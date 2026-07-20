Учителям с 25-летним стажем присвоят звание «Ветеран труда»

Документ вводит новые социальные гарантии для педагогов, включая защиту жизни и здоровья

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Указ закрепляет за учителями особый статус и общественную значимость их труда.

— В целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности, — сказано в документе.

Педагогам гарантируется защита от угрозы причинения вреда жизни и здоровью при осуществлении профессиональной деятельности, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с работой, трудовыми правами и социальными гарантиями.

Кроме того, учителям, имеющим не менее 25 лет педагогического стажа, будет присваиваться звание «Ветеран труда». Также педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам и право бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц.

Ранее сообщалось, что дисциплинарные и административные полномочия школьных учителей и директоров в настоящее время серьезно ограничены.

Вадим Вахрушев