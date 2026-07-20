Новости общества

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин наградил Ираду Аюпову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

15:53, 20.07.2026

Также звание «Заслуженный энергетик РФ» получил электромонтер из Татарстана

Владимир Путин наградил Ираду Аюпову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: Мария Зверева

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования акционерного общества «ТАНЕКО» Фариду Шайхиеву.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены две семьи из республики: Сагитовы Айнур и Марзия, а также Шпякины Евгений и Любовь.

Ранее президент Абхазии вручил раису Татарстана высший орден республики.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также