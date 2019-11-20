На АЗС Татарстана выявили недолив и судовое топливо в бензине

В республике проходит месячник по мониторингу качества моторного топлива

Фото: Максим Платонов

С 28 октября в Татарстане проходит месячник по проверке качества топлива, реализуемого на АЗС. Проверяющие берут пробы бензина и исследуют их в лаборатории. Нарушения хоть и редко, но встречаются. В очередной рейд с сотрудниками ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отправился корреспондент «Реального времени».

Некачественный бензин — только на «мелких» АЗС

Как рассказал замначальника управления Шамиль Гумеров, с начала месячника и до сегодняшнего дня специалисты отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах. Бензин и дизтопливо направляют в лабораторию, где проверяют на соответствие полутора десяткам разных показателей, прописанных в регламентах Таможенного союза и национальном стандарте. Пока в лаборатории испытано 578 из 720 проб. В 16 образцах выявлены те или иные отклонения от нормы.

— Чаще всего нарушения фиксируются на небольших заправках в сельских районах республики. В крупных сетях вертикально интегрированных нефтяных компаний, имеющих собственные лаборатории, нарушений не бывает, — пояснил Шамиль Гумеров.

Результаты проверок передают владельцам АЗС. А в случае грубых и повторных нарушений — в контрольно-надзорные органы.

Как рассказал замначальника управления Шамиль Гумеров, с начала месячника и до сегодняшнего дня специалисты отобрали 720 проб на 401 АЗС и трех нефтебазах

В топливе слишком много серы

Наиболее частое нарушение стандартов и регламентов, встречающееся на АЗС Татарстана, — превышение содержания в топливе серы.

— Норма — не более 10 мг серы на килограмм топлива. Но есть случаи, когда этот показатель превышен в 5—10, а то и в сто с лишним раз. Если содержание серы — больше тысячи мг на килограмм топлива, это означает, что его могли смешать с печным или судовым топливом, — сетует Гумеров.

Использование бензина с повышенным содержанием серы в большей мере вредит не автомобилю, а окружающей среде: вредные вещества с выхлопными газами попадают в воздух, которым мы все дышим.

— Продажа печного и судового топлива в Татарстане сама по себе не является нарушением. А вот его смешивание с ДТ или бензином — это обман потребителя, — продолжает Гумеров. — К примеру, в Нижегородской области реализация печного и судового топлива через АЗС запрещена постановлением губернатора.

Результаты можно оспорить

Пробы топлива для анализа специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» берут на автозаправках, не предупреждая их владельцев о визите. Бензин — два литра — в чистую канистру наливают из первой попавшейся колонки. Затем его разливают по двум стеклянным бутылкам, каждую из которых закрывают, пломбируют и помечают биркой с информацией о виде топлива, дате, времени и месте отбора. Одну из бутылок отправляют в лабораторию, вторую — хранят в течение полутора месяцев. Это необходимо на тот случай, если в пробе выявят отклонение. Тогда продавец сможет обжаловать вердикт и потребовать провести анализ повторно, в другой лаборатории.

Впрочем, ошибка маловероятна. Первичный анализ проб проводится в аттестованной лаборатории ООО «Ресурс-Аудит». Эта компания выиграла тендер на оказание соответствующих услуг для ГБУ «Управление рационального использования ТЭР». По словам начальника лаборатории Елены Базаевой, все исследования проводятся в полном соответствии с утвержденными методиками. Для исследования каждого конкретного показателя существует своя методика. К примеру, анализ на содержание серы «доверяют» спектроскану. Это полностью автоматизированный прибор, в который надо просто поместить пробу и снять показатели.

Бензин — два литра — в чистую канистру наливают из первой попавшейся колонки. Затем его разливают по двум стеклянным бутылкам, каждую из которых закрывают, пломбируют и помечают биркой с информацией о виде топлива, дате, времени и месте отбора

Нарушений становится меньше

Если посмотреть на динамику, то доля бензиновых проб, в которых обнаруживаются отклонения от норм, постепенно снижается.

— В 2005 году, когда мы только начинали эту работу, нарушения встречались в 20% проб. Примерно к 2008 году в результате предпринятых мер этот показатель достиг приблизительно 3,5% и долго держался на этом уровне. В этом году месячник пока не завершен, сейчас нарушения выявлены в 2,5% случаев. Цифра еще может измениться, но, по предварительным прогнозам, нарушений будет выявлено меньше, — считает Шамиль Гумеров. — Я это связываю с увеличением доли прямых поставок топлива на АЗС, без посредников в виде нефтебаз. Меньше посредников — выше качество.

Недолив в Рыбно-Слободском районе

Автолюбители нередко жалуются на недолив топлива на АЗС. На каждую подобную жалобу специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» реагируют выездной проверкой.

— Буквально пару недель назад проверяли информацию о недоливе на одной из АЗС в Рыбно-Слободском районе, — рассказал Шамиль Гумеров. — Пробу поместили в 10-литровый образцовый мерник и выявили недолив 495 миллилитров при норме 50 миллилитров. Материалы проверки направили в прокуратуру.



1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов