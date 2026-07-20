Казань вошла в тройку городов по числу столиков на улице

При этом количество веранд в городе сокращается

Фото: Мария Зверева

В Казани 19% заведений общепита предлагают посетителям столики на улице. По этому показателю столица Татарстана заняла третье место среди 16 крупнейших городов России, уступив только Краснодару (27%) и Нижнему Новгороду (20%).

— Количество заведений с летними верандами в городах-миллионниках сократилось с июля 2025 года на 8% — до 8,6 тыс. в июле 2026-го, — сказано в данных исследования 2ГИС.

Летние веранды в Казани есть у 18% заведений. По этому показателю город делит высокие позиции с Ростовом-на-Дону, Краснодаром и Самарой (по 18%), уступая лишь Нижнему Новгороду, где веранды есть у каждого пятого заведения (20%). В то же время число точек со столиками на улице выросло на 3% в среднем по стране.

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Вадим Вахрушев