Постоплатой парковок в Казани воспользовались более 44,5 тыс. человек

Новая функция работает с 15 июня в тестовом режиме

Фото: Максим Платонов

С 15 июня в Казани в тестовом режиме заработала функция постоплаты парковок — она позволяет внести средства до конца текущих суток. За пять недель ей воспользовались порядка 44,5 тыс. человек, рассказал на аппаратном совещании в мэрии замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

По его словам, первые дни показали, что услуга очень востребована. За первую неделю функцией воспользовались 6,8 тыс. автомобилистов. Во вторую был зафиксирован скачок на 44% — число пользователей выросло до 9,8 тыс. После число стабилизировалось на уровне 9 тыс. в неделю, заявил Ильдар Шакиров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В общем количестве переводов доля постоплаты составила 5,5%, добавил он. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал следить за новинками в этой сфере от властей других городов, особенно Москвы.

Напомним, систему постоплаты ввели в связи с тем, что из-за ограничений интернета горожане могут не суметь вовремя внести средства. Произвести оплату можно через мобильное приложение «Госпарковки» или портал «Казанский паркинг».

Галия Гарифуллина