Достань звезду на корпоратив: Элвин Грей в 7 раз дороже и Салават за полмиллиона

Новогодние ценники артистов татарстанского шоу-бизнеса кусаются, но рынок предлагает новых королей сцены

Фото: Дмитрий Резнов

Найти хорошего артиста на новогодний корпоратив, чтобы и коллектив порадовать, и затраты оправдать, — целая история. Татарстанская индустрия шоу-бизнеса предлагает разнообразные варианты. Зажглись и новые звезды, расценки которых растут вместе с их популярностью. Обзор «Реального времени» сориентирует в предложениях эстрады.

1. Ценник Элвина Грея вырос в два раза

Популярный певец татарской и башкирской эстрады Элвин Грей в качестве приглашенной звезды на новогодний корпоратив второй год подряд вне конкуренции. За год его ценник вырос с 500 тыс. рублей минимум в два раза — от 1—1,5 млн рублей за выступление длительностью от 45 минут до 1 часа и выше. А если взять более длительный период — три года, то гонорар звезды подорожал в 7 раз.

Каждый день Радика Юльякшина, обладателя всевозможных музыкальных премий, в том числе «Самталант», расписан по минутам. Достаточно плотный график у него составлен уже до ноября следующего года. Топовый певец выступает на многих музыкальных мероприятиях и c собственными сольными концертами. В этом году он принял участие в фестивале «Жара» в Баку, куда приезжали мировые звезды. Выступил Элвин Грей как хедлайнер на фестивале Star of Asia в Алматы.

Команда Юльякшина не делает упор на новогодние корпоративы. И все-таки вклиниться в это расписание выступлений возможно. Единственное условие — обращаться по крайней мере за полгода.

Известный исполнитель ездит по городам Сибири, Башкортостана. Но больше всего его приглашают в Москву и Казань. Фото Олега Тихонова

2. Перед юбилеем Салават отработает корпоративы

На протяжении двух предыдущих лет народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов говорил о том, что потерял интерес к выступлениям на банкетах, и даже резко снижал цену за выступление с 1 млн рублей до 250 тыс. — 300 тыс. рублей в прошлом году. Но, несмотря на это настроение, к нынешней зиме он снова поднял свою ставку до 500 тыс. рублей в час, в который укладывается примерно десять песен, и принимает заказы на новогодние корпоративы. В следующем году Салавату Закиевичу исполнится 60 лет. Он готовит юбилейную программу, которая требует значительных вложений.

Некоторые трудовые коллективы для новогодних вечеринок начали бронировать время в графике Салавата за два — три месяца. Известный исполнитель ездит по городам Сибири, Башкортостана. Но больше всего его приглашают в Москву и Казань. И несмотря на кризис, спрос в двух столицах на артиста не падает. Но с популярностью Элвина Грея ему соревноваться сложно, поэтому второй год подряд Салават Фатхутдинов уступает место Юльякшину.

3. Инфляция сказалась на стоимости выходов Галимова

Средняя расценка Айдара Галимова за праздничный вечер последние годы плавала: 150 тыс., 200 тыс., снова 150 тыс. рублей. В этом году она все-таки приблизилась к 250 тыс. рублей. Сумма рассчитана в основном на два выхода по полчаса, иногда бывает больше выходов. Народного артиста Татарстана и Башкортостана, который в течение года представил поклонникам две новые песни, любят в обеих республиках. Всего же в репертуаре певца, немало гастролировавшего в 2000-х по Финляндии, США, Турции, Казахстану, прибалтийским странам, более 400 песен на татарском, башкирском, русском, английском языках. Он ежегодно дает концерты в городах Западной Сибири, Урала, Поволжья, Севера, в Москве и Санкт-Петербурге.

Праздничный марафон у Галимова начнется после 20 декабря и продолжится в январе. Фото aidar.ru

Бывший депутат Госсобрания — Курултая РБ активен не только в творчестве, он отметился в акциях в защиту башкирских шиханов от местного бизнеса, национальных языков, а также отстаивал интересы своих коллег по цеху. Айдар Галимов делится опытом. У него есть своя творческая студия и детская хореографическая школа. В этом году он дал мастер-класс юным талантам детского конкурса «Сэйлэн».

