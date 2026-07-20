В Госдуму внесут проект закона о налоговом мониторинге для резидентов ОЭЗ

Внедрение налогового мониторинга не повышает налоговую нагрузку

Фото: Айдар Раманкулов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат фракции Александр Ремезков планируют внести законопроект о налоговом мониторинге для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Этот законопроект получил поддержку от правительства РФ, его текст доступен ТАСС.

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые обязывают резидентов ОЭЗ перейти на налоговый мониторинг в течение двух лет после подписания соглашения о ведении деятельности. Малый и средний бизнес будет исключен из этого требования.

Как пояснил Миронов, внедрение налогового мониторинга не повышает налоговую нагрузку. По его словам, эта система заменяет выездные проверки и помогает заранее устранить ошибки в отчетности, а также избежать претензий со стороны налоговых органов.

— В целом этот механизм упрощает и делает более прозрачным налоговое администрирование, что выгодно как для государства, так и для бизнеса. Я надеюсь, что с учетом поддержки правительства Госдума оперативно примет наш законопроект, — отметил депутат.

В отзыве правительства РФ указано, что кабмин поддерживает законодательную инициативу с условием ее доработки. В документе подчеркивается, что для реализации предложенного механизма потребуется принятие отдельного федерального закона, который внесет изменения в закон «Об особых экономических зонах в России».

Ранее сообщалось, что в Татарстане расширят ОЭЗ «Зеленая долина».

Никита Егоров