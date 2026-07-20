Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии

Хуситы заявили, что готовы к жесткому ответу на любые действия Эр-Рияда

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Военный представитель мятежников Яхья Сариа опубликовал соответствующее заявление.

— Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления, — сказано в их социальных сетях.

В заявлении также говорится, что мятежники полностью готовы к любому развитию событий и обещают жестко ответить на любые попытки Саудовской Аравии усилить давление. Кроме того, хуситы призвали своих сторонников продолжать всеобщую мобилизацию.

Ранее йеменские хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня после удара по аэропорту Саны.

Вадим Вахрушев