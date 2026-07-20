Владимир Путин наградил Ираду Аюпову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Также звание «Заслуженный энергетик РФ» получил электромонтер из Татарстана
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования акционерного общества «ТАНЕКО» Фариду Шайхиеву.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены две семьи из республики: Сагитовы Айнур и Марзия, а также Шпякины Евгений и Любовь.
Ранее президент Абхазии вручил раису Татарстана высший орден республики.
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