В Татарстане до конца недели сохранится жаркая погода
Днем воздух прогревается до 25–30 градусов
В Татарстане установилась теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра республики, сейчас на большей части территории региона сохраняется область повышенного атмосферного давления.
— Сегодня в полдень температурный фон составил 25—28 градусов, — сообщает Гидрометцентр РТ.
- В ближайшие сутки, 21 июля, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 13—18 градусов, днем воздух прогреется до 25—30.
- В среду, 22 июля, ночью будет без осадков, однако днем и вечером к западным районам приблизится атмосферный фронт, местами возможны небольшие дожди. Ночью — 15—20 градусов, днем — 25—30.
- В четверг, 23 июля, под влиянием фронтального раздела местами пройдут кратковременные дожди. Ночью по-прежнему 15—20, днем — 23—28, на востоке — до 31 градуса.
По предварительному прогнозу, 24 и 25 июля республика останется в зоне теплой и неустойчивой воздушной массы с дневными температурами 25—30 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что российские аграрии могут собрать 318 тысяч тонн клубники — на 8% больше, чем в прошлом году, благодаря благоприятной погоде.
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