Праздничный марафон у Галимова начнется после 20 декабря и продолжится в январе. Как правило, в день запланировано по несколько выступлений. Приглашают его в основном крупные организации. Ценник варьируется, в зависимости от запросов компаний артист может снижать его или повышать.

4. Скандал не помеха Уразовой и Тямаеву

Гузель Уразова принесла извинение публике за легкомысленное видео, которое она и Фирдус Тямаев сняли рядом с якобы раздавленным на дороге животным. Октябрьский инцидент на трассе никак не повлиял на популярность и деятельность певицы. Многократную обладательницу премии «Алтын Барс», заслуженную артистку Татарстана и Башкортостана, народную артистку РТ ждут в Санкт-Петербурге и Москве, Нарьян-Маре и Салехарде. Гузель Уразова вместе с мужем Ильдаром Хакимовым, лауреатом конкурса «Татарская песня», который пишет музыку, собирают многотысячные залы. Для друзей дуэт готов выступать бесплатно, постоянным клиентам и преданным фанатам Уразова и Хакимов предоставляют скидки. Калькуляция зависит от формата выступления. Сольные концерты с дальними перелетами максимально вытягивают на 700 тыс. рублей.

Часто приглашения артистов на корпоративы выпадают на даты гастролей. У семейного творческого союза расписан по дням не только весь декабрь, но и начало будущего года до апреля, так что лучше их приглашать за полгода. Иногда выступление дуэта на банкете предполагает исполнение лишь одной песни. А некоторые поклонники Уразовой превращают собственное торжество в целый концерт Гузель и заказывают до 15 песен — готовы бесконечно наслаждаться ее голосом. Пара не совершила кардинальных перемен в своих расценках, в прошлом году за вечер Уразова и Хакимов зарабатывали 150 тыс. рублей за 15 песен.



Уже сейчас Лэйну пригласили на семь декабрьских вечеринок. Фото kazanfirst.ru

5. Лэйна «на белом барсе» набирает творческий вес

Молодая певица Лэйна буквально взорвала публику, и не только татарскую. Она переворачивает стереотипы и доказывает, что песня на национальном языке может быть не просто популярной «среди своих», но и звучать современно, не хуже, чем на русском и английском, и просто стать хитом. Осенью у певицы, которая легко экспериментирует, состоялся первый гастрольный тур. Уже сейчас Лэйну пригласили на семь декабрьских вечеринок.

Устоявшегося прайса у певицы нет, но есть стартовые цены, и четкое временное ограничение уже обозначено. Два блока по 15 минут на ранних корпоративах, до 15 декабря, на казанских площадках обойдутся фанатам в 50 тыс. рублей, после 15 декабря цена вырастет до 60—70 тыс. рублей, с оговоркой — в пределах городской черты. Другие условия команда Лэйны обсуждает индивидуально.

6. Жизнь после «Голоса»: в свободном и успешном полете

После некоторого затишья яркий полуфиналист шестого сезона «Голоса», уроженец Зеленодольска Данил Буранов снова набирает популярность. Стремясь встать «на свое крыло», три года назад Буранов ушел от наставника Григория Лепса. «Мы разошлись от того, что наши взгляды на музыкальные перспективы не совпадали. Я вырос на хорошей западной музыке, которая очень сильно отличается от того, что мы слышим по радио. Все-таки процент примитивизма в русской музыке гораздо выше. Это меня всегда смущало. Теперь я осознал, что дело в ментальности. Люди воспринимают музыку по-разному», — заметил молодой певец.

Данил почувствовал вкус свободы, ему нравится быть самостоятельным. В этом году на конкурсе «Новая волна» он приобрел уникальный для себя опыт. Кроме того, принял участие во множестве интересных концертов. Участника «Голоса» часто приглашают в Татарстан, например на фестиваль «Созвездие» — о его создателях, среди которых Дмитрий Туманов, Буранов очень тепло отзывается.

