В Сибири открыли первый памятник Габдулле Тукаю
Бюст установлен на территории средней школы
В селе Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области состоялось открытие памятника Габдулле Тукаю. Это первый монумент великому татарскому поэту, установленный в Сибири.
— Памятный знак находится на территории средней школы села Ашеваны, — сообщает Всемирный конгресс татар.
Автором скульптуры выступила заслуженный деятель искусств Татарстана Винера Абдуллина.
На церемонии открытия присутствовали представители региональной власти, Всемирного конгресса татар, национально-культурных объединений, а также жители и гости села.
Ранее в Омске открыли памятник другому великому татарскому поэту — Мусе Джалилю.
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