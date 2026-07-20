Туристов предупредили о поддельных страницах Vodafone и других операторов
Злоумышленники маскируются под крупных операторов, чтобы выманить личные данные и реквизиты карт
В разгар туристического сезона эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост количества фальшивых сайтов, имитирующих страницы международных операторов связи. Об этом предупредили в компании.
— Злоумышленники маскируются под крупных региональных и международных операторов, для этого они создают поддельные сайты, практически неотличимые от официальных ресурсов, — передает ТАСС сообщение компании.
Они маскируются под крупных региональных и международных операторов, чтобы выманить у пользователей личные данные. На таких сайтах посетителям предлагают ввести номер телефона, пароль от аккаунта или реквизиты банковской карты — якобы для пополнения счета или входа в личный кабинет.
В одном из выявленных случаев мошенники использовали бренд британской компании Vodafone, которая работает в Азии, Африке, Европе и Океании.
Ранее сообщалось, что мошенникам удается дистанционно блокировать технику Apple.
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