На АЗС Татарстана выявили недолив и судовое топливо в бензине
В республике проходит месячник по мониторингу качества моторного топлива
С 28 октября в Татарстане проходит месячник по проверке качества топлива, реализуемого на АЗС. Проверяющие берут пробы бензина и исследуют их в лаборатории. Нарушения хоть и редко, но встречаются. В очередной рейд с сотрудниками ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отправился корреспондент «Реального времени».
Некачественный бензин — только на «мелких» АЗС
Как рассказал замначальника управления Шамиль Гумеров, с начала месячника и до сегодняшнего дня специалисты отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах. Бензин и дизтопливо направляют в лабораторию, где проверяют на соответствие полутора десяткам разных показателей, прописанных в регламентах Таможенного союза и национальном стандарте. Пока в лаборатории испытано 578 из 720 проб. В 16 образцах выявлены те или иные отклонения от нормы.
— Чаще всего нарушения фиксируются на небольших заправках в сельских районах республики. В крупных сетях вертикально интегрированных нефтяных компаний, имеющих собственные лаборатории, нарушений не бывает, — пояснил Шамиль Гумеров.
Результаты проверок передают владельцам АЗС. А в случае грубых и повторных нарушений — в контрольно-надзорные органы.
В топливе слишком много серы
Наиболее частое нарушение стандартов и регламентов, встречающееся на АЗС Татарстана, — превышение содержания в топливе серы.
— Норма — не более 10 мг серы на килограмм топлива. Но есть случаи, когда этот показатель превышен в 5—10, а то и в сто с лишним раз. Если содержание серы — больше тысячи мг на килограмм топлива, это означает, что его могли смешать с печным или судовым топливом, — сетует Гумеров.
Использование бензина с повышенным содержанием серы в большей мере вредит не автомобилю, а окружающей среде: вредные вещества с выхлопными газами попадают в воздух, которым мы все дышим.
— Продажа печного и судового топлива в Татарстане сама по себе не является нарушением. А вот его смешивание с ДТ или бензином — это обман потребителя, — продолжает Гумеров. — К примеру, в Нижегородской области реализация печного и судового топлива через АЗС запрещена постановлением губернатора.
Результаты можно оспорить
Пробы топлива для анализа специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» берут на автозаправках, не предупреждая их владельцев о визите. Бензин — два литра — в чистую канистру наливают из первой попавшейся колонки. Затем его разливают по двум стеклянным бутылкам, каждую из которых закрывают, пломбируют и помечают биркой с информацией о виде топлива, дате, времени и месте отбора. Одну из бутылок отправляют в лабораторию, вторую — хранят в течение полутора месяцев. Это необходимо на тот случай, если в пробе выявят отклонение. Тогда продавец сможет обжаловать вердикт и потребовать провести анализ повторно, в другой лаборатории.
Впрочем, ошибка маловероятна. Первичный анализ проб проводится в аттестованной лаборатории ООО «Ресурс-Аудит». Эта компания выиграла тендер на оказание соответствующих услуг для ГБУ «Управление рационального использования ТЭР». По словам начальника лаборатории Елены Базаевой, все исследования проводятся в полном соответствии с утвержденными методиками. Для исследования каждого конкретного показателя существует своя методика. К примеру, анализ на содержание серы «доверяют» спектроскану. Это полностью автоматизированный прибор, в который надо просто поместить пробу и снять показатели.
Нарушений становится меньше
Если посмотреть на динамику, то доля бензиновых проб, в которых обнаруживаются отклонения от норм, постепенно снижается.
— В 2005 году, когда мы только начинали эту работу, нарушения встречались в 20% проб. Примерно к 2008 году в результате предпринятых мер этот показатель достиг приблизительно 3,5% и долго держался на этом уровне. В этом году месячник пока не завершен, сейчас нарушения выявлены в 2,5% случаев. Цифра еще может измениться, но, по предварительным прогнозам, нарушений будет выявлено меньше, — считает Шамиль Гумеров. — Я это связываю с увеличением доли прямых поставок топлива на АЗС, без посредников в виде нефтебаз. Меньше посредников — выше качество.
Недолив в Рыбно-Слободском районе
Автолюбители нередко жалуются на недолив топлива на АЗС. На каждую подобную жалобу специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» реагируют выездной проверкой.
— Буквально пару недель назад проверяли информацию о недоливе на одной из АЗС в Рыбно-Слободском районе, — рассказал Шамиль Гумеров. — Пробу поместили в 10-литровый образцовый мерник и выявили недолив 495 миллилитров при норме 50 миллилитров. Материалы проверки направили в прокуратуру.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым