 млн рублей

Семин — между Центробанком и московским отельером

На восьмом месте в десятке главных владельцев недвижимости на Баумана стоит Центробанк России — его здание, как и в 2016 году, оценивается в 323,5 млн рублей. А сразу за ним в топ-10 хозяев Баумана входит Алексей Семин, владеющий там, как и почти 4 года назад, двумя объектами культурного наследия — Доходным домом Иванова и домом Шарова (арх. Ф.И. Петонди), общей площадью почти 4 тыс. кв. м и общей кадастровой стоимостью 168,9 млн рублей.

Замыкает же десятку москвич Алексей Романенков — через принадлежащее ему ООО «Апарт-отель «Центральный» он владеет 3,24 тыс. кв. м в здании на Баумана, 86 — на «Кольце». В 2016 году 2,98 тыс. кв. м в этом здании кадастровой стоимостью 129,1 млн рублей принадлежало также московской предпринимательнице Вере Сидоровой — владелице специализирующегося на покупке и продаже недвижимости ООО «НК «Бизнес Проперти».

Среди совладельцев Баумана — ПАО «Таттелеком», Мария Горшунова — основательница сети кафе и ресторанов «Сытый папа», Михаил Скоблионок — ресторатор и владелец сети отелей «Регина»

Немелкая «мелочь»

Остальным 142 мелким хозяевам в общей сложности принадлежит чуть меньше 39 процентов площади всех объектов недвижимости на Баумана. Общая кадастровая стоимость этих инвестиционно привлекательных кусочков «казанского Арбата» — 3,487 млрд рублей (41 процент от кадастровой стоимости всех объектов улицы)

Среди совладельцев Баумана — ПАО «Таттелеком», Мария Горшунова — основательница сети кафе и ресторанов «Сытый папа», Михаил Скоблионок — ресторатор и владелец сети отелей «Регина», один из которых как раз и расположен на углу Университетской и Баумана, Раис Гумеров — гендиректор и совладелец объединения «Мелита» и девяти аффилированных «меховой» компании фирм, супруга и дочь экс-председателя Нацбанка РТ Евгения Богачева, а также Антон Сергеевич Шашурин и Александр Александрович Донской.

В этих помещениях недавно открылся развлекательный центр — музей эмоций FunBox

Александр Донской — сын скандально известного экс-мэра Архангельска — через ООО «Инвест» владеет на Баумана зданием площадью 1,4 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которого составляет 48,8 млн рублей. В его помещениях недавно открылся развлекательный центр — музей эмоций FunBox, о котором уже писало «Реальное время».

«Это не рыночные колебания»

Загадочные колебания кадастровой стоимости объектов недвижимости на Баумана не связаны с колебаниями рынка недвижимости, считает эксперт «Реального времени» — генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

— Рыночная стоимость зданий на Баумана в среднем сейчас составляет 70—80 тысяч рублей за квадратный метр, — пояснил он. — торговые помещения стоят дороже, паркинги — дешевле, но не меньше 30 тысяч за метр. Поэтому, когда мы видим, что в гостинице «Ногай» средняя стоимость метра, согласно кадастровой оценке, в 2016 году была 24,7 тысячи рублей, а в 2019 стала 24,6 тысячи, мы понимаем, что уменьшение могло произойти, например при переоценке по суду, но это не реальная цена при продаже таких помещений. Просто налоги платятся именно с кадастровой стоимости, и чем она ниже, тем собственнику лучше.

Также не связана с ростом цен на рынке недвижимости, по мнению Ахмерова, и «капитализация» объектов, принадлежащих Айрату и Илшату Хайруллиным. Квадратный метр в их заданиях на «Кольце», по отношению к 2016 году, в 2019-м подорожал почти на 29 процентов — с 37,6 тыс. рублей до 46,2 тысячи:

— Рыночные колебания цен — это колебания на процент инфляции. Норма — 3—5 процентов, а все, что выше или ниже так или иначе связано с переоценкой объектов, — заключил собеседник издания.