Минниханов отметил важность подготовки управленческих кадров в Татарстане

Резервисты презентовали раису республики краткие обзоры своих проектов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва республики в Доме Правительства. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул важность подготовки управленческих кадров в республике и отметил, что участники программы будут разрабатывать проекты, направленные на социально-экономическое развитие Татарстана под руководством опытных наставников.

Он также напомнил, что управленческий кадровый резерв формируется ежегодно, и поздравил участников с успешным прохождением конкурсного отбора. Глава республики подчеркнул, что программа предоставляет отличные возможности для получения новых знаний и практического опыта.

Каждому резервисту будет назначен куратор из числа высших должностных лиц республики, и руководство Татарстана надеется получить от участников свежие идеи для реализации в будущем.

В ходе встречи резервисты презентовали краткие обзоры своих проектов. В дальнейшем участникам предстоит обучение и стажировки на предприятиях, а также в органах государственной власти и муниципалитетах.

Ранее Минниханов поручил усилить контроль за порядком в парках Татарстана.

Никита Егоров