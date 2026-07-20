Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии
Хуситы заявили, что готовы к жесткому ответу на любые действия Эр-Рияда
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Военный представитель мятежников Яхья Сариа опубликовал соответствующее заявление.
— Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления, — сказано в их социальных сетях.
В заявлении также говорится, что мятежники полностью готовы к любому развитию событий и обещают жестко ответить на любые попытки Саудовской Аравии усилить давление. Кроме того, хуситы призвали своих сторонников продолжать всеобщую мобилизацию.
Ранее йеменские хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня после удара по аэропорту Саны.
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