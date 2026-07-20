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Патриарх Кирилл прибыл в Казань

17:15, 20.07.2026

В аэропорту его встретил раис Республики Татарстан

Патриарх Кирилл прибыл в Казань
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— В международном аэропорту столицы Татарстана его встретили Рустам Минниханов, глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, мэр Казани Ильсур Метшин, — пишет пресс-служба.

В ходе визита патриарх ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ в Петропавловском соборе. 21 июля он освятит возрожденный храм Николы Тульского в Казанском Богородицком монастыре.

Ранее раис встречался с патриархом Кириллом в Москве.

Вадим Вахрушев

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