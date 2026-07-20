Владимир Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы

Необходимые материалы должно подготовить правительство России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 августа 2026 года разработать разъяснения, методические рекомендации, информационные письма и другие документы для грузоперевозчиков в связи с переходом на электронные перевозочные документы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение было утверждено в результате совещания с членами правительства, которое прошло 23 июня. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В перечне поручений указано, что правительство совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» должно подготовить необходимые материалы, касающиеся перехода на электронные перевозочные документы.

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Никита Егоров