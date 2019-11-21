Путин о ВСМ «Москва — Казань»: «В принципе, возможно, даже из того же ФНБ, но отдача какая будет?»

Глава государства на форуме «Россия зовет!» рассказал, как реализуются нацпроекты и каким образом отбирают проекты для ФНБ

На открывшемся накануне форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин и участники российского и иностранного бизнеса обсудили перспективы внешнеэкономического сотрудничества в условиях санкций. Оценивая последствия выхода американских компаний из российских шельфовых проектов, глава государства назвал это решение США «выстрелом в собственную ногу». Впрочем, центральное место в дискуссии заняла российская повестка: что послужит толчком для экономического роста и можно ли было вернуться к ключевой ставке ЦБ в 6,5% раньше осени? Неожиданно прозвучал вопрос об эффективности управления «Башнефтью», на что президент лаконично заявил, что считает справедливым передачу блокирующего пакета акций властям Башкирии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что волнует иностранцев в России

Перед приходом президента на пленарную сессию «Мосты над волнами деглобализации» глава ВТБ Андрей Костин пригласил к деловому разговору известных представителей крупного иностранного бизнеса, работающих в России. Рядом с ним по левую руку сидела очаровательная дама в строгом брючном костюме — Эмма Марчегалья, президент итальянской энергетической компании Eni, далее китайский коллега, исполнительный директор совета директоров и президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи, а по правую руку — председатель и главный исполнительный директор американского инвестиционного банка Moelis&Company Кен Моэлис.

Модератор сессии задавал им схожие вопросы: испытывают ли они трудности ведения бизнеса в России, какие последствия для мировой экономики несут за собой санкции против нашей страны и ждать ли настоящей торговой войны между США и Китаем? Последним всерьез обеспокоены в мировом сообществе, ведь объем мировой торговли начинает существенно замедляться. Так, если по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 5%, то сейчас ожидается подъем всего на 1%, что неизбежно отразится на экономике разных государств — такие тревожные нотки звучали от представителей зарубежных компаний на форуме «Россия зовет!».

По мнению Марчегальи, в этих условиях России необходимо увеличивать инвестиции в технологическое развитие: гидравлику, микроэлектронику и прочие сферы, которые сделают ее более конкурентоспособной

Eni испытала трудности с доступом к госконтрактам

Эмма Марчегалья оценила текущую мировую конъюнктуру как «далекую от позитивной», указав, что основные риски для промышленности возникают из-за слишком большого количества неопределенностей во внешней торговле в ходе противостояния стран-гигантов. Мировая глобализация, по ее словам, существенно увеличивает технологическое неравенство между странами, и протекционизм может стать опасным оружием в защите своих рынков. Поэтому она видит необходимость сохранения открытости мировых рынков для обмена технологическими инновациями.

— Я выступаю за открытый рынок, но за справедливую торговлю, — завила она.

По мнению Марчегальи, в этих условиях России необходимо увеличивать инвестиции в технологическое развитие: гидравлику, микроэлектронику и прочие сферы, которые сделают ее более конкурентоспособной. Говоря о деятельности Eni в России, она напомнила, что в 2010 году было открыто производство нержавеющих труб во Владимире. Некоторое время назад компания, по ее словам, начала испытывать затруднения при участии в тендерах на получение государственных контрактов. Впоследствии ситуация начала улучшаться, признала она.

— Мы довольны и будем развиваться в России, — подчеркнула Марчегалья, добавив, что итальянцы продолжают работать со всеми крупными нефтяными компаниями России, несмотря на неблагоприятные условия из-за санкций. — Мы стали настоящими друзьями.

Последним аккордом к выступлению представителя европейского бизнеса стала ремарка Андрея Костина. Он вспомнил, что художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев дал благотворительный концерт в посольстве Италии, который положил начало сбору средств в поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения. «Не первый раз тонет и не в первый раз выплывет», — заметил модератор форума.

Кен Моэлис заметил, что «ошибки допускают не только инвестиционные стратеги, но и политики», а деглобализация идет в русле политических течений

Китай хочет от России качественных продуктов питания

«Какие перспективные направления в энергетике вы видите для себя в России?» — задал следующий вопрос Андрей Костин президенту китайского Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи. Перед этим он пояснил, что китайцы являются акционерами международного флагманского проекта «Ямал-СПГ» российской нефтехимической компании СИБУР и развивают новый инвестиционный проект прокладки Северного морского пути.

