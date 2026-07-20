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В Сибири открыли первый памятник Габдулле Тукаю

18:30, 20.07.2026

Бюст установлен на территории средней школы

В Сибири открыли первый памятник Габдулле Тукаю
Фото: Взято с сайта Всемирного конгресса татар

В селе Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области состоялось открытие памятника Габдулле Тукаю. Это первый монумент великому татарскому поэту, установленный в Сибири.

— Памятный знак находится на территории средней школы села Ашеваны, — сообщает Всемирный конгресс татар.

Автором скульптуры выступила заслуженный деятель искусств Татарстана Винера Абдуллина.

На церемонии открытия присутствовали представители региональной власти, Всемирного конгресса татар, национально-культурных объединений, а также жители и гости села.

Ранее в Омске открыли памятник другому великому татарскому поэту — Мусе Джалилю.

Вадим Вахрушев

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