Умер первый зампредседателя ТПП республики Артур Николаев

О месте и времени прощания сообщат позже

Фото: Динар Фатыхов

Умер первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты республики Артур Николаев. О его смерти сообщила пресс-служба ТПП РТ.

— Уважаемые предприниматели! С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно скончался Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев. О месте и времени прощания сообщим позже, — говорится в сообщении.

Николаев родился 21 октября 1967 года в Казани. В 1991-м он окончил КГУ (по специальности «радиофизик»), а в 1999-м получил специальность «менеджер» в том же университете.

В ТПП РТ он начал работать в 2000-м с должности начальника организационного отдела. С ноября 2006 года — зампредседателя правления Торгово-промышленной палаты РТ, а с ноября 2012-го — руководитель Европейского информационного Консультационного центра РТ.



Никита Егоров