Господин Ван Яньчжи сразу перешел к конкретике, заявив, что от энергетических проектов Китай хотел бы перейти к инвестированию в строительство объектов инфраструктуры (морские трансконтейнерные перевозки) и в сельское хозяйство. Последнее направление представляется наиболее важным. «$137 млрд достиг импорт сельскохозяйственной продукции Китая. И только 2 процента идет из России», — посетовал он. По его словам, сейчас в стране значительно вырос спрос на качественные сельхозпродукты, поэтому есть высокий интерес к изучению возможностей России. Говоря о возможностях самого Фонда Шелкового пути, он заметил, что готов инвестировать в юанях и привлекать кредитование с партнерами из России.

— Что будет с торговой войной между США и КНР и удастся ли ее избежать? — задал волнующий всех вопрос глава ВТБ председателю и главному исполнительному директору Moelis&Company господину Кен Моэлису.

Американский банкир ушел от прямого ответа, но заметил, что «ошибки допускают не только инвестиционные стратеги, но и политики», а деглобализация идет в русле политических течений. «60 лет назад [большие страны] пошли по пути глобализации, перенося производства в третьи страны из-за дешевой электрической энергии, — рассуждал он о причинах глобализации. — И вдруг 10 лет назад подскочили тарифы на перевозки. Но одновременно развились цифровые технологии, которые могут сократить производственные цепочки». Моэлис считает, что политики часто идут на поводу у национальных популистов и рыночных интересов, из-за чего нарушается равновесие. И возвращаясь к заданному вопросу, он дипломатично заметил, что мировая торговля не уйдет в минус, но не стал дальше рассуждать, потому что стало известно о приходе главного гостя форума Владимира Путина.

«Ну вот почему русские задают плохие вопросы, а иностранцы — хорошие», — шутя воскликнул в какой-то момент Андрей Костин

Располагаемые доходы граждан практически стоят на месте

Во вступительном слове Владимир Путин обозначил текущую ситуацию и задачи в свете национального развития. По его словам, несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика:

— В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента, а за три квартала текущего года он скромнее — 1,1 процента.



Но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста, подчеркнул президент. Ключевой задачей экономического развития он назвал рост доходов населения: «Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию».

В течение полутора часов президент отвечал на разные некомплиментарные вопросы бизнесменов о внешнеэкономической ситуации и о возможностях экономического роста в России, но оказалось, что русские вопросы острее, чем те, что задают иностранные гости. «Ну вот почему русские задают плохие вопросы, а иностранцы — хорошие», — шутя воскликнул в какой-то момент Андрей Костин. «Тут нет ни плохих, ни хороших вопросов», — поправил его президент.

Иностранцев больше интересовало, как работают нацпроекты в стране, на что будут расходоваться средства Фонда национального благосостояния, почему так долго ЦБ проводил жесткую кредитно-денежную политику, которая может быть повлияла на динамику экономического роста, и какие последствия разрыва отношений с США в энергетической области. Говоря о неполном финансировании нацпроектов, Путин признал, что освоено 64 процента выделенных в этом году средств из бюджета РФ. «Проблема в том, что деньги выделяются из федерального бюджета, а осваиваются в регионах. Больше внимания надо уделять взаимодействию», — пояснил Владимир Путин. При этом он указал, что «нет цели истратить деньги во что бы то ни было», а важно, чтобы средства расходовались эффективно.

«Отдача какая будет — вот что важно. Не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе. Исходим только из этого», — подчеркнул Владимир Путин. Фото Максима Платонова

Как «распечатать» ФНБ и есть ли шанс у ВСМ «Москва — Казань»

Американские инвестиционные аналитики спрашивали, как будут расходоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), который достиг предельного уровня капитализации. Президент согласился, что ФНБ превысил отметку 7 процентов по свободной части накоплений, после чего может приступить к инвестированию в проекты на возвратной основе.

— Проекты выбираются, будем смотреть. Это должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики, — пояснил Путин, добавив, что разбрасываться деньгами никто не собирается, — Они исчерпаемы, но могут подтолкнуть развитие экономики.

