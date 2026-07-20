Владимир Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы
Необходимые материалы должно подготовить правительство России
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 августа 2026 года разработать разъяснения, методические рекомендации, информационные письма и другие документы для грузоперевозчиков в связи с переходом на электронные перевозочные документы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Поручение было утверждено в результате совещания с членами правительства, которое прошло 23 июня. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
В перечне поручений указано, что правительство совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» должно подготовить необходимые материалы, касающиеся перехода на электронные перевозочные документы.
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