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Совет директоров БСК вновь избрал председателем Григория Рапоту

10:58, 28.05.2019
Совет директоров БСК вновь избрал председателем Григория Рапоту
Фото: google.com/maps /

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) выбрал своего председателя. Им вновь стал Григорий Рапота.

Заседание совета прошло в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

На этом же заседании было одобрено предложение продлить сделки с «Райффайзенбанком» по кредитной линии на 6 млрд рублей.

Напомним, что Григорий Рапота входит в совет директоров БСК с 2012 года. Ранее сообщалось, что в правление предприятия вошел директор по технологии и развитию Раиль Фаткуллин.

ПромышленностьБизнес Башкортостан
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