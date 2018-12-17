Прибыль «Башнефти» в 2018 году составила 75 млрд рублей

Чистая прибыль нефтяной компании «Башнефть» составила 75 млрд рублей. Данные были приведены на внеочередном общем собрании акционеров предприятия за 2018 год.

Цифра на 73,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Благодаря финансовым результатам компании удалось в 1,5 раза увеличить налоговые платежи в бюджет Башкирии, в 2,5 раза сократить чистый долг компании.

В третьем квартале «Башнефть» выплатила акционерам высокие дивиденды по итогам 2017 года в размере 28,2 млрд рублей. Более 7 млрд рублей из этой суммы получила республика, владеющая четвертой частью акций компании, пишет «Башинформ».

Кроме того, по результатам геологоразведочных работ в текущем году была открыта 81 продуктивная залежь. Предварительные суммарные запасы нефти в открытых залежах составили 19 млн тонн.

Напомним, ранее в новый совет директоров «Башнефти» вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.