Юрий Шевчук снялся в клипе в защиту башкирских шиханов

Фото: скриншот видео

Юрий Шевчук и другие известные музыканты снялись в клипе на песню «Шиханы должны жить!». Видеоклип опубликован на youtube-канале «Музыка Шиханов» 14 сентября. Песня написана Иреком и Тимуром Сабитовыми и Тэмом Булатовым.

Всего в записи клипа приняли участие семь известных музыкантов. Помимо лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который родом из Башкирии, в нем снялись соавтор песни Тэм Булатов, а также Харт Исхаков, Вячеслав Шилкин, Нияз Абдюшев, Клим Егоров и Руслан Галеев.

«Древние горы рвать, рвать, рвать / И старательно врать и старательно врать», — поет Шевчук в одном из кадров.

В клипе показаны окрестности стерлитамакских Шиханов. В конце опубликовано письменное обращение к зрителям в защиту оставшихся Шиханов — Куштау, Торатау и Юрактау.

В создании видео использована аэросъемка.

Напомним, ранее башкирские активисты организовали пикеты в защиту Куштау. Помимо этого, они записали видеообращение Владимиру Путину.