«Елки» у Данила начнутся с 3 декабря. В последнем месяце года осталось пока дней десять, свободных от работы. Фото vk.com/buranov

Недавно молодой певец открыл свою вокальную школу. Декабрь — его любимая пора, когда много работы. «Елки» у Данила начнутся с 3 декабря. В последнем месяце года осталось пока дней десять, свободных от работы. Бронировать артиста на корпоративы начали еще в октябре. Его ждут в Питере, Казани, Челнах, Калуге, Нижнем Новгороде, Ростове. За три песенных блока по 30 минут он запрашивает 100 тыс. рублей.

7. На заслуженного артиста Минвалеева цены выросли

Ильназу Минвалееву в этом году присвоили звание заслуженного артиста Татарстана. Это серьезное достижение, за которое певец благодарен своим близким людям и поклонникам, поддерживающим его. Новое звание исполнителя повлекло и повышение расценок за его работу.

Артист предлагает выступления на любой вкус: с костюмами, музыкантами и ведущим. Баянист, саксофонист, гитарист в коллективе Минвалеева исполняют и сольные номера. Кроме того, в концертах принимают участие другие певцы, танцовщицы, необходим и звукооператор. В большой команде Ильназа Минвалеева — до 15 артистов и технических сотрудников, но в новогодних программах, как правило, задействованы до семи человек. Корпоратив от одного Ильназа Минвалеева с прошлого года подорожал в среднем на 20—40 тыс. рублей и стоит теперь 50—70 тыс. рублей в пределах Казани. Стоимость новогодней вечеринки в других городах начинается от 100 тыс. рублей. Выступление на банкете всего коллектива стоит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, цена за год выросла на 50—100 тыс. рублей. Артисты не придерживаются жестких временных рамок, программа длится от полутора до трех часов — пожелания заказчиков обговаривают индивидуально.

Певец работает с композитором и аранжировщиком, тщательно подбирает репертуар. Песен, по его словам, пишется много, но не все становятся популярными. А народ отдает предпочтение певцам, разумеется, за их хиты. С новыми работами своих поклонников Ильназ знакомит на YouTube.

Праздничные банкеты у тезки Минвалеева — Ильназа Гараева, еще известного как ИлГэрэй, с середины декабря идут ежедневно. Фото vk.com/ilgaray

8. Бронировать татарского диджея заранее — дешевле

Праздничные банкеты у тезки Минвалеева — Ильназа Гараева, еще известного как ИлГэрэй, с середины декабря идут ежедневно. Артиста приглашают в разные города. Его сольное 2-3-часовое выступление в Москве в этом году начинается от 50 тыс. рублей. Певец принимает заказы и на новогоднюю ночь, но только в Казани 6-часовая программа коллектива ИлГэрэя стоит примерно 150 тыс. рублей.

В среднем же артист удерживает цены на уровне прежних лет. В 40 тыс. рублей обойдется 5-часовая вечеринка, в которой Гараев будет и ведущим-диджеем. Как и у других коллег, у певца обязательный набор: бэк-вокалы, аппаратура, свет, звук, баянист, танцовщицы. Все зависит от запросов клиентов. Ильназ Гараев обговаривает каждую деталь при встрече. «Некоторые компании заказывают корпоративы еще летом. Тогда они выигрывают по стоимости. Как правило, до октября мы не повышаем цен. А прежде чем их поднять, советуемся с коллегами по цеху, определяем среднюю рыночную цену».

9. Когда все узнают про Айлин — будет уже дорого

В этом году на татарской эстраде появилось новое имя — Айлин. Ее песни и клипы на русском и на татарском языках уже крутят на телеканалах, радио, в Youtube. Продюсер певицы Мурат Абдульманов увидел в ней перспективную артистку, готовую трудиться и создавать качественный современный контент для слушателей и зрителей: «К сожалению, на татарской эстраде часто слышим оценку: «Все нормально». Работаю уже больше 10 лет в Москве, там такое не проходит. Ты будешь выполнять одну и ту же работу 20-30 раз, пока не получишь того результата, который нужен».

