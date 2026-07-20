Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор в Казани

Вместе с ним храм осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня посетил Петропавловский собор в Казани. Вместе с ним храм осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

— Когда взираешь на храмы, которые прошли эпоху разорения и уничтожения всех святынь, то понимаешь, насколько сила Божия сильнее силы человеческой, — сказал патриарх.

Митрополит Кирилл рассказал предстоятелю Русской православной церкви о недавно завершившихся реставрационных работах и истории собора. В дар патриарху он преподнес икону апостолов Петра и Павла, написанную специально к этому событию.

Ранее в Казани Тихвинскую церковь и Успенскую часовню признали объектами культурного наследия регионального значения.

Вадим Вахрушев