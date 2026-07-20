Фестивальный тур VK Fest 2026 завершился в Москве

Всего фестиваль собрал сотни тысяч посетителей в четырех городах, а на его сценах за полтора месяца выступили более трехсот звезд

Фото: пресс-служба ВКонтакте

18—19 июля на ВДНХ прошли заключительные дни фестивального тура VK Fest 2026. Московская площадка фестиваля собрала 85 тысяч человек, а трансляция набрала 18 млн просмотров. До этого VK Fest состоялся в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всего фестиваль собрал сотни тысяч посетителей, а на его сценах за полтора месяца выступили более трехсот исполнителей, музыкальных коллективов, блогеров и селебрити.

Секретными гостями московского фестиваля стали Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Баста. На семи сценах выступили t.A.T.u., Zivert, ICEGERGERT, Xolidayboy, мартин, Татьяна Куртукова и десятки других артистов.

пресс-служба ВКонтакте

На синей дорожке было три зоны — светское дефиле, челленджи для звезд и интервью. Здесь «засветились» Тимати, Катя Лель, Наташа Королева, Прохор Шаляпин, Азамат Мусагалиев и другие селебрити. В рамках фестиваля прошла гендер-пати футболиста Руслана Нигматуллина и его жены Эвелины Сынчи — у них родится дочка. VK Лекторий тоже собрал звезд — Артемия Лебедева, Матвея Сафонова, Дарью Донцову и других известных людей.

В Казани развлекательный open-air прошел 7 июня. Он запомнился тем, что на нем открылась татарская сцена, где выступили местные исполнители, а еще прошла свадьба пары, познакомившейся во ВКонтакте. Гости фестиваля в Казани участвовали в традиционных играх Сабантуя, тестировали VR-тренажеры с симуляторами вождения, осваивали мастерство диджея, участвовали в мастер-классах и лектории.

пресс-служба ВКонтакте

— Мы не перестаем лайкать бесконечный поток ваших завирусившихся видео, историй, постов — их сотни и тысячи. Эта отдача говорит о том, что мы действительно создаем тренды, даем вам поводы для новостей, мемов и просто классного контента, — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Фестиваль проводится с 2015 года. За годы существования его площадки были в 10 городах — кроме площадок нынешнего года, это были Сириус, Новосибирск, Владивосток, Челябинск, Красноярск и Уфа.

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