По его словам, при отборе проектов необходимо думать и о такой важнейшей социально-экономической составляющей, как реальные доходы граждан страны. Позднее, отвечая на схожий вопрос, президент заверил, что тратить деньги фонда на энергетику не собираются. На еще один вопрос, можно ли направить средства ФНБ на строительство ВСМ «Москва — Казань», президент ответил так:

— Отношение [к проекту] чисто рыночное — посчитать надо. Понятно, что давно считают, и тем не менее. Мы знаем, как во многих странах развивается высокоскоростное железнодорожное движение, каковы экономические результаты развития этого вида транспорта. Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное. Что эффективнее для нас? Грузооборот, пассажирооборот — это счетные позиции. Средства выделены у нас, это [финансирование], в принципе, возможно, даже из того же ФНБ. Отдача какая будет — вот что важно. Не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе. Исходим только из этого, — подчеркнул Владимир Путин.

На фоне макроэкономической повестки неожиданно прозвучал вопрос об эффективности управления «Башнефтью». Фото oilcapital.ru

«Башнефть» под крылом «Роснефти» снизила добычу?

На фоне макроэкономической повестки неожиданно прозвучал вопрос об эффективности управления «Башнефтью». Один из российских участников форума спросил, что думает глава государства по поводу снижения добычи нефти у компании после перехода под контроль «Роснефти». Задававший вопрос уточнил, что четыре с половиной года назад был подписан указ о передаче блокирующего пакета акций «Башнефти» Республике Башкортостан, а 60 процентов перешло «Роснефти». За это время добыча упала на 13 процентов, условия расчетов с контрагентами ухудшились, а дивидендные выплаты сократились с 50 до 27 процентов.

Владимир Путин сразу заявил, что считает справедливой передачу пакета акций Башкортостану и что глава республики должен активно участвовать в управлении нефтяной компанией, как делал его предшественник. Но касаясь оперативной деятельности, президент ответил, что государство не вмешивается в работу «Роснефти», а она действует на рыночных условиях.

— «Роснефть» хотя и компания с преимущественно государственным участием, но она работает на рынке. И она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компании, — заявил Путин.

Президент заметил, что «Башнефть» всегда отличалась хорошими перерабатывающими мощностями, но имела проблемы с добычей. «То, что добыча там упала, видимо, это застарелые проблемы, которые связаны со сложностями в области добычи. На все остальное, связанное с финансами компании, надо посмотреть», — отметил Путин. Позднее «Роснефть» опровергла претензии о снижении добычи и дивидендов после смены собственника.

В заключение президент ответил на вопрос о последствиях разрыва отношений с США в сфере разработки шельфовых проектов. Путин был лаконичен: «Сами себе в ногу выстрелили»

Может, к ставке в 6,5 процента можно было прийти раньше?

Поставил точку российский лидер и в вопросе о том, как долго нужно было удерживать ключевую ставку ЦБ на высоком уровне. Один из гостей форума заметил, что стабильность в стране базируется на жесткой кредитно-денежной политике, но что тогда может содействовать экономическому росту?

— Наверное, это можно было бы сделать, наверное, это бы сказалось на темпах роста, но Банк России проводит самостоятельную политику. Я не могу не согласиться с Банком России в том, что у нас очень много непрогнозируемых рисков. ЦБ действовал консервативно, может быть, в чем-то избыточно консервативно, а может быть, и нет, — высказал мнение Путин, добавив, что «задним умом все сильны», когда говорят, что «к 6,5 процента можно было прийти раньше».

В целом президент оценил работу ЦБ удовлетворительно. Глава ВТБ поинтересовался, по какой системе оценка? «По трехбалльной — это будет отлично», — ответил ему президент.

В заключение президент ответил на вопрос о последствиях разрыва отношений с США в сфере разработки шельфовых проектов. Путин был лаконичен: «Сами себе в ногу выстрелили». По его словам, когда власти США запретили американским компаниям работать на шельфе, им пришлось уходить с финансовыми потерями. «Кого наказали? Сами себя!» — убежден Путин. При этом он заметил, что США — великая страна, но товарооборот с этой страной у России растет медленно. «При Трампе вырос на $25 млрд. При том, что с Турцией — на $25 млрд. Мало, конечно», — резюмировал глава государства.