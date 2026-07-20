Работы по ликвидации аварийных мест в Казани выполнили на 96%

По итогам 2025 года в столице Татарстана насчитывалось 66 участков аварийности

Фото: Динар Фатыхов

Работы по ликвидации аварийных мест в Казани выполнили на 96%. Об этом сообщил на совещании в мэрии замглавы исполкома города Игорь Куляжев.

По итогам 2025 года в столице Татарстана насчитывалось 66 участков аварийности. Наиболее опасные участки — перекрестки Островского — Пушкина, Чуйкова — Бондаренко, Габишева — Кул Гали и Танковое кольцо. На улучшение транспортной ситуации из республиканского бюджета выделили 150 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Из 66 участков на 59 мероприятия по ликвидации аварийной ситуации выполнены полностью. На пяти участках на ул. Габишева, Мира, Мамадышском тракте они будут завершены в рамках ремонта улично-дорожной сети, который сейчас ведется. На двух участках для установки светофорных объектов по ул. Фучика и Спартаковской готовится проектно-сметная документация. Общее выполнение — 96%, — сказал Куляжев.

Напомним, за шесть месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировали 206 ДТП с участием детей до 16 лет. В этих авариях погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 ребенок получил травмы.

Галия Гарифуллина