«Роскосмос» об обысках в ПСО «Казань»: «Дирекция космодрома Восточный жестко контролирует ситуацию»

«Реальному времени» прокомментировали следственную проверку в татарстанской компании по делу о хищении 250 млн рублей

В казанском Кремле сегодня не стали комментировать прошедшие обыски в ПСО «Казань». Федеральные и республиканские представители силовых структур накануне пришли в офис татарстанской строительной компании в рамках расследования новых уголовных дел о хищении 250 млн рублей на строительстве космодрома Восточный. В Роскосмосе же по запросу «Реального времени» заявили, что дирекция космодрома Восточный жестко контролирует ситуацию и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей.



«Проводится проверка»



Следком России выявил новые факты хищения на стройке космодрома Восточный. Сообщается о пропаже 250 млн рублей при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», подрядчиком объекта является ПСО «Казань».

Возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, деньги вывели по подложным документам. В рамках расследования этих дел накануне в офисе ПСО «Казань» прошли обыски и изъятие документов.

— Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом, о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе строительной компании.

В офисе ПСО «Казань» прошли обыски и изъятие документов. Фото Романа Хасаева

— Действия следственных органов мы не комментируем. Бюджет на строительство второй очереди космодрома Восточный находится в ведении Федерального казначейства, а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту. ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» жестко контролирует ситуацию, и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей, — сообщил «Реальному времени» заместитель руководителя пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Белкин.

«Нам по этому поводу ничего не известно»

Других подробностей в ПСО «Казань» по расследованию дела не сообщают. В казанском Кремле сегодня также не стали комментировать тему:

— Нам по этому поводу ничего не известно. Это негосударственная структура. Лучше обратиться туда, кто проводит обыски, — заявила спикер Кремля Лилия Галимова.

В «Роскосмосе» нашему изданию сообщили о том, как сейчас продвигается стройка на Восточном:

— Что касается самой стройки, она развивается по утвержденному плану и графикам. Основные работы ведутся на стартовом комплексе. Всего в плане второй очереди строительства еще 18 объектов. По ним ведется предконтрактная работа. Строительные работы на второй очереди ведутся по плану, а по ряду объектов — с опережением графика. Так, 15 декабря с опережением почти на 0,6 года планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота, — пояснил «Реальному времени» Дмитрий Белкин.

Некоторые подробности расследования новых уголовных дел привел сегодня «Ъ». Два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Восточного были возбуждены 15 ноября, затем объединены в одно производство. В деле фигурируют две суммы вывода бюджетных средств: 13,8 млн и 242,6 млн рублей.

Завершить проект ценой в 100 млрд рублей должны в 2022 году. Фото kremlin.ru

Деньги похитили со стройки стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в ЗАТО Циолковский, начатой этой весной. Завершить проект ценой в 100 млрд рублей должны в 2022 году. Исполнителем гособоронзаказа по данному объекту выступала еще одна татарстанская компания — ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП). Следствие установило, что с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года должностные лица из ПСП представили в Управление Федерального казначейства (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». Последняя фирма специализируется на аренде и лизинге сухопутных транспортных средств и оборудования. Следователи выяснили, что договоры аренды на самом деле не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы были подложными. И все же УФК Татарстана заплатило 13,8 млн рублей «Трио-ВИС» через ООО ПСП. По схожей схеме, по версии следствия, вывели и вторую сумму — 242,6 млн рублей через ПСП и ПСО «Казань». Этой суммой рассчитались по подложным документам за приемку якобы выполненных работ с компаниями ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС».

Путин: «Воруют сотнями миллионов!»

ООО «Поволжское строительное предприятие» расположено в Казани по адресу: ул. Коломенская, д. 12, пом. 24, зарегистрировано 4 июля 2018 года. Основной вид деятельности компании с уставным капиталом 10 000 тыс. рублей, которой руководит Ильнур Гарафтинович Яруллин, — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее он являлся бенефициаром еще одной компании — ООО «ПИК 8», и руководил ООО «КБС». На конец прошлого года в компании работали 66 сотрудников.

«Реальное время» пыталось связаться с генеральным директором ПСП. Ильнур Яруллин на звонки не ответил.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома Восточный. По факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями на данной стройке осудили 58 человек.

Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что не удалось навести порядок на строительстве космодрома Восточный. Фото kremlin.ru

— Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят, — посетовал президент.

Между тем еще 8 ноября начальник организационно-административного отдела филиала «Роскосмоса» на космодроме Восточный Константин Насуленко заявил, что к подрядчику второй очереди — ПСО «Казань» — претензий нет: «Пока разочарований в подрядчике нет. Все идет по графику».

Еще ранее в том же ключе высказался и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что, несмотря на критику, не видит причин для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. ПСО «Казань» останется на объекте.

— У нас нет оснований менять подрядчика. Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств, — заявил еще в сентябре Рогозин.

По данным госкорпорации, ПСО «Казань» ведет строительство стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.