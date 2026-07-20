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В Татарстане до конца недели сохранится жаркая погода

18:39, 20.07.2026

Днем воздух прогревается до 25–30 градусов

В Татарстане до конца недели сохранится жаркая погода
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане установилась теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра республики, сейчас на большей части территории региона сохраняется область повышенного атмосферного давления.

— Сегодня в полдень температурный фон составил 25—28 градусов, — сообщает Гидрометцентр РТ.

  • В ближайшие сутки, 21 июля, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 13—18 градусов, днем воздух прогреется до 25—30.
  • В среду, 22 июля, ночью будет без осадков, однако днем и вечером к западным районам приблизится атмосферный фронт, местами возможны небольшие дожди. Ночью — 15—20 градусов, днем — 25—30.
  • В четверг, 23 июля, под влиянием фронтального раздела местами пройдут кратковременные дожди. Ночью по-прежнему 15—20, днем — 23—28, на востоке — до 31 градуса.

По предварительному прогнозу, 24 и 25 июля республика останется в зоне теплой и неустойчивой воздушной массы с дневными температурами 25—30 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что российские аграрии могут собрать 318 тысяч тонн клубники — на 8% больше, чем в прошлом году, благодаря благоприятной погоде.

Вадим Вахрушев

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