Совет директоров БСК вновь избрал председателем Григория Рапоту

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) выбрал своего председателя. Им вновь стал Григорий Рапота.

Заседание совета прошло в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

На этом же заседании было одобрено предложение продлить сделки с «Райффайзенбанком» по кредитной линии на 6 млрд рублей.

Напомним, что Григорий Рапота входит в совет директоров БСК с 2012 года. Ранее сообщалось, что в правление предприятия вошел директор по технологии и развитию Раиль Фаткуллин.