Мурат Абдульманов и Айлин совместно пишут песни на русском и татарском языках, экспериментируют и на английском. В следующем году появится полноценный альбом артистки, она примет участие в музыкальном конкурсе Turkvision (аналог «Евровидения»), а также в совместном концертном туре с одним из известных артистов. Но самое главное для Айлин сегодня — ее пригласил на кинопробы в Голливуд продюсер Дэвид Харрисон, который раскручивал в свое время Дженифер Лопес. Помимо съемок в американской комедии, в планах Айлин и Абдульманова — записать саундтрек к этому фильму. Под брендом «Айлин» продюсер собирается развивать beauty-направление, заниматься благотворительностью. Айлин не исключает, что создаст школу творчества для детей.

В этом году на татарской эстраде появилось новое имя — Айлин. Фото ailindiva.com

К новому году у артистки уже готова часовая программа на русском и татарском языках, в нее включена праздничная песня, которую сочинила Айлин, «Яна ел». Стартовый ценник исполнительницы — 30 тыс. рублей. Ее уже пригласили на «елки» в Москву, города Мурманской и Ростовской областей. Выступление с балетом из двух — четырех человек выше в цене на 20 тыс. рублей. «Такую сумму может заплатить любая компания. Она несравнима с тем, какие деньги мы вложили в этот проект и какие еще потратим. Вначале мы даем людям возможность услышать Айлин, чтобы потом, оценив ее, они уже были бы готовы платить другие деньги. Это такой промоход, на следующий год мы повысим стоимость выступления», — отметил Абдульманов.

10. Классика и эстрада — «в разных флаконах» от одного Рустема Асаева и с коллективом

Цена выступления заслуженного артиста Татарстана Рустема Асаева складывается из многих факторов. Она зависит от удаленности площадки для выступления, от репертуара, а соответственно — от количества выходов и, конечно, от времени. Рустем Асаев исполняет классику и эстрадные песни на русском и татарском языках. Арию из оперы и, к примеру, «Потолок ледяной…» не объединяют в один выход. Певец работает с коллективом, расчет зависит и от числа его участников. Вечер в компании с Рустемом Асаевым обойдется минимум в 20 тыс. рублей. Цена за несколько выходов будет выше, но при заказе нескольких мероприятий стоимость выступления падает. Запросы артист обсуждает с заказчиками банкета, с которыми он находит оптимальное решение.

11. Саида растет и ищет себя

Замыкает новогодний обзор «Реального времени» юная звездочка Саида Мухаметзянова. Стоимость одной песни в исполнении Саиды в Казани — 10 тыс. рублей. Если выступление состоит из нескольких песен, цена каждой снижается.

После того как о Саиде Мухаметзяновой, прошедшей в финал второго сезона «Голос. Дети», узнала вся страна, юную певицу стали приглашать на всевозможные выступления. Звонков поступало так много, что последние три года Саида вынуждена была отвечать отказом — она преодолела серьезный период подготовки к ЕГЭ. Начинающая певица поступила сразу в два учебных заведения и приняла непростое решение — учиться параллельно на факультете востоковедения КФУ и в музыкальном колледже.

После того как о Саиде Мухаметзяновой, прошедшей в финал второго сезона «Голос. Дети», узнала вся страна, юную певицу стали приглашать на всевозможные выступления. Фото tatar-inform.ru

«Фортепиано, вокалом я активно занимаюсь. Записываю новые песни, выкладываю их на YouTube, в «Инстаграме», «ВКконтакте». В конце ноября — начале декабря приму участие в нескольких концертах в Казани», — рассказала Саида.

Ее папа Айрат считает, что профессиональное образование музыканта необходимо Саиде, если она будет востребована на сцене: «Мы не переживали, что в последнее время дочь стали реже приглашать на мероприятия, ей нужно было спокойно закончить школу. И сейчас в приоритете у нее учеба. Но мы в поиске свежих песен на разных языках и на английском тоже — чтобы была своя и брала за душу. Недавно у нас появилась новая песня «Жемчужная четка». Текст Саиде подарила Галия Сафиуллина, вернувшаяся из хаджа. На стихи прекрасно легла музыка композитора Искандера Мустафина, который и помог нам записать песню. И мы получили уже много приятных отзывов на разных языках».